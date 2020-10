NYE REKORDER: Maja Lunde og Lisa Aisato tjente millioner bare på noen uker med megabestselgeren «Snøsøsteren». Nå kommer oppfølgeren i et rekordstort førsteopplag. Foto: Ola Vatn / VG

Maja og Lisa setter ny rekord med «Snøsøsteren»-oppfølger

Lisa Aisato (39) og Maja Lunde (45) sprengte alle forlagets salgsrekorder med «Snøsøsteren», og nå kommer oppfølgeren «Solvokteren» - i et rekordstort førsteopplag.

Aldri før har Kagge forlag trykket et førsteopplag så stort som på «Solvokteren»: 37.500 eksemplarer er også langt høyere enn førsteopplaget til de fleste andre store norske bøker (det finnes selvsagt noen unntak). Og allerede før utgivelse har de trykket et andreopplag på 20.000.

I tillegg er boken solgt til hele åtte land før utgivelse.

– Det er skummelt. Vi blir jo redde for at det er for mye, men samtidig viser det at forlaget har tro på boken. Så nå må vi bare håpe at folk synes det samme som oss. Vi har jobbet utrolig hardt med denne boken, sier Lisa Aisato - og rister litt på armen: Vi møter nemlig forfatteren og illustratøren på det enorme boklageret Sentraldistribusjon der de akkurat har signert 2000 (!) bøker.

– Egentlig har jeg veldig vondt i høyrearmen, det er nok en tegneskade - og veldig dumt: For det er jo den armen jeg lever av. Men nå har det skjedd et mirakel: Etter all denne signeringen har jeg ikke vondt lenger, kanskje det er håpet i boken som stråler ut, ler hun.

Slik ser 2000 signerte bøker ut:

EN LITEN DEL: Dette er Maja og Lunde foran 2000 signerte bøker. Prøv da å se for deg de to foran totalopplaget som allerede er på 57.500 bøker! Vi spurte om å få tatt et slikt bilde, men de var godt pakket inn lenger inne på lageret - på paller klart for utkjøring. Foto: Camilla Norli

I 2018 opplevde de to noe utrolig da julekalenderboken «Snøsøsteren» kom. Folk gikk bananas, den ble utsolgt, folk sto på milelange ventelister - og på bare noen uker ble den det årets mest solgte bok. Og bare på noen uker, tjente de millioner.

Det totale opplaget er nå på 250.000 eksemplarer, den er solgt til 29 land - og Hollywood er ifølge Maja Lunde godt i gang med filmen.

– Jeg kan ikke si mye ennå, men det vil komme flere nyheter rundt «Snøsøsteren» som vi gleder oss til å dele, sier Maja Lunde.

Hemmelig hage

Hun forteller at «Solvokteren» er en fortelling hun har hatt ideen til lenge. Den handler om Lilja som bor i en verden hvor sola aldri skinner, og det alltid regner. Men en dag følger hun etter bestefaren sin, som forsyner landsbyen med grønnsaker, og oppdager en annen verden som kaster henne ut i et stort eventyr.

– Hun finner en dal hvor det er sol, der det blomstrer og der naturen eksploderer. Helt siden jeg selv leste «Den hemmelige hagen» som barn har jeg drømt om å finne et sånt fantastisk hemmelig sted i naturen, forteller Maja.

Lisa Aisato ble som sist veldig inspirert fortellingen.

– Ja, jeg ble utålmodig etter å begynne å tegne. Det er så mange kontraster her som jeg kunne leke meg med. Kontraster i naturen, farger og stemninger, det våte og kalde mot det tørre og varme. Men jeg har nok vært mer grotesk og brutal i denne boken, sier Lisa Aisato og legger til:

– Sønnen min på åtte år synes noen av bildene er veldig skumle.

