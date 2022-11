ENIGHET: Unni Lindell varslet i vår søksmål mot sitt tidligere forlag Aschehoug, men er nå kommet til enighet med forlaget.

Striden med Aschehoug over: Unni Lindell trekker millionkrav

Unni Lindell og flere andre forfattere legger nå en lengre tids strid med Aschehoug bak seg – etter et millionoppkjøp av bokrettigheter i regi av deres nye forlag Bonnier.

– Dette har vært veldig tungt, og jeg har vært mye lei meg og frustrert, men med Bonniers oppkjøp av rettighetene til alle mine tidligere bøker, anser jeg alle tidligere krav opp- og avgjort, sier Unni Lindell til VG.

Bonnier har nå kjøpt opp rundt 100 titler av forfatterne Unni Lindell, Anne B. Ragde, Tom Egeland og Tom Kristensen som tidligere er utgitt på Aschehoug og Oktober.

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier vil ikke kommentere oppkjøpssum, men VG erfarer at med rettighetsoppkjøpet av Jørn Lier Horsts bøker fra Gyldendal tidligere i år, skal det totalt dreie seg om et tosifret millionbeløp.

SAMLER FORFATTERSKAPET: Bonnier kjøpte i vår opp Jørn Lier Horsts tidligere bøker utgitt på Gyldendal, nå har også forlaget kjøpt Unni Lindell, Tom Kristensen, Tom Egeland og Anne B Ragdes tidligere produksjoner fra den gang de var på Aschehoug og Oktober.

Med denne avtalen trekker alle forfatterne ifølge Bonnier også sine pengekrav mot Aschehoug i forbindelse med vårens avsløring av at flere forlag hadde satt ned royaltyen (forfatterlønnen) drastisk på bøker på salg.

Unni Lindell hyret advokat, varslet søksmål og krevde rundt én million kroner i etterbetaling av royalty gjennom mange år.

Nå trekker Unni Lindell dette kravet.

– Det føles veldig godt å legge striden bak seg. Det er en stor lettelse, sier Lindell.

For henne og de andre forfatterne har det vært viktig å få samlet forfatterskapet på sitt nye forlag Bonnier.

SAMLET: Nå er forfatterskapet til Tom Kristensen (f.v.), Unni Lindell, Tom Egeland og Anne B. Ragde (ikke på bildet) samlet på Bonnier.

Særlig fordi flere av hennes populære bøker, for eksempel krimserien om Cato Isaksen, de siste par årene har ligget brakk som følge av en lydbok- og rettighetsstrid med Aschehoug.

– Det er blitt en pakke ut av alt dette, og jeg er veldig glad for at avtalen nå er i orden. Aschehoug var hjemmet mitt i 25 år, og dette har vært veldig sårt for meg. Jeg så utrolig glad for at Bonnier har stått på for meg og de andre forfatterne, og at hele backlisten min nå forvaltes videre på Bonnier.

Hun sier at både hun, Tom Egeland, Tom Kristensen og Anne B. Ragde har tapt mye penger på grunn av rettighetsstriden.

Les også Bitter strid over: Gyldendal inngår forlik med Jørn Lier Horst I mars skulle Jørn Lier Horst og Gyldendal møtes i Lagmannsretten i den langvarige striden om lydbokrettigheter, men…

– Alle vi forfatterne har tapt mye penger fordi backlisten vår har blitt holdt ute fra Storytel og Fabel. Leserne har spurt etter både Cato Isaksen-serien og ikke minst Annes Berlinerpopler.

– Nå gleder oss til å være tilbake, sier Lindell.

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier sier til VG at rundt 50 titler fra disse forfatterne har vært omstridt som følge av uenighet rundt rettigheter.

FORNØYD: Administrerende direktør Alrexander Even Henriksen.

Det handler om samme konflikt som Jørn Lier Horst vant frem i Oslo tingrett med. Han kom til enighet med sitt gamle forlag Gyldendal, men for disse fire forfatterne har ikke striden blitt løst før nå.

– I praksis har dette betydd at rundt 50 titler fra disse forfatterne har ligget brakk og ikke vært til strømming i lydboktjenestene. Det har vært svært frustrerende for forfatterne å stå og se på dette, og det har vært viktig å samle forfatterskapet på et sted, sier Henriksen.

– Med kjøpet av disse forfatterkatalogene, er ikke lenger boktitlene omstridt, sier Henriksen.

Aschehoug: Glade for løsning

Aschehoug og Oktober er også tilfredse med å ha funnet en løsning med Bonnier for de fire forfatterskapene, heter det i en pressemelding om oppkjøpet.

– Nå er vi bare alle glade for at dette er over, og at vi har fått løst dette. Dette er en løsning som tar vare på alle parter, sier forlagsdirektør i Aschehoug litteratur, Åse Ryvarden til VG.

Bonnier-sjefen sier slike rettighetsoppkjøp av hele forfatterkataloger ikke har vært vanlig i bokbransjen.

– Kjøp av rettighetskataloger er blitt mer og mer vanlig i musikkverden der låtkatalogene til blant annet Bruce Springsteen, Bob Dylan og Paul Simon er kjøpt opp. Nå ser vi at dette også skjer i litteraturverdenen, sier Henriksen.