SAKSØKT: Jørn Lier Horst er nå stevnet av Lydbokforlaget og Gyldendal. Foto: Terje Bringedal

Gyldendal og Lydbokforlaget saksøker Jørn Lier Horst

Gyldendal og Lydbokforlaget mener Jørn Lier Horst selger ulovlige kopier av lydbøker de har rettighetene til – og går nå til sak mot sin egen forfatter.

Oppdatert nå nettopp

– Vi kan ikke akseptere at det er piratkopier i omløp i den norske bokbransjen. Jørn Lier Horst har med overlegg brutt kontrakten med Lydbokforlaget og Gyldendal. Han har ikke rett til å «ta tilbake» rettighetene til de lydbøkene som nå er i omløp, sier forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget (som Gyldendal eier halvparten av).

Jørn Lier Horst har nemlig spilt inn nye utgaver av 21 lydbøker som Gyldendal og Lydbokforlaget mener de har rettighetene til. I slutten av oktober ble åtte av disse bøkene lagt ut for salg og strømming hos Ebok Pluss.

I midten av november varslet Lydbokforlaget og Gyldendal om at de ville gå til rettslige skritt mot Lier Horst dersom han ikke stanset salget av det de omtaler som piratkopier.

Jørn Lier Horst: – Frekt å kalle lydbøkene for piratkopier.

Istedenfor å fjerne lydbøkene fra salg, er det også lagt ut nyinnspillinger av Jørn Lier Horsts to første krimbøker i serien om politietterforskeren William Wisting og de to første bøkene i «Clue»-serien på Ebok Pluss. I tillegg har Lier Horsts nye forlag Strawberry Publishing lagt ut flere nyinnspilte lydbøker fra blant annet Tom Kristensen og Unni Lindell for salg på Ebok Pluss.

Blir ikke enige

– Vi går i første omgang til sak mot Jørn Lier Horst som har vært pådriver i saken – og en rettsavgjørelse rundt disse lydbøkene vil danne grunnlag for behandling av rettighetene til de andre forfatterne, sier Vasseljen – som ikke trodde saken kom til å ende i retten.

GÅR TIL SAK: Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget mener Jørn Lier Horst har tatt rettighetene til lydbøkene sine ulovlig. Foto: Lydbokforlaget

– Nei, for å være ærlig trodde jeg vi kom til å bli enige. Vi har i det lengste håpet å unngå å gå til sak mot egen forfatter, men vi har ikke lenger noe valg.

Stevningen ble i dag sendt til Jørn Lier Horsts advokat Jon Wessel-Aas – og her krever Lydbokforlaget og Gyldendal at Lier Horst umiddelbart stanser salget av lydbøkene som han selv hevder han er i sin fulle rett til å ta tilbake.

– Dessuten krever vi erstatning for tapte inntekter. Vi mener Lier Horst urettmessig har tatt tilbake rettighetene, sier Vasseljen.

– Jørn Lier Horst har hele tiden hevdet at han ikke har gjort noe ulovlig – og virker veldig sikker i sin sak når han sier han har rett til å ta tilbake rettighetene?

– Ja, det er dette vi ikke blir enige om. Da Jørn Lier Horst inngikk kontrakt med Lydbokforlaget og Gyldendal overdro han rettighetene til utgivelse til forlagene. Det er ingen rett som medfører at en forfatter bare kan «ta» disse tilbake når han ønsker det, det er ikke sånn det fungerer, sier Vasseljen.

Jørn Lier Horst er like sikker i sin sak som den andre parten.

– Jeg har skjønt at vi ikke kommer til en løsning, og ser nå fram til å prøve dette i retten. Vi er uenige rundt hvordan avtalen skal tolkes, og slik jeg ser det, er jeg i min fulle rett til å si opp avtalen med Lydbokforlaget, sier Jørn Lier Horst til VG.

SIKKER I SIN SAK: Jørn Lier Horst ser frem til å prøve saken i retten. Foto: Mattis Sandblad

Han synes det er underlig at Lydbokforlaget kan uttale til media at de ikke ønsket å gå til sak.

– Vi er de eneste som har vist vilje til å finne en minnelig løsning. Jeg har tilbudt millionbeløp for å få til en forliksavtale slik at dette ikke skulle dra ut i en langvarig rettsprosess der lydbøkene min ikke er tilgjengelig for publikum, sier Lier Horst.

Ville gått til sak selv

Lier Horsts advokat Jon Wessel-Aas hadde ikke mottatt stevningen da VG kontaktet ham onsdag morgen, men han er ikke overrasket over utviklingen i saken.

– Nei, dette er jo varslet – og vi ønsker en rettslig avklaring velkommen, sier Wessel-Aas.

Han representerer også de andre forfatterne som har sagt opp sine avtaler med Lydbokforlaget og spilt inn lydbøkene på nytt – og sier at de trolig hadde gått til retten selv dersom ikke den andre parten hadde gjort det.

– For nå er det nødvendig å få fastslått det disse forfatterne mener de har rett til, sier Wessel-Aas.

For det hele startet da de syv forfatterne Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larssen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland i høst gikk ut i VG mot de norske storforlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal og deres strømmetjenester Storytel og Fabel.

OPPRØR: Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Kristensen og Tom Egeland Reagerer på at ikke lydbøkene som de har utgitt på sine tidligere forlag er tilgjengelig på alle plattformer - og har spilt inn flere av lydbøkene på nytt. Foto: Frode Hansen

Til sammen har de syv forfatterne spilt inn totalt 84 av sine lydbøker på nytt.

Forfatterne ville ha lydbøkene inn i Storytel, som har en mye større markedsandel enn Fabel, men fikk nei på grunn av striden om rettighetene til bøkene. Ebok Pluss sa imidlertid ja til nyinnspillingene – og Eboks leder Lene Røren har vært tydelig på at de støtter forfatterne, at de har rett til å ta tilbake rettighetene sine – og hun har uttalt til VG at hun ikke er bekymret for striden rundt rettighetene.

Forfatteropprør

Lydbokforlagets forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen har registrert at deres synspunkter hele veien ikke har nådd frem.

– Da er det dessverre vår siste utvei å gå til sak. Vi kan ikke akseptere kontraktsbrudd og illojalitet. Og når det nå har gått så langt, må vi også vurdere søksmål mot dem som har utgitt og solgt disse titlene som mot bedre viten, sier Vasseljen.

Det er Strawberry Publishing som nå hevder å ha rettighetene til de syv forfatternes nyinnspilte lydbøker. Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Strawberry Publishing har tidligere svart slik på beskyldningene om å stjele både rettigheter og forfattere fra andre:

– Dette handler om et forfatteropprør. Jeg registrerer at Lydbokforlaget forsøker å få det til å handle om et spill mellom forlag, men jeg mener at det umyndiggjør forfatternes stemmer og sak – og viser egentlig Lydbokforlagets holdning til forfatterne kun som brikker for forlagene. Slik nekter vi å behandle forfattere. Det er deres stemmer som må bli hørt. Det er alt jeg vil si i denne saken.

Publisert: 02.12.20 kl. 10:30 Oppdatert: 02.12.20 kl. 10:53

