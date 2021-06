BLIR LYDMANN: Mark Jørgensen (foran) har satset på krim i forlaget Goliat – og er nå kjøpt opp av Strawberry Publishing der han blir redaktør for lydbøker. Her sammen med Strawberrys administrerende direktør Alexander Henriksen (f-v), redaksjonssjef Anne Fløtaker og forlegger Jonas Forsang. Foto: Magne Risnes

Strawberry kjøper krimforlag, får Staysman på kjøpet

Strawberry Publishing kjøper krimforlaget Goliat som har krimstjerner som Peter May i stallen. De hadde også en salgssuksess med Stian Staysman.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Goliat passer perfekt inn i vår krimportefølje. Dette er et strategisk oppkjøp for oss, sier administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing.

Goliat forlag er et lite norsk forlag som har satset på krim og spenning. De fikk blant annet stor suksess med «Lewis»-trilogien til Peter May og utgir også krimforfattere som Mons Kallentoft, Ragnar Jonasson og Ian Rankin. De har også hatt en salgssuksess med Stian Staysmans bok «Øl hele året».

Forlaget ble etablert i 2015 av Mark Jørgensen. Han blir nå med til Strawberry Publishing, men skal ikke jobbe videre med krim.

– Det store satsingsområdet fremover blir lyd og digitalt, og jeg blir redaktør for lydbøker, sier Jørgensen på telefon til VG.

– Hvordan var det å selge livsverket Goliat og gi opp målet dere hadde om å bli Norges ledende forlag på krim og spenning?

– Det har gått overraskende bra. Strawberry liker å være bransjens utfordrer, og det passer meg bra, sier Mark Jørgensen.

Planen er at Goliat skal fortsette innunder Strawberry og fortsette satsingen på krim. De har også en ny bok planlagt til høsten med Stian Staysman – som nå havner på Strawberry:

TIL STRAWBERRY: Stian Staysman Torbjørnsen står for en av Goliats største salgssuksesser med boken «Øl hele året». Til høsten kommer han med ny bok, «Pølser og pils». Foto: Hallgeir Vågenes

– Staysman holder seg i øl-landskapet, den skal hete «Pølser og pils», opplyser Jørgensen.

Lukrativt salg

Goliat Forlag har de siste årene stabilisert seg på 10 millioner kroner i årlig omsetning og hatt en positiv utvikling i driftsresultat. Ifølge Jørgensen hadde de rundt én million kroner i driftsresultat i 2020.

Nå har Strawberry Publishing kjøpt 100 prosent av aksjene, og Jørgensen er blitt en rikere mann.

– Jeg vil holde for meg selv hvor mye vi fikk, men det er riktig at jeg er rikere i dag enn i går, ja. Jeg er fornøyd, sier Jørgensen som eide selskapet sammen med styreleder Svend Petter Oppegaard.

Han understreker:

– Goliat var absolutt et levedyktig nisjeforlag som hadde funnet en god plass i det norske markedet. Men nå har vi muligheten til å bli med på noe større.

Oppkjøpstrøbbel

Strawberry Publishing har på kort tid blitt et av Norges ledende forlag – og i fjor ble det kjent at Petter Stordalen og de andre eierne solgte 70 prosent av forlaget til den svenske bokgiganten Bonnier Books.

OPPKJØPSTRØBBEL: Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books (f.h.), administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing og Petter Stordalen var alle fornøyde da Bonniers oppkjøp av Strawberry ble kjent i fjor høst. Foto: Caroline Andersson

Men siden dette har oppkjøpet vært til behandling hos Konkurransetilsynet som har vært bekymret for at Bonnier ville bli en for stor aktør. Bonnier eier nemlig fra før også 50 prosent av Norges største forlag, Cappelen Damm.

Etter at Konkurransetilsynet varslet stans av oppkjøpet, trakk til slutt Bonnier Books meldingen om foretakssammenslåingen.

I stedet ble de enige om en minoritetsløsning og kjøpte 45 prosent av det norske forlaget.

Men nå har Konkurransetilsynet varslet Bonnier om at de vurderer å pålegge melding av minoritetservervet i Strawberry. Bonnier kom med sitt svar på tilsynets varsel mandag 14. juni – og status i saken er nå at tilsynet skal vurdere om det er grunnlag på å sende vedtak om meldeplikt.

