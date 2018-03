POPULÆR: Komiker John Oliver på en pressekonferanse for barnebboken om homofile Marlon Bundo. Foto: AP

Homofil kanin knuser visepresidentens kanin på boklistene

Publisert: 26.03.18 17:03

Marlon Bundo, kaninen til visepresidenten i USA, er i ferd med å bli superkjendis – men på en helt annen måte enn Pence-familien hadde regnet med.

Visepresident Mike Pence (58) og hans familie har gjort kjæledyret kjent for omverdenen blant annet via sosiale medier.

Kaninen Marlon Bundo har sin egen Instagram-konto med over 30.000 følgere, og nylig kom også en egen bok om kaninen Marlon Bundo, ført i pennen av viepresidentens datter Charlotte Pence (25).

Men det er ikke den boken som i disse dager topper boklistene på Amazon.com . Komiker, kommentator og forfatter John Oliver (40) har nemlig fått produsert en alternativ barnebok om Marlon Bundo – skrevet av skribent Jill Twiss (41). Og det er en ganske annen historie og handling enn den visepresidentens familie selv har presentert.

Pence-familiens bok – «Marlon Bundo’s Day in the Life of the Vice President» – handler om kaninens fornøyelige liv innenfor familiens fire vegger, men også i Det hvite hus.

I John Olivers og Jill Twiss’ parodibok, «A Day In The Life Of Marlon Bundo», er Marlon Bundo stormende forelsket i en annen hann-kanin. Og det er denne romantiske kaninhistorien som har sjarmert seg inn i amerikanernes hjerter. John Oliver lanserte boken som en motvekt mot det han mener er videspresidentens negative holdning til lesbiske og homofile .

Mens Pence-familiens bok må ta til takke med en syvendeplass på Amazons barnebokliste og en 10. plass på nettgigantens totale bestselgerliste, har homofile Bundo klatret helt til topps på begge listene, skriver Huffington Post .

Også på listen til bokselger Barnes & Noble figurerer den homofile kaninen på førsteplass, foran suksess-krimforfattere som James Patterson og Rick Riordan. På denne listen ligger Pence-familiens bok helt nede på 40. plass.

Inntektene av boksalget til homofile Marlon Bundo går uavkortet til Trevor Project, som jobber for lesbiske og homofiles rettigheter, og til AIDS-forskning. Pence-familien donerer også sine bokinntekter til en god sak, Tracy’s Kids, et kunstprogram for barn med kreft.

Mike Pence har ikke kommentert den homofile kaninen, men datteren Charlotte skal ha gått til innkjøp av et eksemplar av «konkurrentens» bok.

– Jeg vil også støtte denne saken. Det mener jeg virkelig, uttalte hun til The Hill i forrige uke .

Bøkene om Marlon Bundo foreligger så langt ikke på norsk.