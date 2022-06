NY BELTØ-KRIM: Tom Egeland er tilbake med en ny krimbok i serien om Bjørn Beltø.

Overlesset og spekulativt fra Tom Egeland

Tom Egeland (62) leverer en rotete historie om jakten på det evige liv i sin nye Bjørn Beltø-krim.

Var guden Odin egentlig et menneske, og er det mulig å spore opp genmaterialet som kan sikre oss tilnærmet evig liv?

Omtrent slik kan man oppsummere intrigen i Tom Egelands nye thriller.

Den produktive forfatteren Egeland har nærmest skapt sin egen sjanger innenfor thrillerlitteraturen, der han gjerne kombinerer de store kristne og før-kristne urfortellingene med moderne arkeologi og en spennende krimhistorie.

Historien om Jesus, sagnet om Moses, Nostradamus, Paktens ark og biblioteket i Alexandria er blant emnene han tidligere har tatt for seg.

Bjørn Beltø, den albino-lyse arkeologen, er en etterhvert velkjent hovedperson for Tom Egelands lesere.

Velkjent er også måten Egeland bygger opp handlingen på i «Metusalemprosjektet».

Bjørn Beltø leder en utgraving i Østfold, og kommer over skjelettet av det man antar er en rik vikinghøvding.

ELDGAMMELT MYSTERIUM: i «Metusalemprosjektet» setter funnet av et skjelett under utgravningen av en vikinggård arkeolog Bjørn Belt på sporet av et mange tusen år gammelt mysterium.

Men det er to ting ved funnet som skiller seg ut: Mannen må ha vært usedvanlig høy, over to meter. Og han er utstyrt med en såkalt valknute, et stort gullkjede med tre triangler flettet inn i hverandre.

Problemene oppstår for alvor når smykket blir stjålet, samtidig som en av Beltøs kolleger blir tatt av dage. Hvem står bak overfallet og tyveriet? Og hva skal det bety når analyser av skjelettet viser at store vikingen ikke bare har vært overalt i Europa, men også helt avgårde til Nord-Amerika?

Det kan nesten virke som om denne mannen må ha levd i flere århundrer.

Eller er det i virkeligheten guden Odin de har kommet over?

Forfatteren bretter sakte ut en intrige som involverer både utenlandsk etterretning, internasjonal farmasøytisk industri og hemmeligheter skjult dypest inne i Vatikanets arkiver.

Bjørn Beltø skal innom både Roma, Paris, London og Svalbard på sin jakt etter sannheten om skjelettet og smykket, før han ender opp på leting etter en vikinggrav på den amerikanske østkysten.

Trådene tilbake til Helge og Anne Stine Ingstads arkeologiske arbeider i det samme området er ikke til å overse.

Men det stopper ikke der.

Bjørn Beltø tar i tillegg på seg et oppdrag fra en mystisk herre ved navn Eric von Castenschiold af Blixen. Beltø skal finne mannens forsvunne datter Beatrice i Frankrike. Til gjengjeld kan mannen med det eksentriske navnet kanskje sette ham på rett spor når det gjelder Odin og mysteriet med valknuten.

For ikke å snakke om jakten på det evige liv.

På toppen av det hele tar Egeland også i bruk et velkjent knep fra thrillersjangeren:

Et gammelt manus om en vikingferd til Vinland siteres fortløpende gjennom boken, slik at intrigen nøstes opp fra flere hold samtidig.

Ja, det høres ganske riktig ordentlig overlesset ut. Det blir ikke bedre av at Tom Egeland har en tendens til å bli både omstendelig og detaljorientert, og gjerne gjentar poengene sine i flere omganger.

Det spekulative blir fort banalt, handlingen tar snart farvel med enhver realisme og tilløpene til spenning drukner i alt pratet.

Det blir, som forfatteren selv skriver et sted i boken: «...en forvirrende lapskaus av ubegripelige referanser og påstander.»

Det sier noe om Egelands manglende evne til å prioritere virkemidlene, når boken er utstyrt med 45 sider ordforklaring og utdypning.

Jeg skulle ønske den dyktige spenningsforfatteren Tom Egeland finner tilbake til fokus igjen. Han kan bedre enn dette!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk