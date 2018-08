SAVN: Både datteren Tania Michelet og Unni Lindell savnet avdøde Jon Michelet på årets hagefest. Foto: Frode Hansen

Savnet vennen Jon Michelet på hagefesten

Årets hagefest hos Aschehoug var ikke den samme for Unni Lindell.

- Jeg savner min gode venn Jon Michelet veldig. Men er fryktelig glad for at jeg er blitt kjent med datteren hans, Tania og at hun er her kveld.

De to kvinnene gir hverandre en god klem.

– Godt å se deg, sier Unni Lindell.

Hun har vært på utallige hagefester opp gjennom årene. Hun har mange ganger vært festens midtpunkt og spilloppmaker, men i år var den kjente krimforfatteren både alvorlig og mollstemt.

– Nei, det er ikke det samme i år, sier hun.

Hun forteller at hun var en nær venn av Jon Michelet i mange år.

– Jon og jeg hadde så mye moro på disse hagefestene. Det er veldig spesielt å tenke på at han ikke er mer, fortsetter Unni Lindell.

Hele den norske kultureliten og vel så det var tradisjonen tro samlet til hagefest i Drammensveien i Oslo torsdag kveld. Men det er en som ikke er der.



































PÅ HAGEFEST: Tidligere NRK-profil Erling Borgen og kona, Agnete Haaland, tidligere teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen. Frode Hansen

– Jeg savner faren min veldig, sier Tania Michelet (49) som er skjønnlitterær forfatter og har blant annet skrevet romanen «Afrika er ikke for alle». Nå arbeider hun med en oppfølger til denne romanen som hun debuterte med i 2008.

Jon Michelet døde 14. april i år. Han ble 73 år gammel og rakk akkurat å bli ferdig med bind seks av sitt magnum opus, «En sjøens helt». Han hadde de siste årene slitt med kreftsykdom, og fikk i fjor sommer et tilbakefall med kreft i svelget.

– Vi sendte hverandre SMS mens han lå på dødsleiet, men jeg nådde dessverre ikke frem før han døde, sier krimforfatteren som i disse dager ute med en ny bok, «Dronen».



Både hun og Tania ser frem til lanseringen av «En sjøens helt». De fem første bindene i dette verket om krigsseilerne har blitt trykket i hele 750.000 eksemplarer.

– Det var så viktig for han og det var helt utrolig at han klarte å fullføre det siste bindet . På slutten måtte han diktere de siste kapitlene. Han klarte ikke å skrive selv, forteller datteren, Tania.

– Tania er på mange måter her i kveld for Jon, sier Unni Lindell.