FORFATTERDEBUT: Kristoffer Cezinando Karlsen kommer med bok om bokstavene i oktober. Foto: Maria Pasenau

Cezinando blir forfatter: Gir ut ABC-bok til høsten

Artisten Kristoffer Cezinando Karlsen (24) debuterer som forfatter og gir ut barnebok om bokstavene til høsten.

Helt siden Cezinando dukket opp på Aschehougs hagefest for snart to år siden har det vært snakk om en bokutgivelse på forlaget – uten at noen ville bekrefte det.

Nå har den populære artisten selv sluppet nyheten på Instagram:

«Har skrevet bok :-) Som handler om bokstavene :-)»

Til VG sier han at han er stolt av boken:

– Det har vært både utfordrende og gøy å skrive om bokstavene våre, og jeg håper boken faller i smak hos store og små når den kommer til høsten. Jeg er veldig stolt av resultatet, mye takket være kunstner og illustratør Charlie Roberts som har laget boken sammen med meg, sier Kristoffer Cezinando Karlsen på mail via sin manager.

Han har ikke lyst til å si så mye mer om boken og hvordan den ble til på dette tidspunktet.

PÅ SCENEN: Kristoffer Cezinando Karlsen i sitt mest vante miljø. Foto: Kyrre Lien

Boken har fått tittelen «Bokstavene» og er en ABC-bok for aldersgruppen 6 år og oppover. Men ifølge forlaget er det ikke en vanlig ABC, og heller ikke en vanlig reglebok. De beskriver boken som en «annerledes ABC for en ny generasjon».

««Bokstavene» er bokstavlek som bare Cezinando kan skrive, og i denne boken finner du et eventyr for hver bokstav i alfabetet.», skriver Aschehoug i sin omtale av boken.

Boken kommer 16. oktober og er illustrert av den amerikanske kunstneren Charlie Roberts etter ønske fra Cezinando selv.

FIKK VELGE ILLUSTRATØR: Cezinando fikk velge illustratør selv – og bestemte seg for Charlie Roberts (f. 1983) – en billedkunstner fra Kansas som nå bor og arbeider i Oslo.

Tidligere i år slapp Cezinando sitt fjerde album «Et godt stup i et grunt vann» – en tittel som fikk VGs anmelder til å skrive: «En fantastisk tittel når man har fått smakt på den. Full av like mange konkurrerende følelser som gjennombruddet «Noen ganger og andre». Bare mer oppstemt».

Ifølge forlaget er aldersgruppen for boken 6 år og oppover, men også Cezinando-fansen ser ut til å sette pris på boknyheten skal vi tro kommentarfeltet på hans instagramkonto.

