FORELSKET: Elton John (72) og mannen David Furnish (57) her, som han skriver selv, «madly in love and fully Versace’d». De har to sønner. Foto: © Greg Gorman

«Rocket Man» forteller alt! Bokanmeldelse: Elton John: «Meg»

Fengende skrevet og lett å like. Elton Johns selvbiografi har mye til felles med sangene hans.

Nå nettopp

Det blir mye rock and roll men også litt blues når den snart 73 år gamle engelskmannen forteller historien om sitt eget liv.

Elton John: «Meg» Selvbiografi Oversetter: Gunnar Nyquist Forlag: Gyldendal Pris: 399,- Sider: 368

Født rett etter krigen og oppvokst i det han beskriver som et konfliktfylt hjem med altfor unge og ulike foreldre, skulle mannen med døpenavnet Reginald Dwight bli en av de aller mest usannsynlige popstjernene verden har sett.

Lest? Elton John: – Var 24 timer fra døden

Ikke akkurat slående vakker, naget av komplekser og evig usikkerhet og med en hang til mildt sagt outrerte kostymer. Likevel var Elton John på midten av 1970-tallet ganske enkelt den aller største. Og han har beholdt plassen sin der oppe på stjernehimmelen.

I dag som en slags popens eldre statsmann, et levende stykke engelsk musikkhistorie.

GEHØR: Hvis jeg hørte en melodi én gang, kunne jeg gå rett til pianoet å spille den perfekt på gehør. Foto: Credit: Elton John family collection

Det var nok ikke alle som så dét komme hos den småblubbete ungdommen som livnærte seg som backingmusiker på midten av 1960-tallet, midt under den eventyrlige britiske bølgen. Men et slumpartet møte med tekstforfatteren Bernard Taupin, den gang 17 år gammel(!), skulle endre livet til Elton John – og dermed popmusikken slik vi kjenner den.

Husker? Elton John fikk raseriutbrudd under konsert

Nå skjedde alt i en forrykende fart, fra og med gjennombruddslåten «Your Song» i 1969. Melodiene rant ut, pengene strømmet inn, og kostymene este opp til det absurde. Å kalle Elton John «camp» blir som å kalle Donald Trump verbalt upolert.

Elton John hadde ganske enkelt ingen estetiske grenser. Det hjalp nok ikke på selvkritikken at han i disse årene inntok vodka martini og kokain så ofte han hadde sjansen. Det vil si flere ganger om dagen.

FIKK HOLLYWOOD-STJERNE: Elton John kjører en golfbil malt i gull på vei til avdukingen av stjerne på Walk of fame i Hollywood. Foto: © Sam Emerson (courtesy of Rocket Entertainment)

Men vi får også bli med på den beintøffe prosessen med å bli sober og rusfri igjen. I dag er Elton John en lykkelig gift tobarnsfar på 72 år. Om ikke akkurat helt A4.

Alt dette og mye mer forteller han muntert og velskrevet om i selvbiografien sin, som også inneholder interessante portretter av avdøde legender som John Lennon, Marc Bolan, George Michael, Freddie Mercury – og Lady Di!

Det vanskelige forholdet til moren er noe Elton John stadig vender tilbake til, det er slett ikke morsomt å lese om hvordan hun helt til det siste rakket ned på sønnen sin.

BERØMT GUDMOR: Lady Gaga, ifølge Elton John «underdressed as usual», utfører sine gudmorplikter for Elton John og Daniel Furnishs sønner Elijah Joseph Daniel og Zachary Jackson Levon Furnish-John. Foto: Credit: © David Furnish

Heldigvis er den gamle verdensstjernen også utstyrt med en solid dose syrlig britisk ironi. Som når han skal gi et godt råd om hvordan man bør «komme ut» som homse: «Sørg i hvert fall for at du ikke gjør det rett etter at du er blitt utnevnt til formann for en britisk fotballklubb». Motstanderne til Watford så muligheten til en del eksplisitte sangtekster, for å si det forsiktig.

Terningkast 6! Rent krimgull!

Men en mann som har skrevet «The bitch is back» tåler nok det også. Jeg kunne gjerne tenkt med et nærmere innblikk i hvordan Elton John faktisk jobber med låtene sine i boken. Hans kunstneriske åre så å si.

Men bortsett fra det så er det mye underholdning, mange gode skrøner og rikelig med levd liv å glede seg over i denne boken. Spill levende skrevet!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Kjøp boken Elton John « Meg: Elton Johns offisielle selvbiografi » Norli 349,- Ark 349,- Haugenbok

Publisert: 07.02.20 kl. 12:55

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser