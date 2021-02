SIER UFATTELIG MYE: «Si Ingenting» av Patrick Radden Keefe ble kåret til en av de 10 beste bøkene i 2019 av både New York Times Book Review og Washington Post - og årets beste sakprosautgivelse av Time Magazine. Foto: Phil Montgomery

Les den! Bokanmeldelse: Patrick Radden Keefe: «Si ingenting»



Journalist Patrick Radden Keefe har skrevet et kinderegg av en bok, bestående av true crime, sakprosa og psykologisk innsikt i ett.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«Si ingenting» er en drivende god kriminalhistorie og kompleks sakprosa i en og samme bok.

Boken åpner med fortellingen om hvordan den tilsynelatende politisk ubetydelige Jean McConville, enke og tibarnsmor fra Belfast, ble bortført foran sine egne barn. Jean kom aldri hjem igjen. Hvem drepte henne? Og hvorfor?

«Si ingenting»

Forfatter: Patrick Radden Keefe

Forlag: Cappelen Damm

Oversatt av: John Grande

Sjanger: Sakprosa

Sideantall: 528

Pris: 399,-

Terningkast: 6 Vis mer

Gjennom sin søken etter svaret på kidnappingsgåten, klarer journalist Patrick Radden Keefe parallelt å fortelle en utrolig detaljrik historie om borgerkrigen i Nord Irland, også kjent som «The Troubles», som varte fra 1960-tallet til godt ut på 1990-tallet.

«Langfredagsavtalen» ble signert i 1998, men det betød på ikke at konflikten var fullstendig over - og Keefes beretning strekker seg fra konfliktens utbrudd og helt frem til nåtid.

Etter hvert som plottet utvikler seg, viser det seg at blant menneskene som deltok i kidnappingen av McConnville, befant det seg flere nøkkelpersoner fra IRA, slik som blant annet Sinn Féin-lederen Gerry Adams, de notoriske Price-søstrene og den paramilitære brigadelederen Brendan Hughes.

I «Si ingenting» henger alt på brilliant vis sammen, og ut i fra en tilsynelatende mindre hendelse bretter hele konflikten seg ut. Måten Keefe legger puslespillbitene på er svimlende imponerende.

KIDNAPPET: Tibarnsmoren Jean McConville ble bortført foran sine egne barn - og kom aldri hjem igjen. Foto: Privat

Etter at Langfredagsavtalen var signert, begynte Boston College i USA på sin side å arbeide med et arkiv bestående av muntlige historier fortalt av mennesker som hadde deltatt i den sekteriske krigføringen i Nord Irland, under løfte om at historiene de fortalte ikke skulle deles før fortellerne selv var døde. Dette arkivet spiller også en stor rolle i Keefes bok, for det er flere personer som omtaler McConvilles kidnapping der.

Og helt mot slutten av boken, tett opp mot nåtid, avslører nevnte arkiv det nærmeste man kanskje har kommet et svar på hvem det var som drepte McConville.

På det tidspunktet er man for lengst overveldet (på den gode måten) som leser, for boken utvikler seg raskt fra være en spennende drapsgåte til en kompleks beretning om ikke bare «The Troubles», men også om de emosjonelle konsekvensene av politisk vold.

Hvordan lever både individer og samfunn videre etter å ha kommet seg ut av et kollektivt traume? Keefe skriver utrolig godt om hvordan McConvilles forsvinning på den ene siden preget livene til hennes ti barn, som ble fordelt utover forskjellige institusjoner etter morens forsvinning, den ene mer forferdelig enn den andre. Og på den andre siden om hvordan «provos» (medlemmer av The Provisional IRA) som Dolours Price og Brendan Hughes endte opp med kompleks PTSD, samt fysiske skader, på grunn av dramatiske beslutninger de tok, ofte i veldig ung alder.

Å gjøre forferdelige ting på høyden av egen politisk radikalisering er en ting – å leve videre med det man har gjort etter at konflikten har stilnet viser seg å være noe helt annet.

Keefe baserer seg på et svimlende enormt kildemateriale, persongalleriet er svært og hendelsene som omtales mange. Likevel mister han aldri tråden i sin fremstilling, ingenting føles verken overflødig eller forvirrende.

Denne boken er en bragd og gir et helt spesielt innblikk i en konflikt som fortsetter å prege både Nord Irland og Storbritannia den dag i dag. John Grande har også gjort en kjempejobb med oversettelsen fra tidvis innviklet internlingo til norsk. Les den!

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm