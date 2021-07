KRIM-VINNER: Sven Petter Næss gikk seirende ut av Rivertonprisen i fjor. Nå følger han opp med ny bok om Harinder Singh. Foto: Heiko Junge

Bokanmeldelse: Innfrir på målstreken

Sven Petter Næss følger opp Rivertonprisen med en bok som virker inspirert av Orderud-saken.

Av Elin Brend Bjørhei

Om forfatteren: Sven Petter Næss er IT-utvikler og debuterte med «Den stille uke» i 2019. Her møtte leserne for første gang Kripos-etterforsker Harinder Singh. Boken ble nominert til Mauritz Hansen-prisen for beste krimdebut. I 2020 kom oppfølgeren «Skjebnesteinen», som Næss fikk Rivertonprisen for.

«Skyldig» er den tredje boken i serien om Kripos-etterforsker Harinder Singh, og utkommer to og en halv måned etter at forfatteren fikk Rivertonprisen for den forrige boken i serien: «Skjebnesteinen». Det knytter seg derfor høye forventninger til boken, ikke minst på grunn av Harinder selv.

Den egenrådige og halvt indiske etterforskeren med den sterke rettferdighetssansen har trekk som minner om Jo Nesbøs Harry Hole. Næss står heller ikke tilbake for den norske krimkongen når det gjelder skrivetalent. Vittige kommentarer og gode dialoger kommer side om side med troverdige skildringer av en bygd hvor flere har sett bedre dager. Noen av karakterene fra Næss`debut «Den stille uke» dukker opp på nytt.

Rasisme og fordommer har gått som en rød tråd gjennom hele Harinder Singh-serien, og fordommer står også sentralt i «Skyldig», hvor tematikken dessuten kretser rundt justismord og familiebånd. I likhet med de to foregående bøkene starter det hele med en interessevekkende prolog, før handlingen spoles 24 dager tilbake.

Helene Waaler, av tabloidavisene kalt «Norges farligste kvinne», har akkurat sluppet fri fra Bredtveit fengsel. Her har hun sonet atten år for å ha skutt og drept sin mor og stefar på en gård i den oppdiktede Østerdalsbygden Elvestad. Hele saken virker å være inspirert av drapene på Orderud gård.

Det mye omtalte juleselskapet er riktignok byttet ut med et nyttårsselskap. Helenes advokat vil ha hjelp av sykemeldte Harinder for å finne bevis som kan få klienten frikjent. Harinder mener det er lite sannsynlig at Helene er utsatt for justismord, men da han tar en kikk på saken oppdager han noe politiet har oversett. Snart befinner også Harinder seg i skuddlinjen.

Næss debuterte med politikrim, før han i «Skjebnesteinen» gjorde større nytte av thrillerens grep. Sistnevnte har han finstemt i «Skyldig». Kapitlene er utpreget korte, og den handlingsmettede teksten er så nedstrippet at ikke et ord virker overflødig. Det er lett å tenke at Næss også har hatt lydbokformatet i tankene under skriveprosessen. I «Skyldig» finnes ingen dødtid.

Enkelte spenningsgrep, særlig mot slutten av boken, minner om stilen til tidligere nevnte Nesbø. Flere drap, trusselbrev og ikke minst en fascinerende krimgåte holder leseren i ånde helt til siste side. Noen steder går det riktignok litt for fort, og man rekker knapt summe seg før en ny scene er i gang.

Men det viktigste i en krim er spenningen og opprullingen av forbrytelsene. Næss har tidligere uttalt at et skrivemål er å gi leseren en tvist de ikke forutså, og her innfrir han på målstreken. Det som fra tidlig av virker som en åpenbar og gjennomsnittlig løsning, får et smart vendepunkt mot slutten av boken. Her settes både Harinder og leserens etiske sans på prøve i et dilemma som innbyr til gjenlesing av boken.

Og som sørger for at denne anmelderen vipper terningen opp til en femmer.

(VG gjør oppmerksom på at anmelder Elin Brend Bjørhei satt i juryen som kåret Sven Petter Næss til vinner av Rivertonprisen 2020).