Camilla Läckberg i heftig «mamma-krangel» med blogger: − Nekter å skjemmes

Krimforfatter Camilla Läckberg (48) fikk passet påskrevet da hun oppfordret andre mødre til å stresse ned – to dager før hun dro på barnefri langferie.

«Alle mammaer, snille dere, det beste vi kan gi våre barn er en jul med en mamma som ikke sitter med gråten i halsen av tretthet på julaften», skrev den svenske stjerneforfatteren tidligere denne uken.

«Det er vanskelig å slippet taket i ønsket om å være perfekte foreldre»,lød det fra 48-åringen, som selv er mor til fire.

Innlegget ble fanget opp av nettstedet Mabra, som mente at Läckberg «belyste et viktig aspekt» – nemlig likestilling.

Budskapet falt imidlertid ikke i like god jord hos alle.

– Takker sikkert for tipset

Camilla Gervide (42) driver bloggen Bloggbevakning (som tar for seg andre bloggere og influencere), og hun reagerte på at Läckberg to dager etter hjertesukket delte nytt innlegg, der det kom frem at hun og ektemannen Simon Sköld (35) var på vei til Maldivene og to ukers ferie.

«Lett ikke å være stresset i juletider med denne oppladningen», skriver Gervide på Instagram under et skjermbilde av Mabra-artikkelen.

«To uker – uten barn – på tomannshånd med ektemannen i solen. Alle stressede mammaer takker sikkert for tipset», skriver bloggeren sarkastisk – etterfulgt av tre lattergråt-emojis.

Det har Läckberg selv fått med seg. Forfatteren skriver under Gervides innlegg at hun har opplevd så mange år med julestress at hun med tiden har lært seg å koble det ut.

«Det gjør jo at jeg ikke ser noe problem med å være borte to uker før jul. Det er jo helt logisk», skriver hun.

Men Läckberg gir seg ikke med det. Hun deler et skjermbilde av bloggerens innlegg sammen med en lang tordentale.

«Tror ikke jeg har vært på en eneste privat reise de siste 15 årene uten at jeg har fått en eller annen form for dritt fra andre kvinner – fordi jeg er mamma», skriver forfatteren.

«La meg for fireogsyttiende gang si dette: For det første – at jeg gir rådet at mødre ikke skal stresse seg i hjel i julen – bryter jo ikke logisk med at jeg reiser bort», skriver 48-åringen.

Hun melder videre at hun tror at det oppstår «ondt blod» fordi hun har råd til å reise bort.

«Skal jeg avstå fra det av solidaritet til andre som ikke har råd?», spør hun.

Läckberg skriver at hun er stolt over sitt eget «harde arbeid og talent».

«Jeg nekter å skjemmes for at jeg har råd.»

Hun peker på at menn som reiser mye, ikke blir møtt med samme kritikk.

«Mine barn har pappaer som er like gode foreldre som meg», sier Läckberg, som har sine to eldste barn fra første ekteskap, det nest yngste fra ekteskap nummer to – og den yngste med sin nåværende mann.

Läckberg presiserer at hun ofte reiser med barn, og at hun jobber mest hjemmefra.

Hun skriver at hun ikke har noen grunn til å ha dårlig samvittighet, og hun mener kvinner bør oppmuntre hverandre i stedet for å «hakke på hverandre».

«At jeg har god økonomi på grunn av min jobb, betyr ikke at jeg automatisk er diskvalifisert til å ha synspunkter om mammarollen.»

Her er det opprinnelige innlegget fra Läckberg, som hun delte til sine nær 300.000 følgere på Instagram:

Svært mange viser støtte til Läckberg i kommentarfeltene på Instagram, mens andre mener at Gervide gjør rett i å reagere.

Forfatteren og bloggeren følger hverandre på Instagram. Gervide har i skrivende stund ikke kommentert forfatterens respons.

Läckberg er angivelig Sveriges best betalte forfatter. Hun debuterte med «Isprinsessen» i 2003, og siden har bøkene kommet på løpende bånd. Hun er utgitt i over 60 land og oversatt til rundt 40 språk.

De siste årene har hun i tillegg figurert i en rekke realityshow med kjendiser.

