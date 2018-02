DYP SAMTALE: Ari Behn og Mikael Persbrandt i Gyldendal-huset torsdag kveld. Foto: Catherine Gonsholt Ighanian

Mikael Persbrandt: – Lettere å si at man har vondt i magen enn vondt i sjelen

Mikael Persbrandt (54) snakket om den tøffe prosessen med å grave i vonde minner da han ble intervjuet av Ari Behn (45) i Oslo torsdag kveld

Den svenske skuespilleren er i Norge for å snakke om biografien «Sånn jeg husker det» , som denne uken ble gitt ut på norsk.

Planen var at Persbrandt – kanskje best kjent som «Beck» – skulle møte journalister, men han ombestemte seg. I stedet var det kunstnerkompisen Ari Behn (45) som torsdag kveld fikk stille Persbrandt spørsmål foran publikum og presse i Gyldendals lokaler i Oslo. De to er gamle kjente og har det siste året vært aktuelle med felles kunstutstilling.

Behn stjal imidlertid en stor del av oppmerksomheten da han klinte til med sin nye kjæreste , Ebba Rysst Heilmann (33), foran gjestene etter endt opptreden ( artikkelen fortsetter under videoen ).

Under samtalen på podiet, derimot, var alles konsentrasjon rettet mot Persbrandt, som forklarte at det har vært alt annet enn lett å jobbe med boken. Han er samtidig glad for å sette ord på hvordan det er å leve med psykiske problemer.

– Det er fortsatt et stigma rundt psykiske lidelser, og det er lettere å si at man har vondt i magen enn vondt i sjelen. Folk lyver seg ned i kisten. Det er en skam, og nå er det på tide at vi river dette stigmaet ned, sa han til applaus fra publikum.

«Sånn jeg husker det» er skrevet i samarbeid med den prisbelønte skjønnlitterære forfatteren Carl-Johan Vallgren (53). Også han var til stede på boktreffet i Gyldendal.

Sammen med Persbrandt har han gått ned i skuespillerens mørkeste mørke. Persbrandt hadde på forhånd bestemt seg for ikke å frykte alt det ukomfortable.

– Men hva er sannheten? Hva er et menneskes historie? Jeg som har løyet så mye for meg selv og andre? sa skuespilleren og forklarte at arbeidet med boken har vært som terapi.

– Jeg har fått revidert livet mitt på en måte som er få forunt. Nå vet jeg hvilken film jeg spilte i da og da, og hvilken kvinne jeg var sammen med til enhver tid. Det er jo en fornøyelse i seg selv, humret han.

Boken ble lansert i hjemlandet Sverige i oktober i fjor, og Persbrandts dypdykk i livets oppturer og nedturer fikk stor spalteplass i både svenske og norske medier.

– Det var ikke kult alt vi har gravd frem. Ikke alle minner er gode. Men skulle vi gjøre det, måtte vi gjøre det på denne måten, sa Persbrandt på boktreffet.

Blant annet skriver skuespilleren i boken om hvordan sjalusien rammet ham da Maria Bonnevie (44), som han hadde vært sammen med fra 1998 til 2005, innledet et forhold til Fredrik Skavlan (51).

« Stakkars Maria og Skavlan, de hadde ingen anelse om hvordan de skulle takle denne berusede gærningen på den andre siden av døren », skriver Persbrandt om da han i sjalusi og raseri oppsøkte ekskjæresten hjemme i hennes leilighet.

Det hadde da gått ett år siden forholdet til Bonnevie tok slutt, fordi Persbrandt var blitt avslørt i en utroskapsaffære med Sanna Lundell (39) , som han fortsatt er sammen med. Paret venter i disse dager sitt tredje barn sammen. Lundell har i tillegg et barn fra et tidligere forhold.

Foran publikum i Oslo torsdag kveld, snakket Persbrandt varmt om ekskjæresten.

– Det var en vakker kjærlighetshistorie, mimret han og forklarte hvordan han til tross for den sterke kjærligheten til henne, akselererte sin notoriske oppførsel etter at de ble sammen.

– Vi var unge og egentlig mer sammen med hver våre karrierer. Det var det barnet vi fikk ... Var ikke det ganske fint formulert? smilte han.

Han sa også at han «liker Skavlan».

– Jeg er en moden mann, som har tilgitt og gått videre. Jeg får skylde meg selv.

Persbrandt kunne også fortelle at han har vært edru og røykfri i tre år.

– Nå bare snuser jeg, opplyste han og la til at han er en roligere mann i dag, og han «er i ferd med å bli temmet».

At Persbrandt i virkeligheten er en sjenert mann, er kanskje ikke noe alle vet. Men det hevder han, altså.

– Derfor holder jeg aldri taler i brylluper eller jubileer. Men på scenen er det annerledes. Da kan jeg uttrykke meg.

Livet som skuespiller er likevel svært krevende, sier han.

– Vi vil bli sett, vi vil bli likt, og vi vil bli elsket. Det er ingen annen grunn til at vi går på teaterscenen hver kveld og river ut hjertet vårt.

Da VG fikk et par ord med Persbrandt etter samtalen med Behn, spurte vi om hvordan han ser for seg fremtiden:

– Jeg har så mye på gang og skal stille ut malerier i Finland til høsten, men i marshar jeg premiere på «Tårtgeneralen», en langfilm i Sverige. Og så skal jeg ned til Berlin og filme litt, men jeg skal ikke si hva det er, svarte han hemmelighetsfullt.

– Og i april blir du pappa igjen?

– Ja, det blir jeg, smilte han, men nekter å svare på spørsmål om hvordan han er i farsrollen:

– Det er den typen Expressen-spørsmål jeg ikke svarer på, sa han.

Persbrandt tok seg imidlertid tid til å skryte av Behns innsats for kvelden.

– Jeg syntes han klarte det helt strålende. Han gjør meg varm om hjertet.