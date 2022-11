NORSK OPPDAGER: Historien om Carl Lumholtz fra Lillehammer og hans ville oppdagelsesreiser er nå blitt bok. Her med guruen Mahatma Brahmachari i Varanasi, India, april 1915.

En vill historie! Bokanmeldelse: Morten A. Strøksnes: «Lumholtz’ gjenferd»

Å lese Morten A. Strøksnes’ nye bok om den norske oppdageren Carl Lumholtz er på mange måter som å være i en gammeldags guttebok.

Den siste uken har jeg tilbrakt i selskap med kannibaler i Australia, hodejegere i Borneo og ville apasjer i Sierra Madre.

Jeg har klatret over himmelhøye fjell, krysset brennhete ørkener, kjempet meg gjennom regnskog og seilt ned langs livsfarlige elveleier.

Det er syv år siden Morten A. Strøksnes utga den Brage-prisvinnende «Havboka». Han må sies å ha brukt tiden som har gått svært godt.

Virkeligheten tangerer fantasien i denne boken om lillehamringen Carl Lumholtz’ liv og virke, der den hvite mann må overvinne stadig nye farer og trusler, representert ved «usiviliserte» folkegrupper, ville dyr og farlige småkryp.

Hele tiden på jakt etter nytt land og ukjente kulturer.

Carl Lumholtz ( (1851-1922) var opprinnelig teologutdannet, men hans kallelse skulle gå i en helt annen retning enn til nærmeste ledige presteembete. I 1880 la han ut på sin første store oppdagelsesreise.

«Lumholtz’ gjenferd» er en spennende og interessant ferd nesten hele veien.

Men på et tidspunkt slår likevel utmattelsen til. Nærmere 900 sider tettpakket av informasjon, navn og stadig nye landskaper krever mye av sin mann eller kvinne. Kanskje litt for mye.

SUKSESS: Morten A. Strøksnes har gitt ut 10 bøker, og fikk et stort gjennombrudd med «Havboka» (2015) som vant seks priser, inkludert Brageprisen og Kritikerprisen, og er oversatt til 27 språk.

Turen gikk til Australia, der særlig urfolket aboriginene vakte Lumholtz’ interesse. Han reiste på vegne av den moderne vitenskapen, og det som var i ferd med å utvikle seg til en slags etnografisk fagområde.

En viktig oppgave var å samle inn flest mulig gjenstander til europeiske museer og samlinger. Klær, redskaper, musikkinstrumenter, smykker og leketøy – alt han kom over. Men det var også en nærmest utømmelig interesse for fugler og dyreskinn – for ikke å forglemme menneskelige skjeletter og hodeskaller.

Dette var i raseteorienes og skallemålingens gullalder, og hverken Lumholtz eller hans kolleger nektet seg noe når det gjaldt å få tak i slikt materiale.

NORSK OPPDAGER: Carl Lumholtz ( (1851-1922) var i sin samtid verdensberømt for sine ekspedisjoner til Australia, Mexico og Borneo. Her fotografert i tropeutstyr i 1887.

Om nødvendig gravde de opp eldgamle og hellige gravplasser. I vitenskapens navn.

Ferden til Australia var med på å gi Lumholtz er navn som oppdagelsesreisende, og noen år senere – på tidlig 1890-tall – la han ut på sin andre store ekspedisjon.

Den gikk til grenseområdene mellom USA og Mexico, og på samme måte som i Australia møtte han lokalbefolkningen med det som best kan kalles en nedlatende toleranse.

Lumholtz anerkjente og satte på mange måter pris på livsstilen deres, men tidstypisk nok regnet han med at disse kulturene var dømt til undergang. Noe som igjen rettferdiggjorde den nærmest uhemmede innsamlingen, mange vil si ranet, av etnografiske gjenstander.

Mønsteret gjentok seg under Carl Lumholtz’ tredje og store ferd til Borneo.

En av Lumholtz’ store fortjenester var for øvrig at han tok en mengde fotografier av folkestammene han møtte på underveis. Noen av dem er gjengitt i boken, de fleste av forbløffende høy kvalitet.

Morten A. Strøksnes har reist i Lumholtz’ fotspor, i den utstrekning det har vært praktisk gjennomførbart.

FORFATTER PÅ TUR: Morten Strøksnes (bak) har reist i Lumholtz’ fotspor. Her i Borneo.

Han har utsatt seg for mange av de samme påkjenningene – men også unike opplevelsene – som sitt objekt. Gradvis skriver Strøksnes slik seg selv inn i boken, som bokens tittel også antyder.

Det er et grep som gir plass til fortløpende spørsmål om imperialisme og kulturforståelse før og nå, om økologisk balanse og om globaliseringens konsekvenser.

Det er interessant, det er engasjerende – men det blir også veldig mye å ta inn over seg. For min egen del inntraff den litterære utmattelsen omtrent ved side 600. Og da gjenstår ennå nesten 300 sider, i alle fall om man vil ha med seg alle notene.

Men mindre kan det kanskje ikke gjøres, når man skal gjenfortelle hele historien om Carl Lumholtz.

Nå har han i hvert fall, nøyaktig 100 år etter sin død, fått sin rettmessige plass i den rikholdige litteraturen om norske oppdagelsesreisende.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk