UVENTET SUKSESS: Boken til svenske Patrick Svensson fikk forlag over hele verden til å se stjerner. Selv var det hele helt uventet, sier han til svenske TT: - Det er ikke dette man forventer når man skriver en bok om ål! Foto: Gyldendal

Veldig ål reit! Bokanmeldelse: Patrick Svensson: «Åleevangeliet. Fortellingen om verdens mest gåtefulle fisk»

Historien om ålens mystiske liv og historie er verken åleglatt eller åleslank. Men veldig ål reit!

ÅRETS BOKBRANSJE-SNAKKIS? Den svenske boken om ål ble solgt til 33 land før den kom ut i Sverige nå nylig.

Det er på mange måter et skoleeksempel på populærvitenskapelig formidling svenske Patrick Svensson leverer med «Åleevangeliet». Han blander moderne forskning, klassisk filosofi, skjønnlitteratur, psykoanalyse(!) med mer, og tilfører en passe dose selvbiografi. Resultatet er en velskrevet, veldisponert og engasjerende fremstilling av livet til en av våre eldste medskapninger.

Ikke rart boken visstnok skal ha vært årets snakkis på bokmessen i London tidligere i år. Allerede før boken havnet i svenske bokhandlere nå i august, ble den solgt til 33 land. Hele syv amerikanske forlag kjempet om de amerikanske rettighetene. Og Gyldendal er allerede ute med norsk oversettelse.

«Åleevangeliet» Forfatter: Patrick Svensson Tittel: «Åleevangeliet. Fortellingen om verdens mest gåtefulle fisk» Sjanger: Sakprosa Oversatt av: Rune R. Moen Sider: 272 Pris: 379,- Forlag: Vis mer

Den europeiske ålen «Anguilla anguilla» fødes i Sargassohavet, og starter deretter den lange veien mot Europas kyster, en ferd som kan ta oppimot tre år. Her blir de så helt til den dagen ålen bestemmer seg for å formere seg.

Da vender den nemlig tilbake til Sargassohavet, og først ved ankomst utvikler den kjønnsorganer, gyter og dør. Problemet er bare at ingen noensinne har gjort sikre observasjoner av ål i dette stadiet av livet. Dette er kun ett av de store mysteriene som hviler over denne skapningen, som ved sin bare eksistens gjennom århundrene har utfordret flere sider av den menneskelige logikk. For er den egentlig en fisk eller et dyr, hvorfor kan ålen trives like godt i saltvann som i ferskvann og hvordan kan det ha seg at en ål også en i stand til å tilbakelegge ganske store distanser på land?

Det fremmede og ubegripelige ved ålen har trigget nysgjerrigheten hos en lang rekke forskere. Fra Aristoteles (som mente at ålen oppstod fra gjørme) til den store naturforskeren Carl von Linné og videre til ingen ringere enn Sigmund Freud. Som ung student fikk Freud i oppdrag å reise til et laboratorium i Trieste for der å dissekere seg frem til ålens testikler(!) Men han mislyktes, og Patrick Svensson kan utfra dette utlede en ganske fantasifull teori om at vi her kan finne en forklaring for mannens senere tanker om penismisunnelsen!

Som man vil forstå, bukter Svenssons fortelling seg i ganske mange ålesvinger, ispedd både humor og alvor. Det mest alvorlige er naturlig nok at ålen i dag, som så mange andre skapninger, er truet av både miljøgifter og klimaendringer. Derfor er også bestanden på full fart nedover.

For å gjøre overgangene i dette store stoffet mer leservennlig, har forfatteren lagt inn historien om sin egen erfaring med ålefiske. Fra han var en neve stor jaktet han sammen med faren sin ved hjelp av en lang rekke metoder på ål i elven ved besteforeldrenes hus.

Båret oppe av et poetisk, krystallklart og stemningsfullt språk, blir «Åleevangeliet» slik også et fint og varsomt farsportrett.

Publisert: 12.08.19 kl. 15:31