MØRKE OG LYS: Lisa Aisato har jobbet mye med kontraster i boken «Solvokteren». Her er Lilja på vei hjem - i den verdenen hun lever i er det ikke sol. Foto: Lisa Aisato

Foto: Lisa Aisato

«Solvokteren» fortsetter ikke der «Snøsøsteren» slapp. Det er en helt egen, frittstående fortelling, men den er tematisk knyttet til den første boken og nummer to i det som skal bli en hel årstidskvartett.

– Mens «Snøsøsteren» var en hyllest til snø, er denne en hyllest til våren. Det som knytter bøkene sammen er både formatet, årstidene og temaet: Begge handler om familierelasjoner og natur. Og begge bøkene handler om å savne noen. Denne gangen er hovedpersonen foreldreløs og lever med et stort savn, forteller Maja.

Smertefullt å ikke kunne klemme

De to forfatterne tror situasjonen vi alle nå er i, har satt sitt preg på boken, eller kanskje mer omvendt: Boken har fått ny mening nå som vi er inne i en mørk tid med coronasmitten hengende over oss.

– Jeg hadde jo for eksempel skrevet om at Lilja savner så fryktelig å ha noen å klemme. Nå har vi også selv kjent på det å ikke kunne klemme for første gang i livet. Og det er smertefullt, sier Maja.

Maja mener også at boken fikk en annen dybde etter at pandemien satte inn.

– Nå vet vi hvordan det er å leve i et mørke. Men derfor er det også så godt at boken forteller en historie om at det finnes lys der fremme. Og bokstavelig talt at våren kommer. Vi trenger kanskje dette håpet og lyset nå mer enn på veldig mange år, både barn og voksne.

Lisa Aisato føler på mange måter at vi fremdeles lever i en unntakstilstand - og en usikkerhet.

VANSKELIG TID: Lisa Aisato og familien har hatt unntakstilstand på flere måter dette året, ikke bare på grunn av coronaen: - Det har vært en vanskelig tid for meg og familien fordi mamma har vært syk. Foto: Ola Vatn / VG

– Fundamentet er med ett usikkert. Alt som skjer i USA, coronaen, klimaet, det at vi ikke kan reise. Og rent personlig har det også vært en vanskelig tid for meg og familien fordi mamma har vært syk. Det er flere ting som gjør at man trenger litt lys og håp. Man blir så sliten av denne usikkerheten, det tærer på - og det gjør noe med deg som menneske, sier Lisa.

Maja legger til:

– Ja, det er unntakstilstand - og det føles som om hele verden beveger seg. Så nå håper jeg så inderlig at man er på vei mot noe lysere. Vi venter alle på våren, våren 2021. Jeg håper virkelig at det finnes et «etterpå».

Rød, grønn, blå og gul

Noe av det de to fikk mest tilbakemeldinger på etter «Snøsøsteren», var at folk samlet seg og hadde høytlesning for hverandre fra boken.

MEGASUKSESS: «Snøsøsteren» og juleboken om Hedvig fikk hele Norge til å gå bananas før jul i 2018 - og bare på noen uker ble det årets mest solgte bok. Foto: Frode Hansen

– Vi vet jo at «Snøsøsteren» var en helt unik hendelse i norsk bokverden. Den ble jo et fenomen. Vi forsøker ikke å kopiere suksessen. Men da jeg jobbet med «Snøsøsteren», ble jeg også sittende og tenke på noen andre fortellinger jeg har hatt ideen til lenge. Nå skjønte jeg plutselig hvilken form de skulle ha, at det var Lisa som måtte illustrere og at det skulle bli fire bøker, en for

hver årstid, sier Maja.

– Så det ligger også en høsthistorie og en sommerfortelling klar i skuffen din?

– Ja, det gjør det. Og nå ser vi allerede for oss de fire bøkene stå sammen i hylla. Vi leker med tanken på farger også. Juleboka er jo rød, denne vårboken er grønn, sommerboken blir kanskje blå, for i den historien vil havet stå sentralt - og høsten blir oransje eller

gul.

