KONTROVERSIELL: J.K. Rowling gjorde seg upopulær med en rekke tweets. Foto: AP

Dette er J.K. Rowling-kontroversen

«Harry Potter»-bøkene gjorde henne til en av verdens rikeste forfattere. Det siste året har likevel mange vendt seg mot J.K. Rowling.

Publisert: Nå nettopp

I forrige uke meldte Aftenposten at flere norske biblioteker vurderte å slutte å promotere Harry Potter-bøkene, og kutte ned på arrangementer relatert til Rowlings magiske univers.

Grunnen er en debatt Rowling aktivt har deltatt i, og som strekker seg tilbake til desember 2019. Rowling erklærte da sin støtte til Maya Forstater, en britisk kvinne som mistet jobben sin etter å ha twitret sin mening om biologisk kjønn. Rowling signerte meldingen med «Jeg står med Maya». Den åpne støtten vakte oppsikt.

7. juni 2020 tar debatten ytterligere fyr. Forfatteren bruker igjen Twitter:

Rowling retweetet en artikkel som tok i bruk begrepet «folk som menstruerer» i stedet for ordet «kvinner».

55-åringen la til:

«Folk som menstruerer? Jeg er sikker på at det pleide å være et ord for disse folkene. Kan noen hjelpe meg?»

Kritikken lot ikke vente på seg, og etter en rekke meldinger hvor hun forsøkte å forklare sitt ståsted, hadde store deler av internett stemplet henne som både transfob og TERF (trans-ekskluderende radikal feminist). Kritikernes budskap var klinkende klart: transkvinner er også kvinner.

I et langt blogginnlegg på sin egen hjemmeside tok Rowling til motmæle mot kritikken. Her skrev hun blant annet hva hun egentlig mener om saken, hvordan hun opplevde hetsen hun fikk og hvordan hun nektet å bøye seg for mobben.

Skuespillerne reagerte

Vanity Fair og Vogue er blant mediene som har gått hardt ut mot forfatteren, og fordømt tweetene som transfobiske. Men Rowling har også møtt motstand blant skuespillerne som spilte i «Harry Potter»-filmene.

Harry Potter selv, aka skuespiller Daniel Radcliffe ga følgende uttalelse i fjor sommer:

– Transkvinner er kvinner. Enhver påstand om det motsatte skader identiteten og verdigheten til transpersoner, og går mot all ekspertise fra profesjonelle helseorganisasjoner, som har langt mer erfaring med dette enn både meg og Jo.

Også Rupert Grint, som spilte Potters bestevenn, Ronny Wiltersen, snakket høyt om kontroversen.

– Jeg står støtt ved transmiljøet. Transkvinner er kvinner. Transmenn er menn. Vi har alle rett til å leve med kjærlighet og uten å bli dømt, sa Grint.

HEKSER OG TROLLMENN: Fra venstre: Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe og Rupert Grint. Foto: Evan Agostini / AGOEV

Skapte uro blant spillutviklere

Rowlings uttalelser har hatt andre ringvirkninger på den megapopulære franchisen. I årevis har det reversert rykter om at et open world-spill er på vei fra «Harry Potter»-universet, en nyhet som nå er bekreftet.

I juli i fjor kunne likevel Bloomberg melde at Rowlings uttalelser hadde skapt uro blant spillets utviklere, og kan ha vært én av faktorene til at spillets produksjon har vært alt annet enn enkel.