FØLER SEG UTNYTTET: Rahma Hamed (20) skrev under en kontrakt med forlaget Panta som bransjeforeningen Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening mener utnytter en ung og uerfaren forfatter på alle mulige måter. Foto: Terje Bringedal

Forlaget Panta ga debutant «graverende kontrakt»: − Grov utnyttelse av en forfatter

Forfatterdebutant Rahma Hamed (20) føler seg lurt og utnyttet av forlaget Panta som ga henne en kontrakt som nærmest garanterer at hun ikke kommer til å tjene penger på sin egen bokutgivelse.

Kontrakten sier blant annet at hun ikke får betalt for de første 1500 bøkene og at royaltyen bare er cirka halvparten av det hun skulle ha hatt ifølge bransjestandarden.

– Denne kontrakten er problematisk på veldig mange måter. Det er rett og slett skamløst av et seriøst norsk forlag å operere slik overfor en forfatter, og det er særlig graverende når det gjelder en ung debutant, sier generalsekretær Arne Vestbø i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (Nffo) til VG.

Forlegger Alexander Elgurén i Panta mener på sin side at de har gjort det de kan for å hjelpe Hamed – og at de halverte royaltyen fordi de ifølge Elgurén la ned «gjennomgripende arbeid i manuset». Les hans tilsvar lenger ned i saken.

Arne Vestbø i Nffo fikk foreningens to jurister til å se på kontrakten Rahma Hamed skrev med forlaget Panta – som i høst ga ut hennes bok «Å samle solstråler fra Mosul til Drammen». I boken forteller Hamed sin egen historie om flukten fra Irak til Norge som femåring – og om hvordan det er å bære på traumer, falle for fristelser og gjøre feil.

Helt siden hun var liten har hun drømt om å skrive bøker, og i år gikk forfatterdrømmen i oppfyllelse da hun fikk kontrakt med forlaget Panta. Boken fikk mye oppmerksomhet da den kom ut i oktober – med reportasjer både i VG, KK og NRK.

OFRET MYE: Rahma Hamed (20) forteller at det kostet henne mye å skrive sin historie. Det hele startet som en dagbok for fire år siden, en natt da alle andre sov og hun selv var høy. Fire år senere ble det til boken «Å samle solstråler fra Mosul til Drammen». Foto: Terje Bringedal

– Skjønte at noe var galt

Men sakte med sikkert, gikk det opp for den unge forfatteren at noe ikke var som det skulle med kontrakten hun hadde skrevet med forlegger Alexander Elgurén i Panta, tidligere Pantagruel.

– Jeg begynte å stille spørsmål rundt kontrakten, men da fikk jeg kjeft og beskjed om å ikke lese kontrakten på nytt. Jeg snakket med andre folk i bransjen som kunne fortelle at kontrakten var ille. Da jeg konfronterte Alexander med dette, fikk jeg tydelig beskjed om å ikke snakke med noen andre forfattere eller forlag. Så jeg skjønte jo at noe var galt, sier Rahma Hamed til VG.

Og det meste ved kontrakten er galt. Det kan Arne Vestbø i Nffo bekrefte. Han er også tydelig på at et forlags jobb med manus ikke kan forsvare en halvering av royaltyen.

Panta er medlem av Forleggerforeningen og burde forholde seg til normalkontrakten – også når det gjelder en debutant som ikke er medlem av forfatterforeningen.

Normalkontrakten gir forfattere en royalty på 13–15 prosent.

Men Panta fikk Rahma Hamad til å skrive under en kontrakt som gir henne en royalty på halvparten av dette: 7 prosent om hun selger under 3000 bøker – og 8 prosent dersom hun selger fra 3000 til 5000 bøker.

KRITISK: Generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening radbrekker kontrakten Panta ga forfatterdebutant Rahma Hamed. Foto: Ilja C. Hendel

I tillegg står det følgende i kontrakten:

«De første 1500 eksemplarene er vederlagsfrie.»

– Dette betyr rett og slett at hun ikke får noe som helst for de første 1500 bøkene. Dette er helt absurd, og vi har aldri sett noe lignende. Denne kontrakten er utarbeidet slik at forfatteren så å si sitter igjen med ingenting. Kontrakten er på så mange områder en grov utnyttelse av forfatterens rettigheter, sier Vestbø.

Panta: – Trist og absurd

Forlegger Alexander Elgurén i Panta understreker overfor VG at han ikke kjenner seg igjen i Rahmas beskrivelse av at han ga henne beskjed om å ikke snakke med andre om kontrakten.

– Nei, det er absurd. Vi synes dette er trist, fordi vi føler vi har hjulpet henne mye. Hun hadde mye problemer i utgangspunktet som hun er åpen om i boken og i mediene. Vi trodde dette kunne være en ny start, sier Elgurén.

INGEN NORMALKONTRAKT: Nffo har aldri sett en royalty som bare er på 7 prosent tidligere. De mener kontrakten Panta ga Rahma Hamed er svært grov. Foto: Terje Bringedal

Han mener at forlagets innsats for å få manuset trykkeklart er årsaken til den lave royaltyen.

