Hjerte, smerte og drama! Bokanmeldelse: Lucinda Riley: «Månesøsteren»

Så er hun tilbake, om ikke i stormens øye, så i en ny storm av en tekst: Lucinda Riley som forfører millioner av lesere gjennom årtier og over landegrenser, med en letthet og sjarm som betar.

Roman Forfatter: Lucinda Riley Tittel: «Månesøsteren. Tiggys historie» Oversetter: Benedicta Windt-Val Forlag: Cappelen Damm Sider: 655 Pris: 399,-

Bokstablene i bokhandlene er høye verden over. Lucinda Riley har flere bøker på bestselgerlisten samtidig, i Norge og i en rekke andre land. I fjor hadde hun ikke mindre enn tre bøker på topp 15 over årets mest solgte bøker uansett sjanger og utgivelsesår i Norge.

«Månesøsteren» er femte bok i syvbindsserien «De syv søstre» , om søstrene D’Aplièse som alle er adopterte, vokst opp i rikdom og kjærlighet i Genève. Etter farens død får alle søstrene en konvolutt med koordinater og tips om hvor de kan finne sitt opphav. Slik har Riley strukket et bredt lerret hun spiller på – hver bok handler om en av søstrenes jakt på sitt biologiske opphav, verden over.

«Månesøsteren» handler om Tiggy – eller Taygete – som har søkt seg til Inverness i Skottland, til en herskapelig eiendom på hundre og seksti tusen mål med villnis, der hun skal hjelpe til med å føre skotske villkatter tilbake til området. Eiendommen Kinnaird har vært vanstelt i lang tid, men den unge arvingen, lorden, vil forsøke å gjenopprette den naturlige balansen – etter snauhugging og jakt.

Lorden er som seg hør og bør attraktiv, men er hjertelege på fulltid, har et utyske til kone og en datter som Tiggy får god kontakt med.

Selvsagt – alt ligger til rette for hjerte, smerte og drama. Ikke minst fordi det bor en gammel sigøyner på eiendommen, Chilly, som innvier Tiggy i at hun har en ekstra sans, en kraft i hendene, en enestående indre intuisjon. Den er nedarvet fra hennes forfedre – og Chilly leder henne tilbake til sitt opphav i Andalucía i Spania.

Dermed kastes leseren fram og tilbake i to parallelle historier, med hvert sitt rike persongalleri – i Skottland og i Sacromonte, ved siden av det vakre praktfulle Alhambra.

Tiggy blir invitert inn til de legendariske sigøynerne i Sacromonte som bor i huler. Her finner Tiggy langsomt sine røtter, og fortid og samtid møtes også etter hvert, men det må leserne oppleve selv.

Beskrivelsen av den fargerike romkulturen og gitanos, av flamencodans og livet rundt er nok gjort med velment varme fra Lucinda Rileys side, men omfanget av skildringer av fattigdom, machokultur, drikk, fyll og hor, svik og utsvevende livsstil, ikke bare i Spania, men på andre kontinenter der Tiggys slektninger har levd, befester lett fordommer mer enn godt er.

«Månesøsteren» er ikke den sterkeste romanen i serien. Den fremstår litt mer anstrengt og forsert, og brikkene faller litt for lett på plass, uten den store svungen. På den annen side – og det er vel nettopp fenomenet Lucinda Riley – hun løfter leseren opp og vekk og inn i fremmede miljøer og kulturer – med mye god research som alltid.

Dette er feelgood nok for fansen, og sidene flyr lekende forbi. Skal du ha underholdning, finnes den her. Riley behersker sjangeren chic lit/upper class mer enn noen. Men det glir i partier for sømløst og uten motstand.

Her er flere frempek til de to siste bøkene, om søsteren Electra og om søsteren som er savnet. Riley vet nok å skrive seg opp igjen, til en knallavslutning.