SKUESPILLER: Blake Lively er for mange kjent fra «Gossip Girl». Nå skal hun spille i filmatiseringen av suksessboken.

Blake Lively skal spille i «It ends with us»

«Gossip Girl»-stjernen (35) og Justin Baldoni (39) spiller hovedrollene når den populære boken blir film.

Det skriver Variety.

Det er Sony som står bak adapsjonen av Colleen Hoovers suksessroman «It ends with us», som handler om partnervold.

Hoover er for tiden den mestselgende romanforfatteren i USA. I fjor kapret hun fem av ti plasser på bestselgerlisten, uavhengig av sjanger.

FORFATTER: Colleen Hoover har skrevet boken som nå blir film.

Tok av med «booktok»

Også her hjemme er bøkene hennes blitt populære, særlig gjennom «booktok», som er et nisjehjørne av TikTok.

I fjor høst skrev VG at Hoover har solgt flest bøker beregnet for voksne i hele Norli-kjeden i 2022, og kort tid etter kom oppfølgeren «It starts with us».

Forfatteren skal ha bidratt som konsulent for den kommende filmen, skriver Variety.

HENTET INN: Justin Baldoni, kjent fra «Jane the Virgin», skal både spille i, regissere og produsere filmen.

Les også Colleen Hoover beklager fargeleggingsbok-planer Torsdag annonserte forfatteren planer om å publisere en fargeleggingsbok basert på den populære romanen «It ends with…

Henter stjerner

Blake Lively er kanskje mest kjent som Upper East Side-jenta Serena van der Woodsen i serien «Gossip Girl», som gikk på TV frem til 2012. Hun har også spilt i filmer som «A simple favor» og «The Sisterhood of the Traveling Pants».

Justin Baldoni er mest kjent fra serien «Jane the Virgin». Han skal også regissere og produsere filmen som kommer nå.

SETT DENNE? Tom Hanks’ drink har begynt å trende på TikTok.