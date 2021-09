LEGGER SAKEN BAK SEG: «Hvordan fatte matte» ble den mest solgte nye norske sakprosaboken i 2017 – og er den 8. mest solgte norske sakprosaboken de siste ti årene. Men så startet en flere år lang kamp for forfatterne Elin Natås og Anne Lene Johnsen.

Forlik mellom Panta og bestselgerforfattere

Forfatterne bak boksuksessen «Hvordan fatte matte» saksøkte Panta forlag, men før saken skulle opp i retten senere i høst, er det inngått forlik mellom partene.

Av Camilla Norli

Anne Lene Johnsen og Elin Natås gikk til søksmål mot Panta fordi de mente at forlaget blant annet hadde utbetalt for lite royaltypenger i forbindelse med flere bokutgivelser.

Saken skulle ifølge forfatternes advokat Hans Marius Graasvold opp i retten senere i høst, men under en rettsmegling mandag, ble partene enige om et forlik.

– Vi holdt på hele dagen og vel så det, og ble til slutt enige om et forlik, bekrefter Graavold overfor VG.

Men hva partene er blitt enige om, kan han ikke si noe om.

– Nei, partene er enige om at innholdet i forliket er konfidensielt. Det ligger ikke noe dramatikk bak dette, sier Graasvold.

– Avslutter forfatterne nå sitt samarbeid med Panta?

– Det kan jeg ikke gå inn på, men jeg kan vel si at det vil tiden snart vise. Utover dette kan jeg si at både Anne Lene Johnsen og Elin Natås er fornøyd med forliket. De føler det ivaretar dem, sier Graasvold.

Panta-forlegger Alexander Elgurén er også fornøyd.

– Jeg kan bekrefte at vi har blitt enige. Og det er vi fornøyd med. Utover det kan jeg ikke kommentere på innholdet, skriver han i en e-post til VG.

VG har tidligere i år skrevet flere kritiske saker om Panta forlag – der en rekke forfattere har meldt om manglende utbetalinger og økonomisk rot.

Kritikken mot Panta forlag fra egne forfattere og ansatte skapte uro i Forleggerforeningen. Men før foreningen rakk å behandle saken formelt på medlemsmøtet i juni, meldte forlaget seg ut.

Anne Lene Johnsen og Elin Natås’ bok «Hvordan fatte matte» kom ut i 2017 og ble den mest solgte nye norske sakprosaboken det året. Den er også den 8. mest solgte norske sakprosaboken det siste tiåret, ifølge Bok365.

Men de to fortalte at boksuksessen ble starten en to og et halvt år lang kamp for å få riktige royaltyutbetalinger og informasjon rundt opplag og salgstall.

Nå er saken avsluttet.

– Forfatterne er nå glade for å være ferdig med denne saken. Det har vært en lang prosess, og det var av stor betydning å få avsluttet den, sier Graasvold.