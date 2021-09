DØDE TORSDAG: Novellekunstneren Kjell Askildsen døde torsdag ettermiddag, 91 år gammel.

Kjell Askildsen er død

Den norske forfatteren og novellemesteren Kjell Askildsen er død. Han skulle bli 92 år om få dager.

– Dette er usigelig trist, sier forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forlag til VG.

Hun bekrefter at Kjell Askildsen døde fredelig torsdag kveld med sin kone Gina Giertsen ved sin side. Askildsen ble 91 år – han døde én uke før han skulle blitt 92.

– Vi mottok meldingen i går kveld. Det var en fredfull død. Det er et stort tap for norsk litteratur og for oss på forlaget at han er borte. Kjell Askildsen satte en helt egen standard for novelle- og prosakunsten, sier Engelstad til VG.

Kjell Askildsen ble født i 1929 og regnes som en av de største skjønnlitterære forfatterne i norsk etterkrigslitteratur. Han debuterte med novellesamlingen «Heretter følger jeg deg helt hjem» i 1953 – og har utgitt en lang rekke romaner og novellesamlinger. Rekken over litterære priser er også lang: Askildsen vant blant annet Kritikerprisen to ganger, Brages hederspris i 1996 – og i 2009 mottok han Svenska Akademiens nordiske pris.

Han var ikke bare elsket av kritikerne, men også leserne omfavnet novellene hans – og «Thomas F's siste nedtegnelser til allmennheten» ble av Dagbladet kåret til den beste norske boken utgitt de siste 25 årene.

– Kjell Askildsen var uten tvil den viktigste novellisten i sin generasjon. Det er jo nærmest blitt et eget bekrep: Å skive som Askildsen. Og det er mange som har prøvd nettopp det, men svært få som har nådd opp. Stilen hans vil bli husket. Han hadde også et veldig interessant liv – som Alf van der Hagen har skrevet om i sin intervjubok «Kjell Askildsen. Et liv», sier VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk.

Det er ikke så lenge siden Askildsen selv kom med sin siste bok – som 86-åring: «Vennskapets pris» kom i 2015 og da var det 19 år siden han hadde gitt ut en bok med nyskrevne noveller. «Et lite stykke norsk litteraturhistorie», skrev VGs anmelder Sindre Hovdenakk om boken:

«Det handler som så mange ganger før i Askildsens arbeid om avstand og taushet, om det håpløse prosjektet det så ofte er å skulle oppnå virkelig kontakt og vennskap, om fortielse og klossethet og om menn som ikke kan kommunisere.

Det handler også om utroskap og begjær, om løgner og sjalusi. Og små eksplosjoner av aggressivitet under en tilsynelatende rolig overflate. Det hviler i det hele tatt en ubehagelig, latent stemning over mange av novellene.»

Kjell Askildsens bøker er oversatt til 32 språk. De siste årene har ifølge forlaget fått mange nye lesere utenfor Norge, og høsten 2019 ble hele hans samlede verk utgitt på tysk.