INNHENTET AV PANDEMIEN: Maja Lunde skrev på virusroman da fiksjonen ble til virkelighet. Nå har hun skrevet en dagbokroman om hvordan de første dagene av coronaen var for henne og familien. Foto: Terje Bringedal

Trengte Maja Lunde virkelig å ha en bok ute i høst? Bokanmeldelse: Maja Lunde: «De første dagene»

Maja Lunde er en begavet forfatter som vet å skrive, men denne dagboken fra coronaens første dager i mars framstår først og fremst som en blass mellombok.

Oppdatert nå nettopp

Maja Lunde har skrevet en rekke bøker for barn og voksne, og opplever en enestående suksess nasjonalt og internasjonalt. Nå venter millioner av lesere på avslutningen etter «Bienenes historie», «Blå» og «Przewalskis hest».

Og det var nettopp den fjerde romanen Maja Lunde satt med i vinter, den som skulle binde de tre foregående romanene sammen, «som et puslespill…hvor alle bitene sammen danner et stort bilde, én fortelling.» Av alt skulle Lunde skrive om en roman fra Svalbard i 2110, der lokalsamfunnet rammes av en epidemi. Lunde hadde notater side opp og side ned, klar ramme, tydelig hovedperson – hun «hadde kontroll på den fortellingen». Så mistet hun kontrollen.

Maja Lunde skriver virusroman: - Kjenner på en lammende redsel

Fakta om «De første dagene» Forfatter: Maja Lunde Sjanger: Dagbokroman Forlag: Aschehoug Sider: 185 sider Pris: 349,- Vis mer

Lunde ble innhentet det hun skulle skrive om, overrumplet av Covid-19, som alle i vårt land.

Neddynget av hverdagens trivialiteter i et nedstengt samfunn, fikk hun ikke tak på sitt store romanprosjekt. Hun fikk ikke konsentrert seg og arbeidsfred nok, det ble en dagbok i stedet. Og sannelig kommer den nå ut i bokform.

Boken handler enkelt sagt om Maja Lundes liv fra 11. til 29. mars, om hennes og ektemannens hverdag sammen med tre barn, i den brå overgangen fra et aktivt liv til hjemmeskole og hjemmekontor. Hun skisserer elegant og effektivt, velskrevet og med en mengde gode observasjoner og refleksjoner.

Fokus er hjemmet, slitet med å komme i gang og inn i hjemmeskolens liv, få barna opp om morgenen, eller i seng om kvelden, hjelp med lekser, fordeling av timer mellom mannen og henne på hjemmekontoret, kaoset før nye rutiner er på plass, om de da kommer.

Hun skriver et sted: «Klokka blir fire, og jeg har ennå ikke kranglet med noen av barna». En skikkelig seier, erklærer hun overfor mannen.

Lunde er urolig for sine eldre foreldre og den enda eldre bestemoren. Hun kjenner en klump i brystet, får hun en sjekk snart? Her skildres filmserier i sofaen, en mislykket anskaffelse av en trampoline som er for stor, fødselsdagsfeiringer og utetreff med lang avstand og livet uten klemmer. Fra livet utendørs glimter Lunde til med vakre naturskildringer og observasjoner, små hint fra det som virkelig er hennes store styrke og hennes temaer.

Her er mye gjenkjennelig når vi alle tenker tilbake til mars. Hun går ikke i detaljer eller kommer med utleveringer. Det hele er sånn passe privat, passe distansert, og ja, veldig kontrollert. Hun kutter av trådene på tampen av mars. Hit, men ikke lenger.

Trengte denne begavede og spennende forfatteren virkelig å ha en bok ute i høst, eller var det forlaget som pushet på? Hvem vet.

Maja Lunde er et navn som borger for kvalitet, hun er en forfatter som selger. Det må sies at boken har en rekke velformulerte passasjer og nydelige oneliners gjennom det hele.

Men alt i alt forblir «De første dagene» en noe privat, blass mellombok.

Miljøkrise, klima, bier og vann og utrydningstruede dyr har vært de store temaene i de foregående virkelig gode romanene. Nå har alle, Maja Lunde og alle andre, levd i mange måneder under Covid-19. Vi er alle et annet sted enn de første dagene, samfunnet har åpnet opp, men vi er fortsatt underveis i ukjent land.

Og vi venter på Maja Lundes fjerde store roman.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Publisert: 04.09.20 kl. 08:30 Oppdatert: 04.09.20 kl. 08:42