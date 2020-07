KRIMVETERAN: Tom Egeland. Foto: Thomas Andreassen / VG

Omstendelig kidnapping! Bokanmeldelse: Tom Egeland – Kongen

Begynnelsen er god, men «Kongen» hadde fortjent en bedre slutt.

Da Monica Collett Archer går ut av bilen sin en morgen i sentrale Oslo, ser hun rett inn i et pistolløp. Det hjelper ikke at hun prøver å gi bort vintage-håndvesken fra Chanel, verdt 60.000 kroner, til den maskerte mannen som holder i våpenet.

Det er Monica selv som er byttet.

Samme formiddag blir også hennes 14 år gamle datter ført bort fra familiens hjem av to danske bikere.

Snart blir Christian Collett Archer, steinrik finansmann god for milliardbeløp, kontaktet av kidnapperen og det kreves en enorm sum i løsepenger for datteren. Om kona Monica er det stille.

Er det den samme kidnapperen som står bak? Og er Christian så uskyldig som han påstår?

Det er vanskelig å ikke tenke på milliardæren Tom Hagens, hans kone Anne-Elisabeth Hagen og hennes forsvinning, da man leser de innledende sidene i Tom Egelands nye roman «Kongen». Det har nok vært et pirrende utgangspunkt for Egeland, men hans fortelling er egen, og skal definitivt ikke leses som en teori om den profilerte forsvinningen.

Til tross for at jeg leser mye krim er dette min første Egeland-roman – han er jo en velkjent krimforfatter, ikke bare i Norge – og jeg blir imponert av den spennende oppbygningen.

Grundig og med effektivt språk introduseres tre hovedspillere: den skruppelløse sjarmøren Christian Collett Archer, en gangsterkonge og selskapenes sikkerhetssjef. Den siste er en handlekraftig tidligere politimann av den gamle skolen, som fungerer som lesernes fornuftige stedfortreder.

Tom Egeland kopierte Tom Kristensen: – Vanlig problem i bokbransjen

Rundt disse tre bygges en historie om truende konkurser, selskap på Cayman-øyene, og ukjente hovedpersoner som muligens planlegger en fiendtlig overtagelse av Collett Archers selskap.

Ikke rart at politiet først får vite om planen først noen dager senere. Media dundrer også inn i form av en ambisiøs TV-reporter.

I begynnelsen undersøkes kidnappingene kun av den ressurssterke sikkerhetsavdelingen, et like urovekkende som godt fanget opp tegn i tiden. Det snakkes iblant om en tendens til privatisering av politiets oppgaver, der samfunnets rikeste henter inn avanserte sikkerhetsselskap mens vanlige dødelige må nøye seg med det nest beste.

Alt er fengslende. Egeland stoler på sin egen historie, og bygger den strikt rundt selve kidnappingsgåten. Her slipper man befriende nok voldssjokk som ellers preger krimsjangeren, iblant som en erstatning for den genuine fortellingen.

Jeg liker «Kongen» lenge, men ettersom flere og flere personer kommer inn i handlingen blir boken tregere. Først får man henge med på hendelsesforløpet, senere gjenoppleve det flere ganger når ulike personer – for eksempel det ansvarlige politiet, TV-journalisten, sikkerhetssjefen og Christian Collett Archer – lurer og funderer over det som skjedde. Perspektivene er ikke ulike nok, og det blir masete og for omstendelig.

Løsningen er dypt utilfredsstillende, men sånn er det ofte i sjangeren. Krimromaner er nesten alltid best ifør skurken og motivet avsløres. Det tvinges man til en viss grad å holde ut, men med tanke på den sterke innledningen hadde «Kongen» fortjent en bedre slutt.

