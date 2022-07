– Det mest spennende med «Kartografen» er imidlertid debutanten selv, skriver VGs anmelder om Anette Hemmings krimdebut.

Vekker lysten! Krimdebutant Anette Hemming med «Kartografen»

Anette Hemming er en mer spennende krimdebutant enn hva handlingen i hennes krimdebut skulle tilsi.

Aschehoug forlag satser sterkt på krimdebutanter. De siste fire årene har navn som Helene Flood, Kristine Getz, Silje O. Ulstein og Sven Petter Næss blitt lansert stort av forlaget. Samtlige av disse har også blitt solgt til utlandet. Årets krimdebutantsatsing, Anette Hemming, har allerede blitt solgt til Nederland og Bulgaria.

Aschehoug følger det som ser ut til å ha blitt en markedsføringsstrategi ved å lansere Hemmings debutkrim i slutten av juli. Den samme strategien brukte for eksempel forlaget for Floods suksessdebut «Terapeuten».

Info BOKANMELDELSE: «Kartografen» Forfatter: Anette Hemming Forlag: Aschehoug Sjanger: Psykologisk thriller Sideantall: 452 sider Pris: 429 kroner Vis mer

«Kartografen» klassifiseres som en psykologisk thriller, men har også trekk fra politiromanen og seriemorderthrilleren. Handlingen er hovedsakelig lagt til Bærum. Tobarnsmoren Lisbet Lind mottar et mystisk kart. Kort tid etter blir hun funnet drept på samme sted som kartet anviste. På dagen for begravelsen mottar Lisbets eksmann et lignende kart, og det skal bli flere ofre mens politietterforsker John Persvik jakter morderen.

«Kartografen» har også en parallell handling fra 1999, hvor vi møter mobbeofferet Robert som bruker det meste av sin tid på å tegne kart. Det er særlig disse kapitlene som utmerker seg, og gjør inntrykk på leseren. Hemming er spesielt god når hun skildrer unge sinn, både replikker, tanker og utvikling gjennom boken fremstår troverdig.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Hemming har blitt antatt av Aschehoug. Hun har utvilsomt et litterært talent, og i teksten ser man en krimforfatter som har potensial til å bli god. Men, da må også forlaget gi henne enda bedre hjelp med det strukturelle. «Kartografen» mangler noe av det mest essensielle med en psykologisk thriller: den er ikke spennende, og har ikke et interessevekkende anslag og en god spenningsoppbygging. På de første femti sidene introduseres vi for ikke mindre enn fem ulike fortellerstemmer. I boken for øvrig finnes det til sammen tolv ulike fortellerstemmer. Det er for mange, og gjør at vi ikke kommer godt nok under huden på etterforsker John Persvik. Han og makkeren Oda burde fått en mer dominerende plass.

Info Om forfatteren: Anette Hemming er utdannet innen markedsføring, og jobber i dag som webansvarlig for Innovasjon Norge. Hun er fra Bærum, hvor også store deler av hennes debutkrim foregår. «Kartografen» er før utgivelse solgt til Nederland og Bulgaria. Vis mer

De mange perspektivene trekker også ned drivet. Politietterforskningen er heller ikke helt troverdig, og virker ikke å ha helt mål og mening. Her er det for eksempel en scene hvor en av personene mottar et truende kart, men istedenfor å etterforske velger politiet bare å «ta det til etterretning». Det synes uforståelig.

Hemming gjør ellers en god jobb med å holde styr på alle trådene i boken. Alt glir godt sammen til slutt, og avsløringene byr på flere overraskelser. Den helt siste scenen sitter uhyggelig godt, og vekker lysten etter mer.

Det mest spennende med «Kartografen» er imidlertid debutanten selv. Anette Hemming har et åpenbart talent som gjør at jeg, til tross for at denne boken ikke nådde helt opp, er nysgjerrig på hva hun kan komme med neste gang.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei