VANT: Abdulrazak Gurnah ble oppringt av det svenske Nobel-akademiet torsdag.

Nobels litteraturpris til Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah (73) fra Tanzania stakk av med verdens gjeveste litteraturpris torsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kunngjorde Svenska Akademien på en pressekonferanse i Stockholm kl 13.

Gurnah kommer fra Zanzibar i Tanzania og er bosatt i Storbritannia. Han har gitt ut ti romaner og en lang rekke noveller.

Flyktning

Gurnah kom til England i 1968, som flyktning. 73-åringens personlige erfaringer som flyktning er noe som gjenspeiles i hans forfatterskap, selv om ahn skrievr om fiktive skikkelser.

Nå kan Gurnah ikke bare smykke seg med verdens viktigste pris for forfattere, men også se frem til å motta ti millioner svenske kroner.

Gurnah får prisen for sin måte å portrettere kolonialismens og flyktningers skjebne i gapet mellom kulturer og kontinenter, om et liv som var og et liv under utvikling.

Akademiens faste sekretær, Mats Malm, sa på pressekonferansen at han akkurat hadde snakket med Gurnah på telefon. Prisvinneren befant seg da hjemme på kjøkkenet.

– Vi snakket om praktiske ting, siden alt er komplisert også i år, sa Malm.

Også i år setter pandemien stopper for den tradisjonelle feiringen av prisvinneren.

Gurnah har fra før blitt belønnet med Den internasjonale Booker-prisen, for sin 1994-roman «Paradise». Den handlet om oppveksten i Tanzania. Forfatteren askriver på engelsk. En annen av hans berømte romaner, er «Desertion».

Norske Jon Fosse (62) ble av mange utropt som favoritt til å stikke av med prisen, men sånn ble det altså ikke.