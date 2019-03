POPULÆR: Krimforfatter Camilla Läckberg har 231.000 følgere på instagram, hadde en omsetning på 41,3 millioner svenske kroner i 2017 - og har solgt over 22 milioner bøker i 60 land. Nå er hun ute med en krim - som ikke handler om Erica Falck, men Faye - en kvinne som vil ta hevn for enhver pris. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Banalt! Bokanmeldelse: Camilla Läckberg: «Gullburet»

Den svenske krimstjernen Camilla Läckberg kan skrive gode bøker. Men dette blir for enkelt.

Publisert: 19.03.19 14:59 Oppdatert: 19.03.19 15:16







Møt Faye, det vil si egentlig heter hun Matilde og kommer fra Fjällbacka, en velkjent destinasjon for erfarne Läckberg-lesere. Det er her det litterære paret Erica Falck og Patrik Hedström fra Camilla Läckbergs tidligere bøker etterforsker drapsgåter. Men nå er det altså snakk om en helt annen hovedperson, på flukt fra en vanskelig barndom i den idylliske byen på den svenske vestkysten.

Forrige bok fikk terningkast 5: Vanskelig for leseren å forbli uberørt

Krim Forfatter: Camilla Läckberg Tittel: «Gullburet» Oversatt av Kari Bolstad Forlag: Gyldendal Sider: 377 Pris: 379,- Vis mer vg-expand-down

Faye har etablert seg i Stockholm med ny identitet, mann og barn. En riktig så praktfull familie der mannen Jack er usannsynlig vellykket forretningsmann, datteren Juilenne er søt og oppvakt og Faye selv går hjemme i sitt gullbur og kjeder vettet av seg.

Krimelsker? Sjekk ut denne terningkast 6-thrilleren

Frustrasjonen skyldes ikke bare at hun egentlig er langt mer begavet enn sin mann, som likevel har nedlagt forbud mot at hun skal ha en jobb. En litt spesiell problemstilling i 2019 kanskje, men la gå. Heller ikke ekteskapet og samlivet med Jack svinger det særlig av. Alle hennes forsøk på å få forholdet på rett kjøl igjen kullseiler, og Faye føler seg feit, ferdig og frustrert.

Når hun så avslører sin mann i en ytterst kompromitterende situasjon på deres eget soveværelse, er det klart for den ultimate hevn.

Det er en hevn som skal vise seg å bli langt mer dyptgående enn Faye nok opprinnelig hadde tenkt seg, noe også bokens inngang tydelig signaliserer.

les også Stor krimguide: 10 krimbøker å merke seg i vår

Dette kunne vært en spennende historie, og Läckberg skriver på sitt beste både energisk og med en befriende «bitchy» form for ondskapsfullhet. Men likevel skjemmes boken av flere svakheter. For det første alle frempekene, der alt som skal skje varsles på overtydelig vis lang, lang tid i forveien. En slik forutsigbarhet spisser ikke akkurat spenningskurven.

For det andre er både motiver og årsakssammenhenger banale inntil det komiske. For eksempel det faktum at Fayes eget, nystartede selskap heter «Revenge». Et navn som forklares og begrunnes en rekke ganger.

Lest? Camilla Läckberg (42) og Simon Sköld (30) tatoverte seg på bryllupsfesten

Mest skuffet er jeg likevel over Camilla Läckbergs manglende evne til å skape karakterer med virkelig dybde og troverdighet. Mennene er nesten uten unntak enten sexgale og grusomme, eller sexgale og dumsnille. Kvinnene er stort sett drevet av begjær etter sosial posisjon og penger, og er grunnleggende illojale mot hverandre. Selvsagt med et lysende unntak i bestevenninnen, hun som alltid har vært der for Faye. Snufs!

«Gullburet» reddes så vidt i land takket være forfatterens drevne krimhånd, som viser at hun fremdeles kan kunsten å skru sammen en grei intrige. Men jeg blir likevel sittende med en følelse av at Läckberg denne gangen har gjort det altfor lettvint både for seg selv og leseren.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk