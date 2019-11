FRA GULVVASKER TIL PRISVINNER: Som 15-åring vasket hun i bokhandleren moren jobbet i, etterhvert avanserte hun til å stå bak kassa - men nå har Lisa Aisato stukket av med den gjeve Bokhandlerprisen for boken «Livet - illustrert». Foto: Kagge

Norske bokhandlere: Dette er årets beste bok

Bokhandlerprisen 2019 går til Lisa Aisato og «Livet - illustrert», og for første gang har norske bokhandlere stemt frem en billedbok som årets beste bok.

– Jeg er veldig, veldig overrasket. Jeg syntes egentlig bare det var en hyggelig gest at en billedbok ble nominert, jeg trodde aldri den skulle vinne. Det var også et sterkt heat, så dette var virkelig overraskende. Og utrolig hyggelig.

Kagge forlag opplyser at opplaget på boken «Livet - illustrert» allerede er oppe i 70.000 - noe som er ekstremt mye for en billedbok. Boken har ligget flere uker på toppen av den norske bestselgerlisten.

Aisato sier til VG at det virker som om boken berører folk i mange forskjellige faser i livet.

– Det er jo en bok med lite tekst, og jeg har forsøkt å fortelle mye gjennom bildene. Tilbakemeldingene viser at mange assosierer inn sine egne liv i bildene, og at det blir personlig for mange forskjellige mennesker - enten du har småbarn, er nyskilt, har store barn som flytter ut - eller er blitt pensjonist, sier Lisa Aisato til VG.

Hun har litt av et år å se tilbake på. I fjor hadde hun supersuksess med «Snøsøsteren» sammen med forfatter Maja Lunde. Boken ble årets mest solgte bok uansett sjanger i 2018, forlaget Kagges største suksess noensinne - og de to tjente millioner på bare noen uker på julesalget.

– Det har vært en spesiell tid med mye og uvant oppmerksomhet. Ikke bare medieoppmerksomhet, men tilbakemeldinger fra folk som ble berørt av «Snøsøsteren». Det har vært stort for meg. Men jeg må også innrømme at jeg nå gleder meg til å bare være inni meg selv og tegne på oppfølgeren til «Snøsøsteren». Det er jo et luksusproblem, men jeg er ikke vant til det trøkket som har vært det siste året. Jeg er ikke vant til å ta på meg fine klær og sminke meg og møte folk, jeg er mer vant til å gå rundt med malingsflekker og jobbe alene, sier Aisato.

Hun sier det betyr mye at hun nå når frem på denne måten som illustratør.

– Ja, det er stort! Jeg er jo først og fremst en illustratør som forteller historier gjennom bilder, og det er fantastisk å bli forstått og sett på denne måten. Folk forstår hva jeg forteller selv om det er med få ord - og jeg føler jeg når frem.

Det er ansatte i bokhandlere over hele landet som har stemt frem «Livet» som vinner blant årets norske bøker innenfor både skjønn- og gennerell litteratur - og i dag mottok Aisato prisen av kulturminister Trine Skei Grande på Litteraturhuset i Oslo. Aisato debuterte som forfatter i 2008, og har gitt ut seks egne barnebøker, samt en hel rekke bøker i samarbeid med forfattere der hun har illustrert. Blant annet sammen med Tor Åge Bringsværd, Linn Skåber og søsteren Haddy Njie:

PSst! Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. Da het den «Takk for boken»-prisen og ble tildelt Sigurd Hoel. Da tradisjonen ble gjenopptatt i 1981, etter tolv års opphold, fikk den navnet «Bokhandlerprisen». Bokhandlerprisen er en bronsestatuett: «Takk for boken», utført av billedhugger Nils Aas.

Publisert: 19.11.19 kl. 14:10