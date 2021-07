NY BOK-STJERNE: Merk deg navnet Nora Dåsnes først som sist. Foto: Oda Berby

Bokanmeldelse: Nora Dåsnes: «Ubesvart anrop»

Nora Dåsnes (25) tegner Oslo slik Edvard Munch ville gjort det i dag. «Ubesvart anrop» er en original og følelsessterk erindringsbok om å være Oslo-ungdom rett etter terroren.

Av Kristine Isaksen

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Merk deg navnet Nora Dåsnes først som sist:

Hun gjorde knallsuksess i fjor med debutboken «Ti kniver i hjertet» – der hun viste seg som en forfatter som snakker ungdommens språk.

Også «Ubesvart anrop» handler om vennskap, musikk og forelskelse. Boken føles etterlengtet fordi den handler om ungdommer som ikke var på Utøya eller mistet noen i terrorangrepet, men som likevel kjenner på en stor sorg.

I år er det tiårsmarkering, og det har kommet flere gode bøker om angrepet.

Men få, eller ingen, tar den nasjonale depresjonen og stemningen høsten 2011 på kornet slik som Nora Dåsnes gjør. Boken kjennes viktig fordi den videreformidler flertallets 22. juli-erfaring til nye generasjoner.

FAKTA: «Ubesvart anrop» Forfatter: Nora Dåsnes

Sjanger: Grafisk ungdomsroman Forlag: Aschehoug

Sider: 283

Pris: 349 kr. Vis mer

Hovedpersonene er sympatiske, og dialogene flyter utrolig godt. Tegnestilen er passe skisseaktig, enkel og tilgjengelig.

Både «Ti kniver i hjertet» fra i fjor og «Ubesvart anrop» er fulle av følelser. Med tilsynelatende enkle tegnegrep uttrykker personene store følelser og brå stemningsskifter, og det er en fryd å studere ansiktene deres.

22. juli-temaet gjør årets bok flere hakk mørkere og sterkere.

Fargebruken i boken understreker det alvorlige temaet. Rutene holdes i gråblått og kremhvitt, men når hovedpersonen Rebekka husker tilbake til dagen da det smalt, er tegningene blodrøde.

Nora Dåsnes tegner Oslo slik Edvard Munch ville gjort det i dag.

fGRÅBLÅTT: VGs anmelder mener fargebruken understreker det alvorlige temaet i boken – og trekker paralleller til Munch. Her fra dansegulvet på en revyfest. Foto: Illustrasjon fra boken

Når man mot slutten av boken kommer til blomsterhavet i gatene, som er seks sider i voldsom fargeprakt, rykkes leseren ut av det apatiske. Sånn sett er coveret skuffende blast og kjedelig, og tittelen for generell.

I boken møter vi Rebekka som begynner på videregående og møter en kjekkas der, men klarer ikke å slutte å tenke på terrorhandlingene. Hva hun gjorde 22. juli, går i loop i hodet. Om natten har hun mareritt om en skytter som jager henne. Moren ser apatisk på nyheter døgnet rundt, og storebroren gamer døgnet rundt. Sistnevnte er en ekstra bør for familien for er det slik at de deler hus med en potensiell Breivik?

I et forsøk på å forstå hva som skjedde, begynner hun å gjøre research i takt med at rettssaken sendes på TV.

Denne researchen er ikke spesielt grundig, og består av spørsmål og enkle faktasetninger, men er en fin måte å hake yngre lesere på hva som faktisk skjedde. Her finnes utsnitt av talene som kongen og statsministeren holdt det året som rører Rebekka til tårer. Etter hvert klarer hun å finne fram til noen forklarende setninger på hvorfor man føler som man gjør.

Boken er en bragd fordi den setter enkle ord på en vanskelig kollektiv sorg og viser flere veier ut av den.

For eksempel blir bestevenninnen Fariba aktiv i ungdomspolitikken fordi «det føles bra å gjøre noe». Og Rebekka får ros for at hun ikke er perfeksjonistisk og forsøker å gi inntrykk av at alt er bra.

«Ubesvart anrop» er full av håp, og en perfekt 22. juli-bok å gi unge ti år etter.

Anmeldt av: Kristine Isaksen