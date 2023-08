«Litterært er Fossum alltid god, men også her ligger årets utgivelse flere hakk over de forrige», skriver VGs anmelder.

Bokanmeldelse: «Farvel, Farah Diba» – Briljerer!

Karin Fossum (68) beviser at hun fortsatt er en av våre fremste krimforfattere.

Info Anmeldelse: «Farvel, Farah Diba» Forfatter: Karin Fossum

Tittel: Farvel, Farah Diba

Forlag: Cappelen Damm

Sjanger: Psykologisk thriller

Sider: 316

Pris: 449 kr Vis mer

Bare et år etter hennes siste, gode krimroman leverer Karin Fossum enda et kvalitetsprodukt, denne gangen en psykologisk thriller om alle foreldres største mareritt. En septemberdag forsvinner fem år gamle Kandis. Noen få observasjoner blir gjort, men ingen som raskt kan føre politiet, med Eddie Feber i spissen, nærmere løsningen på hva som har hendt. Og mens politiet leter og familien fortviler, kjemper lille Kandis sitt livs kamp. En kamp som strekker seg over en hel uke og hvor hun må ta i bruk alt livet så langt har lært henne.

Erfarne Fossum-lesere vil kjenne igjen plotelementer fra bøker som «Svarte sekunder» og «Den som elsker noe annet», men i årets utgivelse har Fossum tatt i bruk et nytt, effektivt grep. Hun har gitt en av fortellerstemmene til det forsvunne barnet. Det er et grep som ikke bare hever fortellingen over de andre kriminalromanene hun har utgitt de siste årene, men også gir handlingen et mer uhyggelig preg. Portrettet av Kandis er troverdig og psykologisk meget godt gjort, og hun har blitt en av de beste karakterene Fossum har skrevet frem i sine bøker.

Karin Fossum fotografert i 2020.

Valget av Kandis som fortellerstemme representerer også et brudd med Fossums tidligere bøker, hvor hun ofte har gitt stemme til gjerningsmannen. I årets bok blir vi kjent med forbryteren gjennom Kandis´ øyne. Dette føyer seg inn i en ny trend i kriminallitteraturen hvor fokuset i enda større grad rettes mot offeret, noe vi blant annet så i sommerens beste krimroman «Den stille leieboeren» av Clémence Michallon.

Kriminalfortellingen i «Farvel, Farah Diba» sentrerer mest rundt motivet. Leseren drives gjennom sidene med spørsmål om hvorfor og hva som kan bli utfallet. Flere steder serverer Fossum overraskelser og gode vendepunkt. Den aller største overraskelsen uteble imidlertid for undertegnede, da forlaget har gitt et altfor tydelig hint om nettopp løsningen i baksideteksten. Men det er ikke forfatterens skyld.

Litterært er Fossum alltid god, men også her ligger årets utgivelse flere hakk over de forrige. Hun har en helt egen evne til å skrive frem dybde og poesi med de enkleste ord og sammenligninger. Boken har også kapitteloverganger som fikk meg til å gyse fordi de var så godt gjort!

Fossum har nok en gang levert en sterk kriminalroman om hvordan tilfeldigheter og løgner kan snu et livsløp og skyve mennesker inn i skyggene. Om tap av uskyld, og ønsket om å holde fast ved noe som enda ikke er besmittet av verdens ondskap.

Siden 2020 har Fossum gledet sine lesere med en ny krim i året, uten at det har gått nevneverdig på bekostning av kvaliteten. Det er årets kriminalroman et nytt eksempel på. Det å levere så sterkt bare et år etter forrige utgivelse, er en bragd få norske krimforfattere gjør etter henne.

