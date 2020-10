Hun fornyer reisesjangeren! Bokanmeldelse: Erika Fatland: «Høyt»

Forfatter: Erika Fatland

Sjanger: Sakprosa

Forlag: Kagge

Sider: 635

Pris: 449,-

Om forfatteren: Erika Fatland er prisbelønnet forfatter og debuterte med barneboken Foreldrekrigen i 2009. Hun ble brageprisnominert for sin første sakprosabok, Englebyen (2011). Siden har hun gitt ut Året uten sommer (2012) og reiseskildringene Sovjetistan (2014) og Grensen (2017). Grensen ble hedret med Bokbloggerprisen og ble av Morgenbladets jury kåret til en av Norges ti beste sakprosabøker etter år 2000. Den engelske oversettelsen av Sovjetistan ble kortlistet til Lonely Planet Debut Travel Writer of the Year. Bøkene er oversatt til 23 språk.