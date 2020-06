MANN I DRESS: Det finnes utallige romaner med kvinner med ryggen til, det signaliserer romantikk og feelgood. På finansthrillere derimot, må det være mann i dress bakfra, mente både Tom Kristensen og Tom Egeland – og valgte nøyaktig det samme bildet. Foto: Aschehoug/Capitana

Tom Egeland kopierte Tom Kristensen: – Vanlig problem i bokbransjen

Tom Egeland har skrevet sin første finansthriller, men da han og designeren skulle lage bokomslag, endte de opp med nøyaktig det samme bildet som pryder forfatterkollega Tom Kristensens finansthrillerklassiker «En kule».

Nå nettopp

Kristensens «En kule» kom ut i 2001 og kalles Norges første finansthriller. Den er kommet i utallige nye opplag – og i 2016 kom den i en ny pocketutgave med forsiden som Tom Egeland og designer Marius Renberg nå ubevisst har kopiert ved å bruke nøyaktig det samme bildet av en mann i dress med ryggen til.

Forlagssjef Nora Campbell i Aschehoug, som gir ut «En kule», opplyser til VG at de ikke kommer til å foreta seg noe for å få Egeland til å endre bokomslaget på sin kommende bok «Kongen» som kommer 4. august.

– Vi er veldig fornøyd med designet av «En kule» som Erlend Askhov laget for oss i 2016. At Tom Egeland nå kommer på fest i samme kjole er ikke noe vi har tenkt å gjøre noen større sak av, sier Campell.

les også Boktips til ferien: 12 perfekte sommerbøker!

Men da VG gjorde forlaget Capitana oppmerksom på at de har valgt det samme bildet på forsiden av Egelands kommende bok, måtte de rope: «Stopp pressen».

– Boken skulle gå i trykken i dag, så vi hadde et «stopp pressen» øyeblikk her, ja. Vi måtte sjekke hva Tom Kristensen syntes om dette og ta en ny vurdering. Men da vi skjønte at Kristensen var helt avslappet på det, så bestemte vi oss for å trykke. Hvis man først skal la seg inspirere av et omslag, bevisst eller ubevisst, kunne det jo ikke vært en bedre bok enn «En kule» – som er fantastisk, sier forlegger Jonas Forsang.

– Av alle valgmuligheter som finnes, så falt altså valget på nøyaktig samme bilde, var det ingen på forlaget som oppdaget dette?

– Nei, men etter at jeg ble gjort klar over det, gjenkjente jeg det jo. Det er første gang vi har opplevd det, men dette er en vanlig problematikk i bokbransjen. Designeren plukker et bilde i en fotobase, og det finnes så vidt jeg vet ikke noe verktøy der man kan finne ut av hva det er brukt til fra før. Et kjent eksempel er treet som ble brukt på Kazuo Ishiguros «En kjempe begravd», forteller Forsang og viser til en sak NRK lagde om Cappelen Damm-designeren som fant 25 bøker med samme omslagsbilde som hun valgte til den norske oversettelsen av boken.

SAMME TRE: Her er bare tre av de mange bokcoverne som hadde bilde av det samme treet – blant annet den norske oversettelsen av nobelprisvinner Kazuo Ishiguros «En kjempe begravd».

På Good Reads kan man også se lange lister over fenomenet «cover clones» eller «same cover, different books».

Lest? Norsk ungdomsbok om kongefamilien utløste budkrig

Tom Kristensen selv bare ler av det hele. Han er nå på samme forlag som Tom Egeland, men mener at det ikke hadde vært annerledes om de hadde vært på konkurrerende forlag.

– Nei, jeg måtte bare flire. Jeg tenker at dersom alle finansthrillere heretter får samme cover, så blir det jo veldig lett for folk å navigere i bokhandlerne, ler Kristensen som påpeker at det jo finnes måter for Tom Egeland å gjøre opp for seg for bilde-tabben.

les også Terningkast 6 til ny roman: Sjarmerende, lettlest og fengende som en irriterende god poplåt

– Ja, det kommer jo an på hva han selger, da, men kanskje jeg kan få en liten andel av royaltyen. Nei da, jeg kommer ikke til å foreta meg noe. Tenk på alle rosabøkene med kvinne fotografert bakfra. Her er det en mann i dress fotografert bakfra, sier Kristensen.

KOPIERTE GOD KOLLEGA: Tom Egeland (t.v.) og Tom Kristensen (t.h) sammen på hagefest i 2007 (med Jens A. Riisnøs i midten). Foto: Trond Sørås

Det var nettopp bilde av en «typisk finansmann» Tom Egeland og designer Marius Renberg lette etter da de skulle lage coveret på «Kongen».

– I dette tilfellet har designeren hentet et såkalt stockshot – et temabilde av en typisk finansmann – i et fotoarkiv. Utsnittet, beskjæringen og omslagene for øvrig er så ulike at det ikke finnes fare for forveksling. Sånne sammentreff skjer fra tid til annen. Selv VG og Dagbladet bruker med jevne mellomrom samme bilde på sine forsider. Jeg tror ikke leserne bryr seg. Selv synes jeg det er mer morsomt enn alvorlig, humrer Egeland – som vrir kopieringstabben om til en hyllest.

les også Influencerboom i bokbransjen: «Samme hvor drit boken er, selger den bra»

– «En kule» var den første rendyrkede finansthrilleren i norsk kriminallitteratur da den utkom for snart tyve år siden, så kanskje er dette en ubevisst hyllest til Tom Kristensen når det nå er min tur til å debutere med en finansthriller, sier Egeland.

Les VGs anmeldelse av «En kule» her!

Designer Marius Renberg har jobbet tett med Tom Egeland gjennom mange år og sier til VG at han først fikk litt panikk da han ble gjort oppmerksom på at likheten mellom de to coverne.

– Ja, jeg fikk litt hetta og tenkte «oops, dette var dumt». Og så måtte jeg tenke meg om: Er det faktisk slik at jeg har sett dette før og blitt påvirket av det? Jeg går jo stadig innom bokhandlere for å sjekke hva som foregår og hva som er det store bildet når det gjelder trender. Men jeg kan altså ikke huske å ha sett Tom Kristensen-coveret.

– Sier dette noe om at man går for klisjeene når man skal designe denne type cover?

– Tja, vi kan gjerne snakke om at det er en hel del lik tenkning ute og går på forlagene, for det eneste som er mer klisjé enn en mannlig silhuett, er en dame med ryggen til. Jeg tror både jeg og mine designerkolleger gjerne skulle lekt litt mer, det er nok ikke alltid vi synes at det er de mest spennende forslagene som blir valgt. Men dette jo en avgjørelse som tas av forlag og forfatter sammen med designer, og det handler også om at leserne skal kunne gjenkjenne en sjanger, sier Renberg.

Publisert: 18.06.20 kl. 23:40

Les også

Mer om Litteratur

Fra andre aviser