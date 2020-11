SKRIVER SERIE: Karl Ove Knausgård følger opp romanen «Morgenstjernen» med ikke bare én, men minst to romaner til. Bok to kommer høsten 2021- Foto: Nina E. Rangoy

Karl Ove Knausgård skriver serie – følger opp «Morgenstjernen»

Karl Ove Knausgård (51) bekrefter overfor VG at hans kritikerroste nye roman «Morgenstjernen» bare er første bok i en serie på minst tre romaner.

For mindre enn 40 minutter siden

I september kom Karl Ove Knausgård med sin første store roman siden han avsluttet storverket «Min Kamp» med bind seks i 2011: «Morgenstjernen» ble hyllet som en av årets beste leseropplevelser både i VG og flere andre medier. Romanen er også solgt til 15 land.

Nå avslører han overfor VG at dette bare var starten.

– «Morgenstjernen» var bare begynnelsen på historien, og nå skriver jeg videre på den. Jeg vil helst ikke si så mye om det, men det blir i alle fall flere nye karakterer. Så historien sprer seg langsomt utover, som ringer på vannet. Også geografisk: «Morgenstjernen» utspiller seg jo på Sørlandet og Vestlandet; i den nye romanen beveger historien seg lenger ut i verden, forteller Knausgård på e-post fra London der han bor med kona Michal Shavit og deres til sammen syv barn.

LONDONER: Karl Ove Knausgård flyttet til London for tre år siden – og har akkurat flyttet inn i nytt hus med kona Michal Shavit og til sammen syv barn på mellom 1,5 og 16 år. Han stortrives i byen. Foto: Nina E. Rangoy

Oppfølgeren til «Morgenstjernen» skal etter planen komme ut høsten 2021, og det stopper trolig ikke der.

– Det ser ut til å bli i alle fall tre romaner, sier Knausgård.

– Når skjønte du at dette ikke bare var én bok, men flere?

– «Morgenstjernen» har ni ulike fortellere. Det finnes en større historie i romanen, som er fortalt gjennom mange mindre historier om fortellernes egne liv, og da jeg hadde skrevet rundt to hundre sider, forsto jeg at dette kom til å bli flere bøker, siden den store historien nesten ikke hadde kommet av flekken, forteller Knausgård – som ikke hadde planlagt å skrive en ny serie.

– Meningen var å skrive én roman. Det var også planen for «Min kamp», så jeg ble ikke fullstendig sjokkert da jeg forsto at det kom til å bli flere romaner også denne gangen.

Helt siden Knausgård leverte manuset til «Morgenstjernen» har han kjent på et sug etter å komme tilbake og utforske den verdenen videre. For det er mye som er ubesvart når vi forlater romanen på side 666.

– Alle fortellerne har jo ting gående i sine egne liv, og jeg brenner etter å fortsette å skrive om dem, relasjonene de inngår i, menneskene de møter, forandringer som skjer med dem – samtidig som jeg også brenner etter å fortelle om den større historien. Hva er det egentlig som skjer? Hva er Morgenstjernen? Hvem drepte de tre guttene i death metal-bandet? Hvem er de umenneskelige skikkelsene som flere personer ser?

Vilt mange cliffhangers

Han synes det var litt merkelig at nesten ingen anmeldere spådde en oppfølger.

– Det er jo vilt mange cliffhangers i boken, sier Knausgård – som ikke har lest anmeldelsene selv.

– Så hva kan du si om bok nummer to?

– Jeg har laget en nettside for Morgenstjernen, hvor alle karakterene har sine spillelister med musikk, og hvor det finnes masse av bilder og kunst knyttet til dem, og så noen tekstutdrag. Her kommer det jevnlig klipp fra den nye romanen, også med de nye karakterene. Den første nye karakteren er langt ut denne uken, faktisk, forteller Knausgård og viser til themorningstar.no.

ONLINE: Knausgård har laget en nettside for «Morgenstjernen» – hvor du blant annet kan se alle karakterenes spillelister med musikk og hvor det finnes bilder og kunst knyttet til dem. Foto: Nina E. Rangoy

I vår skrev han under coronalockdown med hele familien, som totalt teller ni, under samme tak. Nå er hverdagen litt mer normal – til tross for ny lockdown.

– England er jo det landet i Europa som er hardest rammet av pandemien, med flest antall døde. Men livet der vi bor går stort sett som før. Det er lockdown, men denne gangen er skolene åpne, så det er en stor forskjell som gjør hverdagene mere vanlige. Når det er sagt: Vi kan jobbe og er privilegerte; for alle de som ikke kan det, er situasjonen ekstremt vanskelig, sier Knausgård som sier skrivingen for ham handler mye om rutiner.

– Pandemien preger oss alle

– Det handler mye om å gjøre det samme hver dag, jeg tror det etablerer en slags trygghet som gjør det lettere å håndtere all uvisshet som finnes i det å skrive. På lignende måte skaper rutiner trygghet i forhold til det som skjer der ute. Sykdom og død, politisk kaos og nedstengte samfunn, økonomisk ustabilitet og uro, påvirker oss alle, kanskje også på måter vi ikke overskuer, og det samme gjelder for det jeg skriver akkurat nå:

– Jeg er helt sikker på at det som skjer rundt oss finnes der, på en eller annen måte, men jeg vet ikke nøyaktig hvordan.

Han tenker tilbake på den første lockdownen med all dens intensitet:

LONDON-LIV: Karl Ove Knausgård på en av nabolagskafeene i Hither Green i London litt tidligere i høst – før det ble ny lockdown. Foto: Nina E. Rangoy

– Da var det som om jeg ville ringe noen og fortelle om det, vet du hva som hender! Vi er midt i en pandemi! Ambulanser overalt! Butikkene er stengt! Folk har munnbind og hansker! Vi kan ikke gå ut! Men jeg kunne jo ikke ringe og fortelle om det, fordi alle opplevde akkurat det samme, det ville være en meningsløs samtale. Og sånn er det med alle fortellinger, de kan ikke handle om det alle opplever og vet, de må ha noe som er eget for dem – samtidig som de selvfølgelig også nettopp må nå inn til det som er felles.

– Derfor kommer litteraturen alltid utenfra og inn, aldri innenfra og ut. Så det å skrive rett fram om pandemien og hva jeg opplever i lockdown, vil være meningsløst. Men erfaringene sniker seg nok inn i romanen, i en eller annen form.

I «Morgenstjernen» er det ikke lenger ham selv det handler om. Her er perspektivet mange ulike blikk på de samme hendelsene.

– Jeg har skrevet nok om meg selv. Jeg ville lage et kor av stemmer om den samme virkeligheten, sa han til VG før «Morgenstjernen» kom ut.

Nå er han midt inne i dette koret av stemmer, midt inne noe han aldri før har tenkt eller sett for seg.

– Og inni her, inni romanen, hvor hva som helst kan hende, finnes det et sug, i alle fall for meg, fordi ting jeg har tenkt på eller følt, plutselig dukker opp på en ny måte, artikulert helt annerledes, liksom ikledd en form, og formen er fiktive karakterer, fiktive hendelser, mytologi, religion og så videre. Samtidig som jeg jobber med å holde alt sammen fast i virkeligheten, den vanligvis rutinemessige, den som handler om å smøre brødskiver og følge barna på skolen, lage middag og så videre – og også den får nytt liv. Det er mot det suget går!

Publisert: 26.11.20 kl. 04:12

