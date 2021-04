ANGRIPER: Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen vitnet i rettssaken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og Jørn Lier Horst onsdag. Foto: Åse Holte

Cappelen Damm-sjef angriper Strawberry: − Dette er ikke forleggeri, det er sjørøveri

I rettssaken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og Jørn Lier Horst, gikk Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen hardt ut mot Lier Horst og hans nye forlag Strawberry Publishing.

– Dette er ikke forleggeri, det er sjørøveri, forklarte administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm fra vitneboksen om Strawberry Publishings metoder for å skaffe seg lydbokrettigheter.

Tom Harald Jenssen forklarte at det for ham er åpenbart hva som ligger bak denne tvisten mellom Jørn Lier Horst og Gyldendal/Lydbokforlaget.

– Dette er finansielt motivert. Strawberry og Jørn Lier Horst har sett potensialet i hvor mye en bestselgende forfatter kan tjene på strømming - og også tjene for forlaget sitt. Så har de funnet dette smutthullet og utad skyldt på at forfatterne var låst inne. Men det er ikke sånn at de egentlig er så fortørnet, det er heller det at Strawberry og Lier Horst synes det hadde vært innmari fint å få disse rettighetene, sa Jenssen i retten.

– Her har de funnet en mulighet som de tenkte de kunne utnytte, sa Jenssen videre.

VG følger saken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og forfatter Jørn Lier Horst og illustratør Hans Jørgen Sandnes som nå pågår i Oslo tingrett.

Onsdag ettermiddag var turen kommet til Tom Harald Jenssen - som var kalt inn som vitne av saksøkerne Gyldendal og Lydbokforlaget. For første gang i historien saksøker nemlig Gyldendal en av sine forfattere.

Sakens kjerne er: Jørn Lier Horst har spilt inn nye utgaver av åtte lydbøker som Gyldendal og Lydbokforlaget mener de fortsatt har rettighetene til. Lydbøkene er lagt ut for salg og strømming, men Gyldendal og Lydbokforlaget mener dette er ulovlige kopier av lydbøker.

BOK-RETTSSAK: For første gang i historien går Gyldendal til sak mot egen forfatter. Her fra før rettssaken startet tirsdag, med Jørn Lier Horst til høyrem hans advokat Jon Wessel-Aas i midten - og saksøkerne på den andre siden med forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen (f.v.) i Lydbokforlaget og strategisjef Einar Ibenholt. Foto: TORE KRISTIANSEN

Derfor går de nå til sak mot sin egen forfatter - og de krever at lydbøkene forbys og trekkes fra markedet. De krever også erstatning.

Videre i sin forklaring sa Cappelen Damm-sjefen at han hadde en historie som kunne bekrefte hva han mener er motivet til Strawberry og Jørn Lier Horst. Han viste til en mail han tidligere har mottatt av Strawberry-gründer og Magnus Rønningen, en av eierne.

– Fikk alvorlig mail

– Jeg har aldri fått en sånn mail før, dette er en alvorlig mail som jeg måtte få våre advokater til å se på, sa Jenssen og forklarte:

– Det er mye positivt å si om Rønningen, men det jeg nå skal fortelle, åpenbarer motivet til Strawberry. Rønningen skrev at det smarteste Cappelen Damm kan gjøre er å ikke ta inn bøker fra Lydbokforlaget, men heller overlate til Strawberry å hente inn de største forfatternavnene som da kunne publiseres i Storytel gjennom avtalen Strawberry har med Storytel. Payoffen var da at at vi skulle slippe å få konkurranse fra Lydbokforlagets potefølje, men heller få de største forfatternavnene fra Strawberry istedenfor, forteller Jenssen.

Han forklarte at dette hadde han også gitt uttrykk for overfor Rønningen.

– Jeg redegjorde for Rønningen at dette var såpass spesielt at vi sendte det til vår advokat. Han svarte: «Ok, beklager.» Men da vil jeg påpeke at tanken og holdningen er der. Det er åpenbart at dette ikke er forleggeri. Det er sjørøveri, sa Jenssen.

Cappelen Damm eier 50 prosent av Storytel - som har den største andelen av strømmemarkedet i Norge.

