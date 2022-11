PRESTISJEKÅRING: Boken til Mari Kanstad Johnsen (illustratør) og Kjersti Annesdatter Skomsvold er med på Årets beste bøker-kåringen til selveste New York Times.

New York Times-kåring: Norsk barnebok på Årets beste-liste

Den norske barneboken «Dyrene sover» er kåret til en av årets ti beste barnebøker av New York Times.

Billedboken «Dyrene sover» kom på norsk i fjor og er illustrert av Mari Kanstad Johnsen og skrevet av Kjersti Annesdatter Skomsvold. I USA har den fått tittelen «Bedtime for Bo», og den fikk nylig en god anmeldelse i New York Times.

Men det stopper ikke der. Torsdag publiserte avisen sin store kåring av årets beste bøker – og «Bedtime for Bo» er med på den eksklusive listen over de ti beste illustrerte barnebøkene som er kommet i USA i 2022.

– Det en enorm anerkjennelse å komme på New York Times kresne liste over årets beste billedbok-liste, sier litteraturagent Evy Tillman i Oslo Literary Agency som har ansvaret for de internasjonale rettighetene til boken.

Hun opplyser at listen er valgt ut av New York Times anmeldere i samarbeid med New York Public Library.

– Kun en håndfull billedbøker plukkes ut, så dette er rett og slett stort. Nå vil boken få ytterligere oppmerksomhet og oppdages av flere amerikanske lesere, mener Tillman.

«Dyrene sover» er solgt til 13 land, og har allerede høstet internasjonal oppmerksomhet. I vår fikk boken en utmerkelse under Bologna Ragazzi Award under barnebokmessen i Bologna.

Mari Kanstad Johnsen har skrevet og illustrert en rekke kritikerroste barnebøker, men hun sier til VG at hun har aldri har opplevd noe slikt.

LYKKELIG: Illustratør Mari Kanstad Johnsen er lykkelig over kåringen – og er invitert på lunsj med de andre på topp-ti-listen i New York førstkommende tirsdag.

– Det er helt fantastisk. Vi som jobber med barnebøker forventer liksom ikke å bli så lagt merke til, så jeg er veldig lykkelig nå.

– Denne boken fikk fin oppmerksomhet i Norge og ble solgt til mange land raskt, men det er veldig fint å få en sånn type blest, sier illustratør Mari Kanstad Johnsen til VG.

På tirsdag reiser hun til New York for å delta på en lunsj i regi av New York Times og New York Library.

– De har invitert de som er på Årets ti beste-kåringen. Det er veldig stas, sier Kanstad Johnsen.

«Dyrene sover» er Kjersti Skomsvold og Kanstad Johnsens første bok sammen, og den handler om lille Bo som ikke vil legge seg – og mammaen som forteller historier om hvordan forskjellige dyr sover mens hun leder ham fra kveldsmat, bad og tannpuss, til sengen og søvnen.

Nå jobber de to med en ny bok sammen.

– Vi har samarbeidet veldig godt. Jeg fikk komme tidlig inn i prosessen, og boken fikk utvikle seg organisk. Aschehoug la også inn litt ekstra i både format og kvalitet. Et viktig poeng er fargebruken: Handlingen foregår jo på natten, og det er mørke oppslag, men jeg fikk likevel bruke kraftfulle farger.

– Det amerikanske forlaget har brukt akkurat den samme trykken og kvaliteten, det er vi glade for, sier Kanstad Johnsen som sier det er vanskelig å komme inn på det amerikanske markedet.

– Jeg er blitt oversatt i mange år, men sjelden i USA.

«Dyrene sover» ble også nominert til den norske Brageprisen i fjor.