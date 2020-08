LILLEPUTTHAMMER: Denne sommeren har bestefar Tom Egeland tilbrakt sammen med barnebarna Eirill (10), Olea (2 i august) og Una (8) på forskjellige turistattraksjoner i Lillehammer-området. Foto: JØRN PETTERSEN/VG

Tom Egeland skrev kidnappingskrim – måtte revurdere boken

ØYER (VG) Petter Stordalen hjalp ham til å forstå hvordan en milliardær tenker og lever. Eirik Jensen var tenkt som rollemodell til en av karakterene. Forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen gjorde at han måtte revurdere hele boken.

Tom Egeland synes ikke han har noe å klage over. I disse dager kommer den nye kriminalromanen hans, «Kongen» ut. Et prosjekt han har jobbet med i flere år – og med et plot som på mer en enn måte minner om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.

Hør bare: Kona og datteren til finansmannen Christian Collett Archer blir kidnappet: «De har tatt fra ham det kjæreste han har. Nå må han dukke ned i den mørkeste delen av Oslos finansmiljø – på jakt etter svar. En dramatisk kidnapping. Et kappløp med tiden».

Slik selger forlaget inn boken overfor Egelands tusenvis av faste og potensielle lesere. Men det var på et tidspunkt Tom Egeland vurderte om han kunne utgi boken han da allerede hadde lagt ned mye arbeid i.

For 9. januar 2019 publiserte VG denne saken: «Anne-Elisabeth (68) borte i 10 uker – politiet frykter kidnapping etter løsepengekrav». Det ble starten på en av Norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker.

– Den dagen måtte jeg gå i tenkeboksen. Hva skulle jeg gjøre nå? Kona til en finansmann kidnappet. Ville dette bli for likt? Ville min roman fremstå som en Lørenskog-sak? Jeg brukte noen dager på å tenke meg om. Men endte opp med at boken min måtte gå sin gang. Jeg var først og fremst redd for at noen skulle tro at jeg utnyttet Lørenskog- saken og skrev en fordekt nøkkelroman. Det er «Kongen» på ingen måte, sier Tom Egeland.

Men denne sommeren er det barnebarna som har stått i fokus for bokaktuelle Tom Egeland.

– Vi hadde leid oss et stort og fint hus med svømmebasseng og det hele i Kroatia. I stedet ble det familieferie i Norge med besøk på «Barnas Gård», «Lilleputthammer» og «Hunderfossen» – og hyttetur i Valdres. Men veldig koselig det også. Kroatia kan vente til neste år.

KOSELIG: – Det er koselig å være på tur med barnebarna, sier Tom Egeland. Her med Olea på fanget. Foto: JØRN PETTERSEN/VG

I stedet for å la seg stoppe av utviklingen i Lørenskog-saken, brukte han heller muligheten til å trekke lærdom av det som kom frem av politiets arbeidsmetoder.

– Jeg fulgte etterforskningen så tett jeg kunne fra utsiden og jeg har brukt mye av det jeg lærte om etterforskningen av denne saken i «Kongen». Selv om jeg allerede da hadde gjort mye research på egen hånd, var det rent polititeknisk mye å hente. Blant annet brukt jeg elementer som hvordan de gikk frem for å spore opp hvor papiret som trusselbrevet var skrevet på kom fra, sier Tom Egeland.

NY BOK: Tom Egelands nye bok, «Kongen» har flere likhetstrekk med Lørenskog-saken. På ett tidspunkt vurderte Egeland om han av den grunn måtte droppe boken. Foto: JØRN PETTERSEN/VG

Allerede før Lørenskog-saken sprakk, hadde Egeland vært i kontakt med politikilder som kunne fortelle han hvordan politiet jobber i gitt kidnappingssak, han hadde snakket med kriminelle – og ikke minst hadde han hatt mange og lange samtaler med Petter Stordalen.

– Han eier forlaget som utgir bøkene mine. Han har fortalt meg mye om hvordan så rike mennesker tenker og lever. Det har vært svært viktig fordi dette finansmiljøet er et miljø jeg ikke kjente på forhånd i det hele tatt.

Men utover det å være svært rik og ha en livsstil deretter, er Egeland er tydelig på at karakteren Christian Collett Archer har fått svært få likhetspunkter med Petter Stordalen.

– I og med at jeg har snakket såpass mye med Petter Stordalen under forberedelsene til boken, var det viktig for meg å gjøre de to så ulike som mulig.

Men samtidig er det en annen karakter i boken som har klare likhetstrekk med en virkelig person: Eks-politimannen Richard Skøyen som er sikkerhetssjef hos Christian Collett Archer.

– Jeg må innrømme at jeg har hatt Eirik Jensen i tankene og jeg tror alle som leser skildringen av Skøyen, vil gjenkjenne Jensen. En litt sånn «Dirty Harry»-type som tar til rette. En som operer på kanten av regelverket, en som i bunn og grunn er en «good-guy». Men da Eirik Jensen ble dømt, kunne jeg ikke bruke han som rollemodell. Hadde han blitt frifunnet, ville det vært annerledes.

Det er ikke den dramatiske og brutale «virkeligheten» fra egne bøker som forfatteren Tom Egeland personlig er mest redd for å bli utsatt for.

– Den største skrekken er å bli rammet av et hjerneslaget som tar fra meg språket. Mister jeg språket har jeg ingenting.

Tom Egeland har høstet både norsk og internasjonal anerkjennelse for sine mange bestselgende spenningsromaner, som er oversatt til 24 språk.

– Dette er en fulltidsjobb for meg. Målet mitt er å skrive en bok i året og det klarer jeg. Heldigvis trenger jeg ikke å tenke så mye på at alle bøker jeg skriver må være bestselgere. Men en bok må selge 10.000 eksemplarer og det holder i utgangspunktet for meg. En bok med det opplaget i hardcover, solgt over disk litt avhengig av hva boken koster, vil gi en forfatter en inntekt på nesten 700.000 kroner. Men jeg har vært heldig og hatt bøker som har solgt over 100.000 eksemplarer og har sparepenger i fond som jeg kan tære på dersom der skulle bli nødvendig.

MÅ SELGE 10 000 BØKER: – Jeg må selge minst 10.000 eksemplarer av hver bok jeg skriver. Det vil gi en forfatter en i størrelsesorden 750.000 kroner, sier Tom Egeland. Foto: JØRN PETTERSEN/VG

Akkurat nå har han to bøker i hodet. «Kongen» som er på vei ut til leserne – og ikke minst neste års bok.

– Den tenker jeg mye på. Jeg er ferdig med det første utkastet. Alle karakterene er på plass, plottet er på plass, historien er der. Men jeg vet også at kapittel 14 og kapittel 23 er dårlige og må skrives helt om.

Den rutinerte krimforfatteren innrømmer at tenker på jobben nesten hele tiden – også i sommer.

– Når jeg kommer til et nytt sted, kanskje med en storslagen, vakker foss, tenker jeg at kanskje kan denne fossen brukes som en kulisse i min neste bok. Eller hva om det kom et lik flytende?

Publisert: 01.08.20 kl. 11:43

