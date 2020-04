ROMANDEBUTERER: Anniken Jørgensen gjorde stor suksess med den selvbiografiske boken «Bare en natt til». Nå har hun skrevet roman som skal ut på Gyldendal i sommer. Foto: Janne Møller-Hansen

Anniken Jørgensen med ny bok om angst: – Jeg er min egen muse

Egentlig ba Anniken «Annijor» Jørgensen en venninne om å slå henne hardt i hodet om hun skulle finne på å skrive en bok til. Men nå er andreboken snart klar: En roman om angst med en hovedperson som er sterkt inspirert av henne selv.

– Jeg har hentet inspirasjonen fra meg selv. Jeg er min egen muse, alltid, ler Anniken Jørgensen.

Romanen har fått tittelen «Og så kom regnet» og kommer ut i sommer – mindre enn to år etter at hun skrev selvbiografisk om blant annet egen kjærlighetssorg i «Bare en natt til». Boken ble slaktet i mediene, men elsket av leserne. Boken havnet på topplisten over de mest solgte norske bøkene i 2018.

– Det var veldig gøy. Tilbakemeldingene fra leserne har vært overveldende. Selv om mediene «slaktet» meg foran alles øyne, har jeg ennå ikke fått en eneste vond kommentar om boken på sosiale medier eller blogg, det er ikke jug, forteller Jørgensen – som sammen med forlaget fikk kritikk for måten boken utleverte personer som har stått henne nær.

Selv sier hun i dag at det var en historie hun alltid har visst at hun ville fortelle.

– Om kjærlighetssorgen altså. Hele reisen min. Å skrive har jeg jo alltid gjort. Det har mamma og oldemor også, og flere i familien før det. Skriving ligger vel i blodet mitt.

Befriende å skrive bok nr. 2

Da «Bare en natt til» kom uttalte hun at hun ikke kom til å lese boken. Og det har hun heller ikke gjort.

– Nei, er ikke det litt rart? Men jeg kjenner jo historien. Det er livet mitt, og jeg vil heller ha minner fra boken, livet og skrivingen i små fragmenter. Ingen leser sin egen dødsannonse, og da trenger ikke jeg lese fire sammenlagte år, heller. Det er ikke meningen at man skal det. Det blir for tungt, sier Jørgensen.

Siden sist har hun byttet forlag fra lille Panta til store Gyldendal. Og skrevet «den vanskelige andreboken».

– Ja, noen sa en gang til meg at alle kan skrive én bok, men det er ikke alle som klarer å skrive to. Å få til det har vært en befriende følelse.

– Sist gang fortalte du at skriveprosessen hadde vært «helt jævlig», hvordan har det vært denne gangen?

– Haha! Tenk på hvor mange bøker som er skrevet, og hvor som mange har pint seg igjennom det! Nei da, men det å skrive bok er tungt. Egentlig sa jeg til en venninne at hun skulle slå meg i hue om jeg finner på å skrive en bok igjen, men det var ingen som slo meg i hue, og bok ble det.

SKRIVER OM ANGST: Anniken Jørgensen forteller at bare det å ta trikken var en kamp og at hun ikke kom seg på nærbutikken da hun flyttet til Oslo. Hun har ikke lært seg å takle angsten, men godtatt at hun har det slik. Foto: Janne Møller-Hansen

Denne gangen har hun ikke skrevet biografisk, men valgt å skrive en roman. Hun synes det har vært befriende å skrive fiksjon.

– Befriende og rart! Jeg synes det nesten er sårt å lage en person som kommer fra noe dypt inni meg, som jeg aldri skal få møte i virkelighet. Jeg har blitt så god venn med hovedpersonen Nathalie, men det er sårt at jeg aldri får gi henne en klem. Det er rart å herske over andres skjebner, det er helt sikkert, sier Jørgensen.

Hun beskriver hovedpersonen Nathalie slik:

– Nathalie er. fin. Hun er litt irriterende, fordi jeg kjenner seg så godt igjen i henne. Samtidig som hun er mye vakrere enn hun selv tror. Hun er veldig sår og skjør, samtidig som hun er beintøff og omsorgsfull. Men hun synes at livet er altoppslukende, og hun skjønner ikke at andre kan ha det slik som henne. Hennes største frykt er vel at hun er redd for at hun virkelig er gal.

Elsker og hater hovedpersonen

Selv om inspirasjonen hovedsakelig er hentet fra henne selv, beskriver hun likevel Nathalie mer som et alter ego.

– Det er nok kanskje mer av meg i Nathalie enn jeg vil innrømme. Eller kanskje hun er et alter ego? Noen ting er også helt feil, og jeg tror ikke vi kunne vært venninner, faktisk. Vi hadde vært for ulike og like på samme tid. Det kan bli for mye av det gode. Jeg både elsker og hater henne, forteller Jørgensen.

Romanen «Og så kom regnet» handler ifølge forlaget om angst og «angsten som følger oss alle». Anniken Jørgensen tror alle mennesker kjenner på en form for angst.

CORONA-KARANTENE = LESE: Anniken Jørgensen har brukt corona-karantenen til å slappe av og lese bøker. Dessuten på ting hun ikke ellers gjør, for eksempel har hun skrubbet flisegulvet med tannbørste. Foto: annijor på Instagram

– Den største frykten er vel kanskje at man er redd for at man ikke skal utrette nok. Det tror jeg dagens ungdom kjenner på, og at vi tenker for mye fremover. Angst for at ting går for fort. Eller for sakte. Og angst for livet som er sårt og veldig morsomt på engang. Angst, rett og slett.

– Hvordan følger angsten deg i ditt liv?

– Den har vel mer eller mindre sluppet taket. Noe vil man vel alltid ha til tider, men da jeg var yngre, absorberte det meg totalt. Jeg kjørte forbi Storo her om dagen. Forbi Sandakerveien der jeg bodde da jeg flyttet til Oslo, og da kom jeg på at jeg aldri hadde vært i nærbutikken over gaten, eller på kjøpesenteret. Jeg turte ikke. Jeg kom meg aldri ut. Å ta trikken var en kamp, forteller Jørgensen som egentlig aldri har lært seg å takle angsten.

– Nei, jeg har bare godtatt at slik er det. Kanskje vil angsten følge meg resten av livet eller kanskje den forsvinner. Det handler nok om å bare drite litt i det. For det er jo deg selv alt sammen.

Men superbloggeren tror at bøker og kan være en god hjelp – blant annet fordi det er deilig å kjenne seg igjen i litteraturen. Når vi spør om hun tenker at hennes bøker kan hjelpe andre, svarer hun:

– Jeg tenker ikke det, jeg vet det. Hvis ikke jeg var overbevist om det, hadde jeg ikke gjort det jeg gjør i så mange år. Jeg er ganske ydmyk som person, men akkurat der føler jeg at jeg må heie på meg selv. Jeg hadde aldri brettet ut livet mitt på den måten om det ikke hadde vært for at jeg skulle ønske noen gjorde det da jeg var mitt oppi det hele. Hvis jeg hjelper én person, er det bra nok for meg.

Publisert: 25.04.20 kl. 15:46

