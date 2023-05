BOK-KLAR: Anne Lindmo kommer med boken «Min tur» i august.

Anne Lindmo skrev bok i hemmelighet: − Skummelt

Anne Lindmo (53) har ikke turt å fortelle hva hun har drevet på med det siste året.

– Det er bare mine aller nærmeste som har visst at jeg skriver bok. Jeg turte ikke si noe til andre før den var ferdig.

– For det hadde vært så stusslig om det ikke ble noe av. Jeg måtte være sikker på at det ikke ble et mislykket forsøk, på at det ikke bare endte opp som en liten brosjyre, sier Anne Lindmo til VG.

Spørsmålet hun har stilt aller mest til sin redaktør ved forlaget Vigmostad & Bjørke det siste året er:

– Går dette bra?

Men nå er hun sikker: Boken «Min tur» kommer ut i august.

Hun kaller det en selvbiografisk turbok, der hun gir svar på hvorfor hun er så glad i gå på tur.

– Boken er det lange svaret på det spørsmålet, sier Lindmo.

NÆR FAMILIE: Anne Lindmo forteller at moren Inger Sandvik som 82-åring erklærte at hun ville sove under åpen himmel. De øvde seg på Nesøya, men her fra langtur i Jotunheimen. Opplevelsen er med i boken.

Ifølge forlaget er det langt mer enn en turbok. De skriver i bokomtalen at Lindmo forteller åpenhjertig om både oppvekst, studietid og nær familie.

Det hele startet i fjor sommer:

– Jeg ville gjøre noe nytt, noe som er skummelt. Sånne øvelser er bra å gjøre innimellom. Jeg har jo skrevet masse opp gjennom. Time på time med manus til TV-programmet.

– Men å skulle skrive en hel bok selv ... Jeg måtte finne ut hva som skal til for å få det til.

Dermed dro hun til fjells, nærmere bestemt Hjerkinn på Dovrefjell, for å prøve å skrive.

NÆRTUR: Anne Lindmo i hengekøya si på Bygdøy – en liten el-sykkeltur fra Skillebekk der hun bor.

– Jeg skrev først noe som jeg syntes var veldig dårlig. Og så enda mer som var kjempedårlig. Men så fikk jeg til noe som var litt bra. Jeg sendte det til redaktøren – med krav om at de måtte love å si rett ut om det var ubrukelig.

– Jeg var rett og slett kjemperedd for at de ikke skulle være ærlige.

Men siden har det blitt mange turer til fjells og skogs for å finne skriveroen. For hjemme var det umulig.

– Jeg måtte sitte for meg selv – helst på en hytte uten dekning. Og jeg er forbauset over volum per time. Det har vært dårlig fremdrift i forhold til hva jeg er vant med, ler Lindmo.

– Rolig med f-ordet!

Vi møter henne på Bygdøy sjøbad – der hun trekker fram hengekøye og termos fra tursekken. Hun bare skratter når vi sier at forlaget mener hun litterære ambisjoner og et ønske om å skrive mer.

– Altså, rolig med f-ordet! Det ordet synes jeg vi skal være veldig forsiktige med å ta i vår munn.

F-ordet som i forfatter.

– Det kan godt hende at dette med skriving baller på seg, men jeg har ingen planer om å legge ned «Lindmo» for å si det sånn.

Samtidig er det ingen hemmelighet at TV-kanalene dropper de klassiske talkshowene.

STARTET I 2012: I 11 år har Anne Lindmo ledet talkshowet «Lindmo» på NRK. Og det ruller videre, sier hun.

Senest i vår ble «Else» lagt ned, «Skavlan» er for lengst historie, og «Lindmo» ble to episoder kortere denne vårsesongen.

Men Lindmo tror ikke på talkshow-døden. I alle fall ikke når det gjelder sitt eget program.

– Neinei, både jeg og NRK har ytret ønske om fortsatt samarbeid. «Lindmo» ruller videre. Jeg tror aldri folk blir lei av gode historier og samling rundt leirbålet. Og fredagskvelden i NRK er vanvittig sterk – med markedsandeler som er helt sensasjonelle, sier Lindmo som har 11 år bak seg i talkshow-stolen.

– Jeg elsker å lage det programmet. Og særlig i kombinasjon med podkasten som er en ukentlig fritime med mine to makkere.

Hun passerte 50 midt under coronapandemien – og det ble tid til litt mer grubling enn vanlig.

– Det var vel egentlig ikke det at jeg bikket 50, men mer at jeg satt der i coronatiden og kjente på et blaff av angst for at verden skal gå under. Det gjorde meg ikke mindre lysten på å utnytte min tid så godt jeg kan – og se om det finnes noen nye disipliner det er gøy å prøve.

– Er det noe mer å hente, liksom? Bokprosjektet er et resultat av det. Og herlighet: Så skummelt og gøy det har vært.

Info FAKTA: Anne Lindmo Født på Toten, bor i Oslo, prisbelønnet journalist og frilanser, lager fredagstalkshow og podkast for NRK. Gift med Hasse Lindmo, to sønner. Bor på Skillebekk i Oslo. Stikker til fjells så ofte det lar seg gjøre. «Min tur. Hva svarer du når fjellet kaller?» er hennes første egne bok. Tidligere har hun utgitt boken «Heia mamma» sammen med Helle Vaagland. Vis mer