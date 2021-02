FORFATTER: Thomas Seltzer skal skrive bok om USA. Her fra et intervju med VG i 2019. Foto: Frode Hansen/VG

Seltzer har signert kontrakt med Nesbø-agentene

Thomas Seltzer har signert en kontrakt med en litteraturagent i Salomonssons Agency i Stockholm.

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter det frittstående agenturet til VG.

Det er Tor Jonasson, en av Jo Nesbøs agenter, i Salomonssons Agency som har signert nordmannen. Jonasson sier til VG at han lenge har hatt lyst til å hanke inn nettopp Seltzer.

– Det begynner å bli en stund siden jeg fikk lyst til å jobbe med Seltzer, han er jo unik: Han har både en tyngde og en kulhet som man sjelden ser. Det var Matias Faldbakken som koblet oss sammen, forteller Jonasson til VG.

Salomonsson agency signerte avtalen med Seltzer i dag - til tross for at Seltzer hverken har bok eller forlag.

– Ja, det er faktisk veldig uvanlig. Det er ikke ofte jeg har signert noen som hverken har bok eller forlag, men dette kjennes veldig riktig. Norske forlag har fått presentert idéen i dag - og vi har allerede flere interesserte, forteller Jonasson.

AGENT: Tor Jonasson er mannen som har skrevet kontrakt med Thomas Seltzer. Her fra et intervju i Frankfurt i 2019. Foto: Jonas Dagson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge agenten er Seltzer nå i gang med skrivingen - og det blir en bok om USA.

– Du kan vel si at det blir en bok i forlengelse av Seltzers TV-program “UXA” - og en bok for alle som likte det. Det er få jeg vet om som kan like mye som USA på den måten Seltzer gjør det, sier Jonasson.

I tillegg til Nesbø er også forfattere som Anne Holt og Jørn Lier Horst på kontrakter med samme agentur.

TV-profilen har selv også bekreftet det på sin Instagram-konto.

VG har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Seltzer selv.