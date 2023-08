2 x TERNINGKAST 6: 28-årige Thomas Korsgaard fikk terningkast 6 for «Hvis det skulle komme et menneske» - og får nå 6 for oppfølgeren «En dag vil vi le av det», bind to i suksesstrilogien om Tue på norsk.

Dansk sensasjon leverer igjen! Anmeldelse: Thomas Korsgaard: «En dag vil vi le av det»

Han har tatt danske og norske lesere med storm - og får nå sitt andre terningkast 6. Endelig er andre bind i Thomas Korsgaards trilogi om Tue ute på norsk.

«Det skal bli en fryd å følge Tues vei videre i livet», skrev jeg da Thomas Korsgaards første bind i trilogien om Tue, «Hvis det skulle komme et menneske», kom på norsk tidligere i år.

Romanen som i 2017 ble årets store danske sensasjon og solgte over 300.000 eksemplarer, gikk rett inn på bestselgerlistene også her hjemme.

Og bind to i trilogien, skuffer ikke. Tvert om.

Korsgaard strammer grepet ytterligere og har igjen levert et skakende familiedrama av første klasse.

Info BOKANMELDELSE: «En dag vil vi le av det» Forfatter: Thomas Korsgaard Oversetter: Hilde Rød-Larsen Sjanger: Roman Forlag: Bonnier Sider: 272 Pris: 399 kroner Vis mer

Tue er nå i slutten av tenårene og går i andre klasse på videregående. Han er fremdeles nesten venneløs, ensom og usikker på sin seksuelle legning. Hans dysfunksjonelle familie fra Nørre Ørum på Jylland; bestående av far, mor og to yngre søsken, har fått bedre råd etter at Tues mor fikk pasientskadeerstatning på nærmere en million kroner.

Men kan mer penger eller en sydentur til et all inclusive hotell i Tyrkia redde familien fra kollaps?

Tidlig i romanen kommer det frem at moren har truffet en fyr fra Fyn. Hennes svært upassende betroelse om forholdet setter Tue i en umulig skvis mellom foreldrene, men kunnskapen om morens utroskap kan også brukes til hans fordel.

Tue er ikke fremmed for å ty til manipulasjon når det gagner ham selv. Han vet hva som står på spill om faren hans skulle få vite sannheten.

Den gjennomgående stemningen i «En dag vil vi le av det», er om mulig enda mørkere enn i første bind, for mye er råttent i familien til Tue.

Borte er mormoren, et av få lyspunkt i Tues liv. Relasjonen til moren er komplisert og preget av like deler forakt og kjærlighet, eller som Tue flere ganger tenker: «Hun kunne ha vært vakker». I denne observasjonen ligger en dyp innsikt.

For andre er håpet ute: Tues far fremstår som en større tyrann enn noen gang. Han har fått jobb på det lokale slakteriet, røyker hasj med en kompis på kjøkkenet, skjeller og smeller og er i det hele tatt en elendig far, voldelig og avstumpet.

Det som fantes av omsorg for Tue da han var yngre, er så godt som borte.

Den øvrige familien holdes på armlengdes avstand. For Tue finnes det bare en utvei: Han må løsrive seg fra sitt opphav og finne sin egen vei. Hvis ikke risikerer han å ende opp som sine foreldre.

Bare en virkelig god forfatter klarer å skildre denne sosiale misæren med slik letthet, nødvendighet og overskudd.

Korsgaards skriver eminente dialoger, klokkerent oversatt av Hilde Rød-Larsen, som fanger den ofte skrudde logikken i en krangel og det usagte som dirrer under overflaten. Med perfekt sans for timing drar bokens korte kapitler leseren med seg.

Forfatteren er dessuten ualminnelig god til å fange talende detaljer:

«Jeg elska den litt hese stemmen hennes, som om røykelunger var noe man arva» eller «Han så ut som en kroppsbygger noen hadde stukket hull på og punktert».

«Hvis det skulle komme et menneske» skildret en familie i dyp økonomisk krise. I «En dag vil vi le av det» er fattigdommen mindre prekær, uten at det har gjort dem lykkeligere eller bedre i stand til å kommunisere.

Mot slutten av romanen har Tue flyttet hjemmefra. Hva som venter den unge mannen i København, vet jeg ikke. Det eneste som er sikkert er at jeg ser frem til det avsluttende bindet i denne imponerende trilogien fra fenomenet Thomas Korsgaard.

