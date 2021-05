VANT: Jørn Lier Horst ble saksøkt av Lydbokforlaget og Gyldendal for å selge det de mener er «ulovlige kopier» av bøker der har rettighetene til, men han ble frifunnet i Oslo tingrett. Foto: Terje Bringedal

Jørn Lier Horst raser etter at Gyldendal anker lydboksaken

Jørn Lier Horst kommer med en kraftsalve mot forlagene Gyldendal og Lydbokforlaget etter at det ble kjent at de anker saken mot ham videre til lagmannsretten.

Av Camilla Norli

Forfatteren ble i slutten av april frifunnet i rettssaken mellom ham og Gyldendal og Lydbokforlaget. Oslo tingrett kom frem til at Jørn Lier Horst hadde rett til å si opp lydbokkontrakten med Lydbokforlaget - og at han kunne ta tilbake lydbokrettighetene sine.

Retten dømte også forlagene til å betale Lier Horsts saksomkostninger på tilsammen 700.000 kroner.

– Dette var en gledelig bekreftelse på mitt standpunkt. Jeg ser på det som en styrking av forfatternes posisjon i forhold til forlagene og råderetten over eget åndsverk, sa forfatter Jørn Lier Horst til VG.

Nå anker Gyldendal og Lydbokforlaget saken til lagmannsretten, skriver NRK, og forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget bekrefter dette til VG.

– Vi bekrefter dette. Vi er uenige i hovedkonklusjonen til tingretten og anker saken, sier Vasseljen til VG.

Ankefristen er i slutten av mai - og anken blir sendt inn i løpet av fristen, opplyser Vasseljen.

Lier Horst: Hva driver de med?

Bakgrunn: Derfor ble Jørn Lier Horst frifunnet

Jørn Lier Horst sier til VG at han er overrasket over at Gyldendal anker saken.

– De varslet jo anke allerede før rettssaken, men jeg er likevel overrasket. De juridiske vurderingene jeg har fått går på at det er en klar dom, men det synliggjør den skremmende holdningen om at de eier forfatterne til evig og alltid, sier Lier Horst og kommer med en kraftsalve:

– Hva er det egentlig de driver med på Sehesteds plass? Gyldendal er jo i ferd med å ødelegge sitt rykte overfor hele forfatterstanden, sier Lier Horst som nå regner med at bøkene hans likevel blir tilgjengeliggjort i Norges største strømmetjeneste Storytel.

– Det ville sende et uheldig signal til både forfattere og myndigheter om de lar seg styre av Gyldendal, sier Lier Horst.

ANKER: Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget og strategidirektør Einar Ibenholdt (midten) i Gyldendal. Foto: Tore Kristiansen

GJELDER FLERE: Det var bare Jørn Lier Horst som ble saksøkt, men han står i bresjen for flere Strawberry-forfattere som har sagt opp lydbokkontraktene sine og spilt inn lydbøker på nytt. Det dreier seg blant annet om: Thomas Enger (f.v.), Unni Lindell, Tom Egeland som her er er avbildet med Lier Horst dagen før rettssaken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Jørn Lier Horst har fortalt at det hele startet med «en fortvilet situasjon» fordi han mener Gyldendal og Lydbokforlaget ikke ville gjøre lydbøkene hans tilgjengelig i Norges største bokstrømmetjeneste, Storytel, og han følte seg innelåst i disse forlagenes egen strømmetjeneste, Fabel.

Det var dette som fikk Lier Horst og andre Strawberry-forfattere som Unni Lindell, Tom Egeland, Anne B. Ragde og Thomas Enger til å si opp avtalene sine med Gyldendal og Lydbokforlaget og spille inn over totalt 80 lydbøker på nytt.

Syv forfattere ut mot storforlagene: Nå er det nok!

Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget har tidligere uttalt til VG at en rettsavgjørelse rundt lydbøkene til Jørn Lier Horst også vil danne grunnlag for behandling av rettighetene til de andre forfatterne.

Om dommen til Oslo tingrett blir stående, betyr det i prinsipp at alle forfattere kan si opp lydbokkontrakten sin dersom ikke vilkårene er oppfylt og ta rettighetene sine tilbake.

Kranglet om ordlyden

En setning i lydbokkontrakten har stått helt sentral i saken: Der står det at både forlag og forfatter kan si opp avtalen dersom det er solgt mindre enn 300 eksemplarer i løpet av det siste året.

Dette kranglet de om: Betyr «300 eksemplarer» både fysisk lydbok på CD, lydbokfil og strømming av lydbok?

Oslo tingrett var klar i sin dom og ga Jørn Lier Horst medhold i at Lydbokkontrakten utelukkende regulerer stykksalg av bøker.