– Da det i juni ble klart at manuset ikke innfridde forlagets kvalitetskrav, snakket vi åpent om at det fantes tre alternativer for å bli trykkeklar. Vi snakket også om hvilke konsekvenser hvert valg innebar; enten å skrive alt ferdig selv, få inn en ghostwriter eller bruke forlagets ressurser. Rahma valgte det tredje alternativet. Siden omfanget av jobben var så enormt stor, og vi måtte gjøre ferdig så mye av boken, så sa Rahma seg enig i, gang på gang, at det var rimelig med avkorting av royalty, sier Elgurén til VG.

– Det er en del av et forlagets jobb å drive redaktørarbeid, det skal jo ikke utløse en halvering av royalty?

– Vi har aldri opplevd et slikt tilfelle før, vi heller. Det var veldig langt utover vanlig redaksjonelt arbeid, sier Elgurén.

– Nffo mener at det ikke er slik at mye arbeid med en bok utløser noen halvering av royalty, synes du det er greit av dere å ta fra forfatterens royalty for å gjøre manusjobbing?

– I sommer ble vi enige om rammene for det gjennomgripende arbeidet med storyediting, dybderedigering, fargelegging etc. Da Rahma godkjente resultatet, var hun såre fornøyd. Helt til nå. Det blir krevende og veldig uforutsigbart når det svinger sånn at vi nå blir kalt de verste ting. Vi ville bare hjelpe.

– Men nå sier Rahma at hun føler seg lurt og utnyttet – det samme mener Nffo?

– Igjen, det er trist, fordi vi hjalp til med så mye. Vi kjenner oss ikke igjen, særlig etter mange sjekkpunkter underveis med bekreftelser. Vi oppfordret henne også til å søke råd og advokathjelp, samt regnskapsfører, så alt skulle være tydelig og ryddig mellom oss, sier Elgurén.

Han forklarer kontraktspunktet om at de første 1500 bøkene er vederlagsfrie slik:

– Vi ønsket at mange skulle få anledning til å lese boken. Vi trykket et ekstra stort opplag. Vi var enige med Rahma om å gi vederlagsfrie eksemplarer til mange. Alt ble tydelig forklart.

– Men det betyr at dere gir de første 1500 gratis – og at hun dermed vil slite med å i det hele tatt tjene penger på boken?

– Nei, når boken blir faktisk solgt, så tjener forfatteren penger. Vi ser frieksemplarene som en gest og en hjelp fra oss for å få boken ut til folk, sier Elgurén.

Sliten og utrygg

Rahma Hamed kjenner seg ikke igjen i Elgurens oppfatning av at det redaksjonelle arbeidet var av et sånt omfang som Elguren beskriver, hun forteller at hun også selv jobbet dag og natt med manuset – og hun sier til VG at hun ikke hadde råd til å engasjere advokat til 12.000 kroner for å se på avtalen.

Hun føler seg sliten og utrygg etter bokutgivelsen.

Foto: Terje Bringedal

– Dette plager meg veldig mye. Jeg føler på en måte at noen har utnyttet min livshistorie for å tjene penger. Selv har jeg tjent null, forteller Hamed som understreker at hun først og fremst skrev boken for å hjelpe seg selv og andre.

– Forhåpentligvis har jeg hjulpet eller inspirert noen med boken. Selv burde jeg ha sjekket mer før jeg inngikk kontrakten med Panta.

Nffo: Panta burde skamme seg!

Nffo er glad for at Hamed varslet om kontrakten.

– En debutant skal bli ivaretatt av forlaget sitt og føle seg trygg. Vi er glad for at kontrakten er gjort tilgjengelig for oss, for vi er sjokkert over at det finnes slike graverende kontrakter i bruk, særlig av et forlag som er medlem av Forleggerforeningen, sier Arne Vestbø i Nffo.

Han har følgende beskjed til Alexander Elgurén i Panta:

– Han burde skamme seg og snarest gi Hamed en ny avtale som forholder seg til bransjestandard. Denne avtalen fremstår samlet sett som noe av det dårligste vi har sett, og samlet sett er det grunn til å stille spørsmål ved om de økonomiske vilkårene i forlagets avtale er i tråd med loven, sier Vestbø.

Da Panta-forlegger Alexander Elgurén blir konfrontert med Nffos beskrivelse av kontrakten som «skammelig» og «ren utnyttelse» – og mulig på grensen av hva som er lovlig, svarer han slik:

– De må jo gjerne se det slik, men når de sier alt dette, vet de ikke bakgrunnshistorien. Den er ryddig og godt dokumentert. Vi hadde mange sjekkpunkter hele veien, og vi mener ikke at vi gjør noe galt. Men vi snakker gjerne med både Nffo og Rahma for å komme dem i møte, sier Elgurén.

Forleggerforeningen: En forfatter er en forfatter

Direktør Heid Austlid i Forleggerforeningen kjenner ikke detaljene i denne saken, men sier til VG at de har utarbeidet bransjeavtaler av en grunn.

– De skal sikre forutsigbarhet – og jeg kan si følgende. En forfatter er en forfatter. Mitt inntrykk er at medlemsforlagene også i de tilfeller de ikke er pålagt, tilbyr normalkontrakten for debutanter. Vi oppfordrer medlemmer til å bruke disse felles avtalene i alle tilfeller for å sikre ryddige forhold, sier Austlid.

Publisert: 09.12.20 kl. 10:30 Oppdatert: 09.12.20 kl. 10:50

