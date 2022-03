GIR UT BOK: Britney Spears’ kommende selvbiografi skal også utgis på norsk – av Cappelen Damm.

Heftig norsk budrunde om Britney Spears-bok

Fire norske forlag kjempet denne uken om rettighetene til Britney Spears foreløpig uskrevne «fortell alt»-biografi – som i USA sikret popstjernen 133 millioner kroner.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Cappelen Damm bekrefter overfor VG at det er de som skal utgi Britney Spears’ autoriserte biografi på norsk.

– Jeg kan ikke si så mye, bortsett fra at det er enorm interesse for denne boken. Vi har fått beskjed om at vi hadde det høyeste budet, men det er jo ikke i nærheten snakk om slike summer som forlaget i USA måtte ut med, sier forlagssjef Knut Ola Ulvestad for Cappelen Damm sakprosa.

For ifølge amerikanske medier som Variety skal det amerikanske storforlaget Simon & Schuster skal ha betalt 15 millioner dollar, altså rundt 133 millioner kroner, for bokdealen med popstjernen. Dette skal være en av de dyreste sakprosabokavtalene som noensinne er inngått: Bare Michelle og Barack Obama skal ha fått mer da de i 2017 signerte en 60 millioner dollar-avtale med Random House for å skrive flere bøker.

Cappelen Damm vil ikke si noe om hvilken sum de til slutt endte opp med å måtte betale.

– Internasjonalt er det jo en av de større avtalene som er inngått om en sakprosabok, men det kan jeg si at det på langt nær er her i Norge. Vi snakker kun om en liten brøkdel av den amerikanske dealen, sier Ulvestad.

Både Aschehoug og Bonnier bekrefter overfor VG at de var med i budrunden, men valgte å kaste inn håndkleet.

– Bonnier Norsk Forlag var med på budrunden, men valgte å hoppe av da summene ble for høye og risikoen for stor. Det handler rett og slett om en markedsvurdering og bokens potensial sett opp mot størrelsen på investeringen, sier administrerende direktør Alexander Even Henriksen til VG.

– Vi så fram til å invitere Britney på hagefesten! Men det ble for dyrt. Oversatte kjendisbiografier kan selge godt, men man er ikke garantert å få pengene igjen, sier Jan Swensson, sjef for sakprosa i Aschehoug.

Cappelen Damm vurderte det annerledes:

– Vi gjør alle våre vurderinger i en slik budrunde. Det handler om viktighet og leserinteresse. Vi mener Britney Spears’ historie har stoff i seg til å bli en veldig, veldig god bok. Hun er et av moderne histories store populærkulturelle fenomener, sier forlagssjef Knut Ola Ulvestad.

TURBULENT LIV: Britney Spears’ historie har stoff i seg til å bli en veldig god bok, mener det norske forlaget.

Cappelen Damm kjøpte rettighetene uten at det foreligger noe ferdig manus. Forlaget Simon & Schuster har ikke engang så langt bekreftet bokavtalen offisielt.

– Det vil bli en biografi om et livsløp. Spears er ikke mer enn 40 år, men det vil bli en oppvekstskildring og en historie om et menneske som i særdeles ung alder fikk verdens flomlys på seg. Det er en rise and fall-historie her, som veldig mange mennesker kjenner til, men som hovedpersonen i liten grad har snakket om.

– Vi må huske at Spears ikke var involvert i dokumentaren som mange har sett. Så dette blir for første gang hele hennes historie blir fortalt, sier Ulvestad.

I fjor ble det sluppet hele fire Britney Spears-dokumentarer: To fra New York Times, mens Netflix og CNN også hadde sine egne versjoner om popstjernens liv

Cappelen Damm har også stor tro på forfatteren som Britney Spears skal «fortelle alt» til og samarbeide med: Ada Calhoun, en amerikansk sakprosaforfatter kjent for bøker som «St. Marks Is Dead», «Wedding Toasts I'll Never Give» og bestselgeren «Why We Can't Sleep: «Women’s New Midlife Crisis».

Ifølge Variety skal Britney-boken både handle om musikk-karrieren, privatliv og hennes ødelagte forhold til familien.

Nyheten om bokavtalen kom flere måneder etter at popstjernen fikk sitt vergemål opphevet.

12. november var nemlig en historisk dag for popstjernen, som etter nær 14 år under formynderi, ble en fri kvinne.

Britney Spears’ lillesøster utga også bok i fjor, en bok som skapte kontrovers. Ikke minst var Britney selv rasende over utsagn i boken.