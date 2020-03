SØRGELIG: En sørgelig god bok, skriver VGs anmelder Kristine Isaksen om «Tusen stjerners øy» som noen svenske anmeldere har Foto: Gyldendal

Følelsessterk fantasy for barn. Bokanmeldelse: Emma Karinsdotter: «Tusen stjerners øy»

På sitt beste er dette en følelsessterk og rørende fantasyfortelling om hvordan man kan leve godt med sorg.

Kristine Isaksen

Nå nettopp

Men spenningskurven er tidvis flat, og deler av den magiske verdenen oppleves teatralsk.

Moren til Tigris døde i en bilulykke da hun var et år. Nå er Tigris elleve år og bor i et hus av sorg. Faren og datteren sørger på hvert sitt hold. Skildringene av farens depresjon føles ekte. Omsorgen moren og datteren viser ham, er uten ord, men av det hjertevarme slaget. Så konkluderer også datteren med at faren alltid går i joggebukser fordi han bare tåler det som er mykt.

«Tusen stjerners øy» Forrfatter: Emma Karinsdotter

Oversatt av: Lisa Vesterås

Forlag: Gyldendal

Sjanger: Barneroman

Sider: 243

Pris: 249 kr. Vis mer

En trekasse viser seg å være utveien. Den magiske verdenen som Tigris snart får oppleve oppfyller drømmen hennes: å få være nær mamma igjen. Dessuten minner den om Hellas, tusen stjerners øy, hvor Tigris har sine beste barndomsminner fra. Følelsene denne verdenen vekker i henne, får faren ut av depresjonen. Romanen tematiserer sorg på mangfoldig vis. Dette må være den ultimate boka å gi barn som sørger.

OM FORFATTEREN: Emma Karinsdotter (f. 1985 Ronneby i Sverige) har jobbet i bok- og musikkbransjen som prosjektleder og konsertarrangør. Hun debuterte i 2017, og «Tusen stjerners øy» er hennes andre barnebok. Foto: Julia Lindemalm

Spenningskurven i fantasilandet er dårlig konstruksjon. Her er det for mange sider der de gode løper fra de onde. Hvorfor det i det hele tatt finnes ondskap i dette landet, er ikke så lett å skjønne. Heller ikke hvorfor den onde Skyggen holder moren fanget. De tre søstrene er mystiske skikkelser som dukker opp når ingen andre kan hjelpe de gode. Måten de snakker på minner om en stivbeint og langtekkelig barneforestilling på Nationaltheatret.

Når forlaget slår på stortromma for en forfatter de virkelig har tro på, trekker de gjerne fram sammenlikningen til Astrid Lindgren. Det kan ikke være lett for 35 år gamle Emma Karinsdotter å skrive i forventningslyset til en av verdens mest originale og kjente forfattere. Med sin andre bok viser hun seg som en forfatter med leken fantasi og en egen evne til å beskrive mellommenneskelige følelser. Men på verdensnivå er hun ikke ennå.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Publisert: 26.03.20 kl. 12:27

