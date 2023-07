KRIM: Førsteklasses litterært håndverk, skriver VGs anmelder om Pascal Engmans nyeste kriminalroman.

Knallsterkt om kampfiksing! Bokanmeldelse: «X»

Absolutt alt stemmer i denne knallsterke svenske krimboken om kampfiksing og ulovlig pengespill.

Jeg har sikkert skrevet det før, men et godt poeng tåler å bli gjentatt: Det er ingenting som slår førsteklasses litterært håndverk. Pascal Engman må sies å være en slik håndverker av aller ypperste klasse. Det er godt gjort å skrive en bok på nesten 600 sider uten dødpunkter, men med «X» har han klart nettopp det kunststykket.

Den svenske «fotball-fruen» Josephine Berg blir funnet med et kulehull midt i pannen. Hvem skulle ha et motiv for å drepe henne? Er det kanskje mannen, Manchester United-proffen og landslagsspilleren Alexander? Eller er det noen helt andre som står bak? Politikvinnen Vanessa Frank, som er den faste hovedpersonen i Pascal Engmans bøker, blir snart engasjert i etterforskningen. Parallelt med dette blir vi kjent med det unge fotballtalentet og AIK-spilleren Herish Sadi, som får ubehagelige henvendelser om å delta i kampfiksing. Det handler kort fortalt om å pådra seg kort. Hvis han nekter, vil det få konsekvenser for både ham selv og hans nærmeste. Herish står på terskelen til en proffkarriere, og agenten hans har heller ikke nødvendigvis helt rene hender. Det er dessuten en kjent sak at kampfiksing er den siamesiske tvillingen til bettingindustrien. Her snakker vi om enorme pengeverdier og mange involverte både blant spillere og dommere.

I tråd med krimsjangerens konvensjoner blir selvsagt disse handlingstrådene gradvis flettet sammen i løpet av historien. Forfatteren har i tillegg funnet plass til flere interessante skikkelser. En av dem er Vanessa Franks ekskjæreste Nicolas, som nå er i ferd med å ta en politiutdannelse i Malmö. Han skal bli stadig mer involvert i handlingen, ikke minst etter at han får et svært personlig hevnmotiv. Nicolas er en klassisk einstøing som opererer på egen hånd, akkurat slik krimleserne liker.

En annen viktig biperson er Alexander Bergs gamle venn Adi, som ble fotballinvalid akkurat da han sto overfor sitt store gjennombrudd. Også Josephines tvillingsøster Laura skal komme til å spille en viktig – og overraskende – rolle. I tillegg blir vi kjent med flere av Vanessas politikolleger, med alt som hører med av personlige og private relasjoner og intriger dem imellom.

Det ganske rike persongalleriet tar imidlertid aldri oppmerksomheten vekk fra det viktigste. X-faktoren så å si, nemlig selve krimintrigen. Spenningskurven stiger sakte, men sikkert, hjulpet frem av forfatterens smidige og utvungne språk preget av korte, konsise hovedsetninger. At flere må bøte med livet før siste punktum er satt, sier nærmest seg selv.

Den forrykende avslutningen er lagt til Fotball-VM i Qatar. Her samles fotballspillere, agenter og ikke minst representanter for det mer eller mindre lyssky bettingmiljøet. Og her er det at Vanessa og Nicolas fra hver sin kant og med dunder og brak løser saken!

Det er underholdende, spennende og velskrevet, og mer kan man vel vanskelig kreve av en krimbok. Og selv skal jeg i hvert fall følge ekstra godt med neste gang det blir utdelt uforklarlige kort i en fotballkamp.

