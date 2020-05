FULL SUKSESS: Med romanen «Full spredning» er Nina Lykke (54) blitt vår nye bestselgerdronning. Den er også solgt til 13 land – og nå nylig ble den solgt til USA. Foto: Terje Bringedal, VG

Solgt til USA – og selger mest i Norge nå: – Hæ?

Nina Lykkes «Full spredning» gikk fredag igjen helt til topps på den norske boklisten, den er nominert til årets bok i Sverige – og nå er boken solgt til et kvalitetsforlag i USA.

Men selv tror Nina Lykke (54) nesten ikke på at hun kan kalle seg forfatter en gang. Reaksjonen på alle de store nyhetene som skjer rundt bøkene hennes er nesten alltid:

– Hæ?

Hæ? Er jeg på toppen av boklista igjen? Hæ? Vant jeg Brageprisen? Hæ? Er boken solgt til USA?

Spesielt det siste synes hun er ekstra stas. «Full spredning» ble nylig solgt til det amerikanske kvalitetsforlaget Open Letter – som nå sier de gleder seg stort til å utgi boken som får tittelen «Natrual Causes» på engelsk.

– Vi ble umiddelbart dratt inn i Lykkes svarte humor og de spinnville, midtlivskrise-tankebanene til hennes antihelt-hovedperson – som også er lett gjenkjennelig for mange av oss i disse rare tider. Mest av alt er vi begeistret over å kunne dykke inn i ny norsk litteratur – og vi vet at vårt publikum vil nyte godt av Lykkes arbeid, sier sjefsredaktør Kaija Straumanis i Open Letter.

28 uker i strekk på bok-toppen

Og selv sitter altså Nina Lykke hjemme på Vinderen i Oslo og tenker at det ikke er virkelig.

– Det er bare i små øyeblikk det siver inn! Selvfølgelig er det noe spesielt å bli solgt til USA. Det betyr at boken blir oversatt til engelsk og dermed blir tilgjengelig på et verdensspråk. Men ja, følelsen av uvirkelighet er det som beskriver dette siste året best.

For det har vært litt av et år.

Boken «Full spredning» vant Brageprisen, er solgt til en rekke land, har fått knallanmeldelser i blant annet Sverige - der den også er nominert til Årets bok. Boken ble den mest solgte norske romanen i 2019 - og fredag gikk boken igjen helt til topps på den norske bestselgerlisten etter å ha ligget der i sammenhengende 28 uker.

For Nina Lykke blir det hele ekstra uvirkelig fordi hun strevde veldig med denne boken.

– Det var et tidspunkt der jeg tenkte: Kommer jeg til å overleve? Bare noen uker før utgivelse satt jeg med manusbunken min på et kjøpesenter i Budapest fordi det var det eneste stedet jeg fant med aircondition - og skrev inne på en Starbucks. Alt handlet bare om å få den i trykken. Hvis jeg klarte det, så kunne alt skje.

Mistet moren

Og det gjorde det. Boken kom ut og ble øyeblikkelig nominert til Brageprisen. Og samme uke som hun gikk hen og vant prisen døde moren.

– Jeg vant seks dager etter at mamma døde, sier hun.

Følelsesregisteret fikk testet seg godt den uken. Da hun tok i mot prestisjeprisen på scenen måtte hun blokkere ut alt og for all del ikke begynne å snakke om moren.

HOLDT IGJEN: Seks dager før Nina Lykke vant Brageprisen 2019 for «Full spredning» døde moren. Følelsesregisteret fikk testet seg den uken. Foto: Heiko Junge

– Det ville blitt sammenbrudd. Jeg måtte bare holde det unna. Det var på en måte stille i stormens øye, det verste kom etterpå. Og i april fikk jeg en ny reaksjon, jeg driver og rydder i tingene hennes - og sitter her med livet hennes mellom hendene. Det er bare veldig rart at hun er borte. Jeg var ikke klar over at det skulle bli så tungt.

Moren led av kronisk leukemi som ble til akutt leukemi - og etter det gikk det veldig fort.

– Jeg trodde vi hadde lenger tid. Hun var jo bare 74. Nei, det er en sånn sorg. Alle de årene, og så aldri mer.

Solgte bare 500 eksemplarer

Selv var hun 45 år da hun debuterte som forfatter med novellesamlingen «Orgien, og andre fortellinger» i 2010. Både den og romanen «Oppløsningstendenser» fikk gode kritikker. Men leserne uteble.

– Jeg solgte vel kanskje en 500 eksemplarer, ler hun.

Og det er dét livet før gjennombruddet med «Nei og atter nei» i 2016 og suksessen «Full spredning» - hun kjenner. Det andre livet som bestselgende forfatter har ikke sunket inn.

– Når jeg får konvolutter fra Forfatterforeningen i posten, spør jeg mannen min: Betyr det at jeg er forfatter?

FEIRER BOKSALG MED REISER: Nina Lykke har feiret hvert salg til utlandet med å kjøpe seg en reise. Og deler av «Full spredning» er skrevet til, på og fra et all inclusive hotell i Tyrkia. Hun tok toget; det tok fem dager hver vei. Foto: Terje Bringedal

Det er lett å kjenne igjen tonen fra bøkene. Den litt mørke humoren. Eller satiren, som mange anmeldere har rost henne sånn for.

