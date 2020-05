DRØM OPPFYLT: Thomas Enger (46) har gjort det bra, særlig internasjonalt, med kriminalromanene om Henning Juul som er solgt til over 30 land. Nå er TV-rettighetene til Thomas Engers nye ungdomsserie «Enkebyen» solgt til danske WISK – med norske The Oslo Company som co-produsent. Foto: Jarli & Jordan

Millennium-produsent vil lage TV-serie av Thomas Engers «Enkebyen»

Norske Thomas Engers ungdomsbokserie «Enkebyen» kan nå bli en internasjonal TV-serie.

TV-serierettighetene er solgt til det danske produksjonsselskapet WISK og produsenten Line Winther Skyum Funch – som blant annet står bak Millennium-filmen «The Girl in the Spider's Web», flere episoder av «Okkupert» og den nye serien «Bäckström» – basert på GW Perssons bøker.

Den norske produsenten Trond Kvernstrøms selskap The Oslo Company er co-produsent, noe Kvernstrøm bekrefter overfor VG.

– Vi kommer ikke til å si veldig mye om dette på et så tidlig stadium, men det var WISK som kom til oss og lurte på om vi skulle se på «Enkebyen» sammen. Og etter å ha lest boken, så synes vi det virker som et interessant prosjekt vi har lyst til å jobbe på, sier Kvernstrøm.

Han understreker at de er helt i startfasen på prosjektet.

– Ja, nå har vi gjort én prosent av jobben, nemlig å skaffe oss rettighetene. 99 prosent av jobben gjenstår. Vi må finne manusforfatter, regissør – og ikke minst se om noen vil utvikle dette med oss til TV. Vi ser jo for oss en serie i sci fi-landskapet her, sier Kvernstrøm til VG.

Line Winther Skyum Funch bekrefter at de har sikret seg rettighetene, men ønsker ikke å si noe mer så tidlig.

En som vil si litt mer, er forfatteren selv, Thomas Enger.

– Jeg har ikke åpnet champagnen ennå, man vet jo aldri helt med slike kontrakter, men selvfølgelig er dette utrolig stas. Det er jo sånt vi forfattere gjerne drømmer om. Man holder på med et univers og ser det for seg, og å få laget det for et stort publikum, det er en drøm, sier Enger.

Han er også nominert til den norske U-prisen for ungdomsromanen «Enkebyen» – som kom i fjor og som VGs anmelder skrev dette om: «Thomas Engers dystopiske ungdomsroman har alt som skal til for å bli en suksess både her hjemme og ute i verden.»

Til uken kommer bok nummer to «Enkebyen 2: De drepte» i serien som er en slags fremtidsvisjon: Hvordan ser verden ut om x antall år om den fortsetter å bli varmet opp?

INTERNASJONAL SUKSESS: Thomas Engers krimserie om Henning Juul er mer populær i utlandet enn hjemme i Norge. Serien er solgt til over 30 land. Foto: Terje Bringedal

– Det handler om en ung jente som har levd et beskyttet liv helt til en naturkatastrofe skyller unna bygda hun bor i og må rømme med familien. De kommer til Enkebyen – som er et sted du også kan reise til for å dø frivillig for at resten av familien kan få et bedre liv. Det er nemlig for mange mennesker i verden, for lite mat og for lite vann, forteller Thomas Enger.

Byen er kalt opp etter alle enkene og enkemennene som bor der. Samtidig er det en tid det er farlig å være jente og kvinne – fordi noen vil forhindre at det fødes flere barn.

– Og midt oppe i dette havner Stella. Hun er i utgangspunktet en ung og naiv jente, men som må lære seg hvordan verden fungerer. Ja, og så er det litt kjærlighet, da. Men mest av alt handler det om hvordan vi er med hverandre når vi havner i en krise – og hva slags menneske man er. En som tenker kun på seg selv – eller vil ofre seg for andre, sier Enger – som har store drømmer om hovedrollen:

– Hehe, ja det er jo lov å drømme. Om jeg får velge, så ser jeg Billie Eilish for meg i hovedrollen. Det hadde vært noe, det, ler Enger.

Thomas Enger sier at selv om han ikke skriver om virus, så føler han at noe av fremtidsvisjonen ble litt for virkelig under coronautbruddet.

– Det er jo sånn at man føler at man lever i en film.

Thomas Enger er i tillegg til «Enkebyen 2: De drepte» snart aktuell med den tredje boken i krimserien han skriver sammen med Jørn Lier Horst. Den kommer ut i starten av juli og har fått tittelen «Slagside». Samtidig er han i gang med en tredje bok i Enkebyen-serien.

– Det blir minst en bok til, kanskje flere, sier Enger.

