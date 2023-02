IKKE RØR: Ingvar Ambjørnsen har inngått avtale med både familie og forlag om at de ikke skal røre bøkene hans.

Ingvar Ambjørnsen sjokkert over sensur: Ringte eget forlag med klar beskjed

Forfatter Ingvar Ambjørnsen (66) er sjokkert over sensuren av Roald Dahl – og ringte mandag sitt eget forlag for å sikre seg en avtale om at ingen skal få «ødelegge» hans bøker når han dør.

– Jeg er faktisk helt sjokkert. Jeg har jo holdt opp med sånne intervjugreier, men nå må jeg gjøre et unntak. For dette lukter svidd, sier Ingvar Ambjørnsen på telefon fra Hamburg.

Det var avisen The Telegraph som brakte nyheten om at forlaget Puffin og rettighetshaverne til Roald Dahl har gjort hundrevis av endringer i Roald Dahls barnebøker.

Bøkene skal rett og slett renskes for krenkende språk – etter at såkalte «sensitivitetslesere» på oppdrag fra forlaget har gått gjennom forfatterskapet.

Ingenting galt med parykk

Ord som «tjukk» og «stygg» forsvinner. Flere av karakterene er blitt kjønnsnøytrale. Og i «Heksene», etter et avsnitt som handler om hvorfor hekser er skallet under parykkene sine, har forlaget valgt å legge til en helt ny setning:

«Det er mange andre grunner til at kvinner kan bruke parykker, og det er absolutt ingenting galt med det.»

SENSURERT: Roald Dahl døde i 1990, 74 år gammel. Nå rensker hans eget forlag bøkene hans for krenkende språk.

Dette utløste en stor debatt i helgen, og forfattere som Salman Rushdie gikk ut fordømte endringene og kalte det hele absurd.

Den britiske statsministeren kritiserer også endringene i bøkene – og sier til BBC at skjønnlitterære verk bør «bevares og ikke justeres».

Kun på engelsk - foreløpig

Roald Dahls norske forlag, Gyldendal, bekreftet søndag at de vil følge opp endringene i tråd med linjen som blir lagt av rettighetsforvalteren Roald Dahl Story Company. Men forlaget presiserer overfor VG at endringene foreløpig kun er for det britiske markedet.

– Vi kommer til å gå i dialog med rettighetshaverne, og da vil vi være opptatt av å sikre at eventuelle endringer i norsk oversettelse vil bli tilpasset en norsk kontekst. Det er for tidlig å si noe om hvilke endringer de eventuelt ønsker for det norske markedet, sier kommunikasjonssjef Steffen Aagedal i Gyldendal til VG.

Gyldendal ønsker ikke å svare på hva de synes om rettighetshavernes justeringer på originalspråket.

Forfatter Ingvar Ambjørnsen mener det er problematisk dersom Gyldendal kommer til akseptere sensur av ord som «tjukk» og «stygg».

Han mener at det norske forlaget har et valg.

BEKYMRET: Forfatter Ingvar Ambjørnsen er mest kjent for serien om «Elling», ungdomsserien «Pelle og Proffen» – og romaner som «Hvite niggere».

– Det kan godt hende de er juridisk forpliktet til å høre på rettighetshaverne, men de har selvfølgelig mulighet til å si at de ikke vil være med på dette tullet. Hvordan skal de drive forlag videre når «tjukk» og «stygg» er tabuord? Dette vil i så fall skade Gyldendals omdømme, mener Ambjørnsen og fortsetter:

– Dette bekymrer meg veldig, for dette er starten på noe vi forfattere må være obs på og må ta tak i nå.

Ringte forlaget

Selv tok han grep sporenstreks. Han ringte sitt eget forlag, Cappelen Damm, for å forsikre seg om at de ikke vil røre hans bøker når han er borte.

– Jeg har fått en muntlig forsikring om at det ikke vil skje forandringer av noe slag. Jeg vil nå også ha dette skriftlig, og har snakket med dem i dag.

– Selv er jeg en gammel mann, jeg er snart ferdig. Men det er viktig at de unge forfatterne også tenker i en slik retning. Vi bør få dette inn i avtaleverket mellom forlag og forfattere, sier Ambjørnsen.

Han forteller at han også har inngått en avtale med sin familie om hva som skal skje med forfatterskapet hans etter sin død.

– Etter at jeg og min kone Gabrielle er borte, går rettighetene til min brors fire barn. De er alle voksne personer som jeg har et godt forhold til. Vi har inngått en avtale, og jeg har pålagt dem å ikke gå i dialog med noen som vil endre tekstene mine.

Han er helt klar på hva han synes om sensuren av Roald Dahl:

– Det ødelegger bøkene. Og det er betenkelig at det er forlaget hans som har regien på dette.

«Hvite niggere»

Ambjørnsen ser med skrekk og gru på at noen skulle endre språket i «Pelle og proffen»-bøkene eller gjøre noe med tittelen på en av hans mest kjente romaner, «Hvite niggere».

– Det er jo kommet opp innimellom: Det har for eksempel vært mye klager på banningen i «Pelle og Proffen»-serien, og det er ikke vanskelig å se for seg at et forlag ville fjerne banningen dersom man ville gi nytt liv til denne serien. Og «Hvite niggere» får jeg jevnlig henvendelser om.

Han viser til at en yngre leser skrev til ham for å uttrykke sin begeistring for boken på denne måten: «Hvite #""&## ere». Tusen takk for en stor leseopplevelse!»

Men Ambjørnsen er tydelig:

– Det er det boka heter. Og skal hete. Det vi opplever nå med Roald Dahl er absurd.