– Jeg tenker ikke at det er satire, for meg er det virkeligheten og livet! Livet er jo sprøtt. Jeg tenker ikke at jeg skal skrive noe morsomt, men selv ler jeg av mørke ting og bruker svart humor for å komme meg gjennom vanskeligheter. Og selv om jeg ikke skriver virkelighetslitteratur, så bruker jeg jo meg selv.

Så når den middelaldrende fastlegen hun skriver om i «Full spredning» - hun som altså forlater mannen, flytter inn på legekontoret sitt og får seg en elsker fra fortiden - lurer på hvor ting gikk galt - er det noe hun kan relatere til.

– Hun prater med skjellettet Tore på legekontoret og lurer veldig på hvor hun trådde feil - og husker tilbake til da elskeren skrev at han elsket henne på sms. Og så svarte hun det samme tilbake bare fordi hun er redd for ikke å ikke være høflig, skjønner? Det er sånt jeg synes er typisk morsomt og noe jeg kunne gjort selv. Det er noe litt groteskt over det, for ved å være høflig og tenke at hun må jo svare tilbake, glir hun inn i noe hun ikke kommer seg ut av.

Sluttet å drikke

For hovedpersonen i «Full spredning» er også veien til hvitvinsdunken (den dyreste de har på polet) i kjøleskapet veldig kort.

Selv sluttet Nina Lykke å drikke for nøyaktig to år siden.

CORONA-KONTOR: For Nina Lykke er ikke hverdagen særlig annerledes under corona som ellers, hun jobber som vanlig på hjemmekontoret, går sine turer i skogen, leser sine bøker, ser sine serier, gjør yoga - og baker sitt surdeigsbrød. Foto: Terje Bringedal

Etter tidenes 17.mai-feiring i Harlem i New York - der en bartender serverte litt vel mange runder av den franske anis-spriten Pernod.

– Ja, det var en runde på fylla i Harlem som ble vendepunktet. Da jeg våknet dagen etter, hadde jeg ikke sjanse til å skrive. Og ikke neste dag heller. Jeg tenkte: Herregud, hva er det jeg driver med? Jeg er 52 år, dette har jeg ikke tid til. Jeg var ikke alkis, jeg var ikke der, men det var vanlig kultursektor-drikking der livet går litt sånn fra den ene festen til den andre - uten at man tenker over det.

I dagene etterpå begynte hun å høre på en podcast med en engelsk husmor som startet dagen med en flaske hvitvin etter å ha levert ungene sine - og dermed var det gjort.

– Jeg bare rett og slett drakk ikke mer. Ikke en dråpe siden natt til 18. mai 2018.

Grader av alkoholisme

Det som skjedde etter at hun sluttet å drikke, var enkelt og greit at hun fikk mer energi.

– Jeg hadde masse energi fra før av, men nå er jeg blitt en duracellkanin.

– Jeg får gjort så mye! Innimellom tenker jeg at jeg er dritkjedelig, at jeg burde være med i gjengen, men jeg vet med meg selv - at da er vi i gang. Det finnes grader av alkoholisme - grader som ikke synes. Selv var jeg nok det du vil kalle «litt tørst» og brukte alkoholen til å roe ned, men mest av alt tålte jeg det dårlig. Det går jo ikke når du har lyst til å dø dagen etter du har drukket noen glass hvitvin, sier Lykke.

Da vi spør om hun klarer å forklare hvorfor hun plutselig gikk fra å være en forfatter så å si uten lesere til Norges mestselgende forfatter, har hun ikke noe godt svar.

– Nei, altså, det eneste måtte være at hvis man setter seg ned for å skrive en sånn type bok som selger, så går det ikke. Det må komme innenfra. Selv trodde jeg «Full spredning» skulle bli en fiasko, at jeg hadde brukt opp suksess-kvoten min med «Nei og atter nei». Kanskje det er så enkelt som at det er middelaldrende kvinner som leser mest - og at jeg traff godt der.

– Du er jo i målgruppen selv, er det noen midtlivskriser i ditt liv?

– Hæ? Etter å ha debutert som forfatter som 45-åring, har jeg jo nå fått et veldig spesielt midtliv! Dette er jo bare en seiersgang! Hva er det de snakker om?

Fakta Nina Lykke (54) Sivilstatus: Gift, to døtre på 25 og 27 fra et tidligere ekteskap. Bor på Vinderen i Oslo. Utdannet grafisk designer i København jobbet mye freelance, sa opp jobben i Dag og Tid - der hun jobbet to dager i uken - i 2017 etter gjennombruddet med «Nei og atter nei». Debuterte som forfatter med novellesamlingen «Orgien, og andre fortellinger» i 2010 og ga ut romanen «Oppløsningstendenser» i 2013 - begge har begynt å selge bra etter suksessen med «Nei og atter nei» (2016) og «Full spredning» (2019). Vant Brageprisen for «Full spredning», nominert til Årets bok i Sverige. for både «Nei og atter nei» og «Full spredning». Aktuell: Topper den norske bestselgerlisten etter 28 uker sammenhengende uker, solgt til USA. Såvidt startet «å tenke» på ny roman: -Jeg tar notater. Vis mer

