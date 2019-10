FÅR REFS: Suksessforfatteren Jojo Moyes har nylig gitt ut en roman – «Over horisonten) – med flere likheter med en annen bok, mener sistnevntes forfatter. Foto: Line Møller

Jojo Moyes-roman anklages for likheter med annen bok

Suksessforfatterens nye roman deler historisk tematikk med en annen historisk roman. Dennes forfatter kaller likhetene «alarmerende».

Nå nettopp







Denne uken kom Jojo Moyes’ «Over horisonten» ut i Norge, til terningkast fem i VG. På originalspråket heter den «The Giver Of Stars» og er nå sentrum for en debatt som handler om sterke likheter med annen bok, skriver Buzzfeed.

les også «Helt oppslukende»: Bokanmeldelse Jojo Moyes – «Over Horisonten»

Tidligere i år, i april, ble den amerikanske forfatteren Kim Michele Richardson gjort oppmerksom på Moyes’ nye bok. Den var hentet fra det samme historiske miljøet som hun selv hadde gjort research igjennom flere år i forkant av boken «The Book Woman Of Troublesome Creek».

Til Buzzfeed uttalte hun at det selvfølgelig kunne være rom for to bøker fra dette miljøet. Men da en blogger gjorde henne oppmerksom på flere nær identiske detaljer i de to manusene, ble tonen en litt annen.

– De forstyrrende likhetene som ble funnet i Moyes’ bok er for mange og for spesifikke. Det er ganske besynderlig, sier Richardson til Buzzfeed.

les også Stordalen sikrer seg tidenes bestselger

Begge romanene henter sine fiktive handlinger fra det reelle miljøet rundt «The Pack Horse Librarians». Prosjektet ble lansert under den store depresjonen i USA mot slutten av 1930-tallet der man sysselsatte personer som red rundt på hester i rurale strøk av delstaten Kentucky for å dele ut bøker, for igjen å bedre folks lesevaner og bekjempe analfabetisme.

les også Jojo Moyes har erobret verden med sine romantiske bøker: Takler angsten med terapi og valium

Via sin talsperson avviser Jojo Moyes å ha lest eller å ha blitt inspirert av romanen til Kim Michele Richardson, og at hun ikke har hatt kunnskap om den.

Den første utgaven av Richardsons roman ble offentlig i september i fjor. Ifølge Buzzfeed leverte Jojo Moyes inn sitt første utkast av sin roman i oktober samme år.

Publisert: 07.10.19 kl. 19:36







Mer om