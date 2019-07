BESTSELGERLISTE: Forfatter Ketil Bjørnstad er både pianist, komponist og forfatter. Flere av bøkene hans har toppet bestselgerlistene i Norge, Frankrike og Tyskland. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Bokanmeldelse: Ketil Bjørnstad - «Verden som var min. Tyvetallet»

De gode venners minnebok. Det gode mennesket fra Bunnefjorden.

Nå nettopp

NY BOK

Ketil Bjørnstad

«Verden som var min. Tyvetallet»

ROMAN

827 sider, 239 kroner

Ketil Bjørnstad skal ha for sin stamina. Femte murstein på fem år foreligger i romslig tid før høstsesongen. «Tyvetallet» er en bok med atskillig sjarm, men også med et krevende omfang.

Det er et arbeidsmessig løft bak disse drøye 800 sidene, om forfatterens tiår fra 2000 fram til 2010. Multitalentet Bjørnstad får igjen full uttelling for sine detaljerte 7. sanser og notatbøker, med avtaler og alskens detaljer fra eget musiker-, forfatter og privatliv.

Boktips til ferien? Ubehagelig og knallgod krim

Boken opererer med et vell av navn, med og (litt for mange) uten etternavn, kjendiser og ikke-kjendiser, mennesker fra den verden som var Bjørnstads i overgangen mellom 50- og 60-årene. De er gode mennesker, de aller fleste, bare en og annen har det skåret seg med.

Anmeldelsen fortsetter under bildet.

BOK: Romanverket «Verden som var min» er femte bok, fra det femte tiåret om det som skal bli i alt seks tiår. Foto: Aschehoug

Her er memory lane for Bjørnstads venner så det monner. Her er togturer, humpete busser og flyreiser – er det noe sted i verden Ketil Bjørnstad ikke har vært?

Bjørnstad vet at han fikk gratis vin og en pose med peanøtter da han returnerte fra Kirkenes en vinterdag i 2008. Han har vært innelåst om natten på norske hotell som ikke har penger til nattevakt, men tradet seg til en flaske vin og knekkebrød. Og han har sølt syltetøy på gardinene på luksushotell i München.

Fikk du med deg? Få flere boktips og ferske bokanmeldelser her!

Bjørnstad har sittet med sine egne håndskrevne kilder ved siden av tastene og gledet o gremmet seg over sitt liv, striden med sin gamle lærer Dan Lindholm fra Steinerskolen, kvaler over veivalg, musikkprodusenter, barnløshet, faglig usikkerhet, livet underveis i all forstand. Dette er det mest levende i boken – når noe skjer i Bjørnstads eget liv.

Innrammingen av verden, Åsta-ulykken, angrepet på tvillingtårnene, Irak-krig og andre kriser, nasjonale ulykker og tragedier som trekkes inn, er vel kjent og forblir flimrende. Det er Bjørnstad leseren faktisk vil lese om. På det beste er han god.

Ketil Bjørnstad: – Jeg stakk fingeren i halsen

Når Bjørnstad beskriver flygel etter flygel, svinger teksten. Han skildrer sceneoppsett, mestring av arrangørkaos, improvisasjon i fleng fra et omflakkende konsertliv, sammen med en perlerad av musikere. Her kunne han ha dvelt mer.

Publisert: 26.07.19 kl. 10:42