Rønningen: - Slåss for forfatterne

Forlegger og medeier Magnus Rønningen i Strawberry er overrasket over at Tom Harald Jenssen brukte sitt vitnemål til å røpe innhold fra det han mener er private mailer.

– Det er totalt irrelevant for saken. Faktum er at Storytel og Fabel lenge har operert som et duopol som har delt markedet mellom seg uten å slippe andre inn. Min e-mail til Jenssen hadde som utgangspunkt å gi Storytel en oppside ved å slippe inn bøkene til en rekke forfattere som hadde meldt overgang til Strawberry. Et forsøk på å bryte duopolet, kan man vel oppsummere det som, sier Rønningen som undres over påstanden om at de er sjørøvere.

– Vi slåss for forfatterne, og jeg undres stadig over at motparten tror Norges ledende forfattere ikke har egen fri vilje og blir «røvet over» til oss. Ingen er hos oss under tvang, de har valgt å gå til oss fordi de av forskjellige grunner tenker at vi er et bedre alternativ for dem. Det er vi stolte av, men jeg har selvsagt forståelse for at det ikke er noe hyggelig å miste forfattere, sier Rønningen til VG.

– Men her går Cappelen Damm-sjefen ut mot metodene deres?

– Den norske bokbransjen har i mange tiår vært preget av noen få store aktører som har vært fornøyd med tingenes tilstand, og derav svært liten konkurranse. Når en aktør som oss kommer inn og utfordrer status quo, er det selvsagt ikke noe som blir tatt imot med åpne armer av dem som har mest å miste, men jeg er ikke i tvil om at det er til det beste for både bransjen, forfattere og norsk litteratur, sier Rønningen.

VITNET: Jørn Lier Horst avga forklaring i rettssaken mellom ham og Gyldendal/Lydbokforlaget onsdag - der han blant annet forklarte at han følte seg innestengt i Lydbokforlaget. Foto: Tore Kristiansen

Jørn Lier Horst synes det er forfatterfiendtlig at Gyldendal/Lydbokforlaget går til sak mot sin egen forfatter. Han mener han er i sin fulle rett til å ta tilbake rettighetene sine og selge disse bøkene. Nå krever han også erstatning fra Gyldendal/Lydbokforlaget for å ha lidd økonomisk tap som følge av tvisten.

Lier Horsts forklaring i retten onsdag formiddag utløste full krangel.

Han hevdet under ed at motpartens advokat Mathias Lilleengen formulerte oppsigelsen det nå strides om i retten. Dette mener Lilleengen er direkte feil.

Prinsippsak

For begge parter er det en prinsippsak det er viktig å få en avklaring på:

– Denne saken er ekstremt viktig, ikke bare for meg men for alle norske forfattere. Det handler om at vi må kunne stole på ordlyden i de kontraktene vi har signert, og at ikke forlagene fritt skal kunne diktere tolkninger som kun gagner dem når bokbransjen moderniseres, sier Lier Horst til VG.

Lier Horst er nemlig bare én av en gruppe forfattere som har fått spilt inn lydbøkene sine på nytt etter at de har meldt overgang til forlaget Strawberry Publishing. Da VG skrev om saken i høst hadde disse syv forfatterne spilt inn totalt 84 av sine lydbøker på nytt. 21 av disse er Jørn Lier Horst-bøker, og blant titlene finnes også bestselgerserier som Anne B. Ragdes «Berlinerpoplene» og Unni Lindells krimserie om Cato Isaksen.

Rettssaken gjelder imidlertid kun åtte Jørn Lier Horst-bøker.

For Gyldendal er det en like sterk prinsippsak – og strategidirektør Einar Ibenholt sier til VG at han ikke tror denne saken blir avgjort i tingretten.

– Dette er en sak som høyst sannsynlig blir anket uansett utfall. Her er det tolkningen av avtaleverket som er forskjellig, og det er en viktig sak som er viktig å få en avklaring på. Jeg tror ingen av partene kommer til å slå seg til ro med en dom i tingretten, sier Ibenholt.

Nå blir det opp til retten å avgjøre om Jørn Lier Horst hadde rett til å si opp lydbokavtalen med Gyldendal og Lydbokforlaget.

