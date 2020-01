ARIS FORLEGGERE: Forlegger og redaktør Bjørn Aagenæs i Ari Behns forlag Kolon – sammen med forlegger-legenden Torleiv Grue – mannen bak Kolon og som har fulgt Ari tett siden 1995. Foto: Mattis Sandblad

Forleggernes siste møte med Ari Behn: – Fylt av optimisme og glede

– Dette var et vanskelig farvel, sier forleggerne Bjørn Aagenes og Torleiv Grue som har fulgt Ari Behn siden flere år før forfatterdebuten i 1999. Begge møtte Ari bare kort tid før han døde.

Kolon-forlegger og Ari Behns redaktør Bjørn Aagenæs og Kolon-grunnlegger og forlegger-legende Torleiv Grue var svært preget og beveget etter Ari Behns bisettelse. Grue har kjent Ari siden 1995 og sammen ga de ut «Trist som Faen» i 1999, mens Aagenæs faktisk var den aller første som antok Behn som forfatter – da han trykket en novelle av Ari i tidsskriftet Vagant.

– Dette er veldig, veldig trist og veldig vanskelig. Det føles veldig rart. Jeg har vært med på mange oppturer og nedturer og mye moro sammen med Ari. Det jeg sitter igjen med nå, ja, det er helt ufattelig, sier Grue til VG.

De møtte begge Ari hver for seg bare et par uker før jul.

– Ari ble plutselig veldig ivrig på å møtes, så jeg dro hjem til ham. Vi snakket om manus og om fremtiden, om gamle venner, minner og alt mulig. Vi spiste middag sammen, og det var veldig hyggelig, forteller Aagenæs som på forhånd så på det som et sykebesøk mer enn et manusmøte.

– Jeg gruet meg litt på forhånd. Ja, Ari var deprimert, men han sa han var på vei ut av depresjonen, og jeg følte det var litt derfor han tok kontakt med oss. Da jeg dro hjem var jeg så lettet. Jeg hadde på forhånd tenkt at det var et sykebesøk, men det ble et møte fylt av optimisme og glede, forteller Aagenæs som sendte flere meldinger med Ari de siste dagene før jul.

– Jeg sendte også en melding på julaften, men den fikk jeg aldri svar på.

Ari Behns nære venn Per Heimly var i kontakt med Behn julaften.

– Jeg snakket med ham på julaften og var ordentlig masete på ham om å «stay in there», og at ting alltid vil komme til å bli bedre. Man må bare komme gjennom smerten, man må holde ut, sier Heimly i et minneprogram om Ari Behn på NRK.

I et innlegg som ble publisert i Vårt Land fortalte Aagenæs at han jobbet med Ari på hans siste to bøker på Kolon, «Talent for lykke» (2011) og «Tiger i hagen» (2015) – og at arbeidet med disse tekstene besto av manusmøter med Torleiv Grue, Ari og ham selv i stua hjemme hos Torleiv Grue:

«Og møtene har vært helt vanlige manusmøter, både hyggelige og intense, med tekstgjennomgang ispedd doser av spøk, historier og analyser, med redaktører som prøver å overtale forfatteren til å kutte og skrive om, og en forfatter som kjemper, tidvis hardt, tidvis innbitt for sine ideer og sine tekster. (...) Som redaktør har det vært betryggende å jobbe med en så sikker forfatter som Ari, som var trygg på sin litterære vilje og sitt talent, og som bare vokste på kritikk og mer eller mindre gode forslag.»

FEIRET NY SEKSER: Også for boken «Talent for lykke» (2011) fikk Ari Behn terningkast seks. Foto: Jan Petter Lynau

Det var også hjemme i stua si at Torleiv Grue, også kalt Ari Behns litterære bodyguard, møtte Ari tett oppunder jul.

– Han kom hjem til meg, og han var i en prosess med skrivingen sin. Han fikk ikke dreis på det, men vi hadde et veldig, veldig hyggelig møte. Vi snakket om hvordan det var da han begynte og la en plan. Han hadde ikke et ferdig manus, men var i en ny prosess. Dette som har skjedd, var ikke i tankene mine i det hele tatt, sier Grue som har fulgt alle Aris manus tett.

– Det var jo ingen av oss som tenkte på dette, selv om man kan se disse tingene i mange noveller. De siste dagene har det vel blitt til at man har tenkt på hva man sa, hva man gjorde. Det er vanskelig.

Grue ga ut Ari Behns debutbok «Trist som faen» i 1999 – og det er debut det fortsatt snakkes om: Boken solgte rundt 100.000 eksemplarer og fikk terningkast 6 i VG. Også for boken «Talent for lykke» (2011) fikk Ari Behn terningkast 6 i VG, og VGs anmelder Tom Egeland skrev dette om samlingens 20 korte fortellinger:

«Temaene er gjenkjennelige fra Behns litterære univers. Samliv og fremmedgjorthet. Seksualitet og utroskap. Barns forhold til foreldrene – og vice versa. Overmot og undergang. Fortvilelse og håp. Sorg og sinne. Det å stå utenfor. Det å dø. Ja, det å være menneske. Store temaer – i det lille format. Fremragende!»

Aagenæs forteller at planen nå var at Ari skulle levere en ny novelle rett over jul. I dag måtte de i stedet ta farvel med sin forfatter og venn.

– Hele bisettelsen var rørende og sterk, sier Grue.

– Det var forferdelig trist å høre Maud Angelicas tale. Det var sterkt og imponerende gjort. Jeg opplever det som en sannferdig og ekte tale. Den var rørende og modig, sier Aagenæs.

Publisert: 04.01.20 kl. 12:24

