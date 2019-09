PERSONLIG: Kronprinsesse Mette-Marit er sammen med Geir Gulliksen redaktør for boken «Hjemlandet og andre fortellinger» som kommer ut i dag. Foto: Janne Møller-Hansen

Mette-Marit i ny bok: - Jeg har masse opprør i meg ennå

I boken «Hjemlandet og andre fortellinger» forteller kronprinsesse Mette-Marit om ungdomsopprøret - og at hun fortsatt har mye opprør i seg og ikke utøver rollen slik mange forventer.

– Jeg har jo masse opprør i meg ennå. Jeg utøver ikke rollen min på den måten som mange forventer at jeg skal. Snarere tvert imot, tror jeg, sier kronprinsesse Mette-Marit i en samtale med forfatter Geir Gulliksen i boken «Hjemlandet og andre fortellinger» - der kronprinsessen og Gulliksen har valgt 12 forfattere til å skrive nye tekster om det å være norsk.

I samtalen med Gulliksen diskuterer de to dette med å være norsk, og de kommer inn på kronprinsessens ungdomsopprør. Hun sier selv at hun var i «helt ekstremt opprør da hun var ung», og forteller at hun barberte av seg alt håret i 3. klasse.

– Jeg begynte å se at barndommen min hadde gjort noe med meg, og jeg gikk gjennom en fase hvor jeg hadde i meg så mye vondt som måtte ut, og det kom ut i sinne og sorg. Fram til jeg reiste til Australia, hadde jeg vært verdens mest

pliktoppfyllende unge, jeg var veldig snill, helt innenfor boksen. Så sa det vel bare stopp, jeg greide ikke mer, i alle fall kunne jeg ikke leve opp til de forventningene andre hadde til meg. Jeg har alltid kjent på at jeg ikke er god

på forventninger. Når folk har for mange forventninger

til meg, så … , sier Mette-Marit i boken.

Da Geir Gulliksen kontrer med at hun i så fall har skaffet seg en ganske spesiell jobb, kommer kronprinsessen inn på at hun ikke føler at hun lever opp til forventningene. Men at hun ikke lenger er like opptatt av å gjøre det.

– Jo, de første ti årene prøvde jeg å være sånn som jeg trodde en kronprinsesse skulle være. Men nå er jeg ikke så opptatt av det lenger. Det er viktig å leve et liv jeg kan stå for og kan være meg selv i. Og det tror jeg litteraturen har hjulpet meg til.

Litteraturens rolle står sterkt for kronprinsesse Mette-Marit. Og flere ganger i livet har den reddet henne.

– Det var en form for redning for meg, det å lære å lese litteratur, være i den, forteller Mette-Marit i samtalen som er bokens forord - der de også kommer inn på tekstene til de 12 forfatterne: Marit Eikemo, Tomas Espedal, Helga Flatland, Vigdis Hjorth, Siri Hustvedt, Wencke L. Fugelli Muhleisen, Agnes Ravatn, Maria Navarro Skaranger, Dag Solstad, Ole Robert Sunde, Demian Vitanza og Geir Gulliksen.

Flere av forfatterne har tidligere vært med på kronprinsessens litteraturtog. Det var også i forbindelse med litteraturtoget at hun møtte forfatter Geir Gulliksen.

Da kronprinsessen ble invitert til å være redaktør for denne boken, valgte hun selv Geir Gulliksen som medredaktør.

Boken utgis i forbindelse med at Norge er hovedland på Bokmessen i Frankfurt i år - og kronmprinsessen sa ja blant annet fordi hun er ambassadør for norsk litteratur i utlandet. Boken lanseres på en pressekonferanse hos forlaget Aschehoug senere i dag - og er i salg fra i dag.

Publisert: 03.09.19 kl. 08:40







